Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Дерябин

Главные признаки заболеваний, которые Вы можете увидеть на вашей коже

3:47
Здоровье

Практически каждый из нас время от времени сталкивается с появлением прыщей. Это не так уж и страшно.

Главные признаки заболеваний, которые Вы можете увидеть на вашей коже
Фото: https://laopinion.com/

Однако дерматологи утверждают, что кожа, являющаяся самым большим органом в организме, может дать представление о том, что происходит глубоко внутри тела.

И, в некоторых случаях, первые признаки серьезного заболевания могут проявиться на коже. Обратите внимание на следующие симптомы.

1. Проблемы с акне и сыпь

Следите за расположением вашего акне или сыпи.

Если прыщи появляются вдоль линии челюсти и подбородка, рекомендуется пройти тест на синдром поликистозных яичников, особенно если вы испытываете трудности с похудением, избыточный рост волос на верхней губе и высыпания перед менструацией.

Распространенная сыпь на ногах? Если она не исчезает при помощи противогрибкового крема, стоит пройти тест на гепатит С. Фиолетовая сыпь на веках может быть признаком дерматомиозита (воспалительного заболевания мышц).

Помните, что если сыпь сопровождается лихорадкой, болями в суставах или другими неприятными ощущениями, следует обратиться к врачу.

2. Изменение текстуры кожи

Вы заметили разницу в текстуре кожи? Если она стала мягкой или, наоборот, жесткой, это может быть признаком недомогания. Уплотнение кожи ассоциируется с аутоиммунным заболеванием, известным как системная склеродермия.

Темная, бархатистая текстура в складках кожи может указывать на предиабет. Ослабление или мягкая кожа могут быть связаны с нарушением соединительных тканей, известным как приобретенная кутис лакса.

3. Изменение цвета кожи

Если у вас равномерное цветение лица, вы, возможно, редкость. Многие люди имеют маленькие пятна дискоцвета на лице. В большинстве случаев темные пятна вызваны солнечным уроном. Но если кожа поселела, это может быть признаком заболевания печени.

У диабетиков желтение кожи может указывать на проблемы с обменом железа, что в свою очередь может привести к недостаточности печени.

4. Отеки и воспаления

Не игнорируйте крошечные красные отеки на лице, плечах, бедрах или ногах. Возможно, стоит взглянуть на них повнимательнее.

Существует множество причин для этих пятен. Это может быть кератоз пилярис, вызванный накоплением кератина у отверстия волосяного фолликула, или группой расширенных сосудов. Желтые или восковые отеки?

Это может быть признаком предиабета. Красные пятна также могут быть розацеа (хроническое кожное заболевание, которое может быть вызвано стрессом, погодой или другими внешними факторами). Если вы заметили какой-либо новый образование на коже, рекомендуется проконсультироваться с врачом для исключения рака кожи.

5. Темные круги

Большинство из нас не обращает внимание на появление темных кругов. Скрыть их макияжем можно, но многие люди не уделяют внимание причинам их появления.

Кожа под глазами намного более чувствительна по сравнению с остальной частью лица, что является причиной появления первых признаков старения. Темные круги обычно являются результатом диеты, образа жизни, недостатка сна, дефицита витаминов и генетики.

Пить 8 стаканов воды, употреблять фрукты и овощи, а также спать 8-9 часов поможет вернуть немного молодости вашим глазам.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Как избавиться от акне, проблем с пищеварением и постоянной усталостью
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д).
Куратор Сыч Антонина
Ведущий специалист. Занимается диагностикой и лечение дерматовенерологических заболеваний, проводит удаление новообразований, введение ботулотоксина. Также владеет методиками инъекционной косметологии по лицу и телу, лазерной и фототерапии. Проводит массажи, пилинги и фракционное омоложение.
Куратор Ларина Татьяна
Проводит диагностику и лечение острых и хронических кожных болезней (дерматит, экзема, псориаз, красный плоский лишай, крапивница), паразитарных (чесотка, педикулез), грибковых поражений ногтей и гладкой кожи, угревой болезни на разных стадиях, вирусных заболеваний (герпес простой, герпес опоясывающий, папиломавирусы, контагиозный моллюск). Проводит обследование и лечение заболеваний, передающихся половым путем (половой герпес, цитомегаловирус, гарднереллез, мико- и уреаплазмоз, кандидоз, сифилис). Проводит профилактику заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП), удаление новообразований: бородавок, папилом, остроконечных кондилом, невусов, контагиозного моллюска.

Специалисты

5.0
379 отзывов
 Балюра
Елена Владимировна
Венеролог
Стаж 34 года
Врач первой категории
Приём от 3500 руб.
Эльклиник
Полярная, д.1 к. 2
5.0
414 отзывов
 Сыч
Антонина Михайловна
Венеролог
Стаж 37 лет
Врач высшей категории
Приём от 3000 руб.
Медцентр ОН КЛИНИК на Новом Арбате
ул. Большая Молчановка, д. 32, стр. 1
4.5
186 отзывов
 Ларина
Татьяна Львовна
Венеролог
Стаж 30 лет
Врач высшей категории
Приём от 2500 руб.
Медцентр ОН КЛИНИК на Цветном бульваре
Цветной б-р, д. 30, корп. 2

Клиники

9.8
2984 отзыва
 МЦ в Марьино многопрофильный медицинский центр
ул. Люблинская, д. 104
Братиславская
Марьино
Борисово
Алма-Атинская
Обследование взрослых. Расположен в 2 мин. ходьбы от м. Марьино (последний вагон из центра, из дверей - направо, ближайший выход налево) или 15 мин. е... читать далее »

9.7
4315 отзывов
 Медицина и Красота на Павелецкой многопрофильный медицинский центр
6-й Монетчиковский пер., д. 19
Добрынинская
Охотный ряд
Павелецкая
Павелецкая
Серпуховская
Третьяковская
Шаболовская
Медицинский центр Медицина и Красота на Павелецкой предоставляет услуги: гинекология, ведение беременности (выдача больничного и обменной карты), эндо... читать далее »
Первичный приём от 900 руб.
9.6
1749 отзывов
 МедЦентрСервис в Марьино многопрофильный медицинский центр
ул. Новомарьинская, д. 32
Братиславская
Люблино
Марьино
Алма-Атинская
Многопрофильный медицинский центр. Обследование взрослых. Расположен в 15 мин. ходьбы от м. Марьино. Прием происходит по предварительной записи.
Первичный приём от 1300 руб.

Новости
Самолёт Сочи-Екатеринбург совершил экстренную посадку в Минеральных Водах
Президент США Джо Байден объявил о новых санкциях против России
Китай приостанавливает импорт водных продуктов из Японии
Светлана Лобода приехала на позиции ВСУ в День независимости Украины
Народный артист РФ Анатолий Васильев осудил Людмилу Артемьеву за резкое отношение к фанатам
В школах РФ могут начать показывать фильмы о героях СВО
Гагин: Киев не сможет мобилизовать заявленные три миллиона человек
Нутрициолог: в каких товарах добавка Е-1521 представляет угрозу для жизни
В Балтийске эвакуировали жильцов пяти многоэтажек из-за бомбы времён войны
На курорте "Роза Хутор" поселились альпаки
Популярное
Росавиация опубликовала список погибших в самолёте с ЧВК "Вагнер"

Выполнение полёта самолёта EBM-135BJ осуществлялось на основании разрешения на использование воздушного пространства.

Росавиация опубликовала список погибших в самолёте с Пригожиным
Земфира* сильно разозлилась из-за уровня организации тура по Казахстану
Земфира* пришла в ярость из-за организации тура по Казахстану и оставила после себя убитую гримерку
Глава Совбеза Абхазии ответил на заявление Медведева о присоединении
Отец и сын погибли в Башкирии от угарного газа в гараже из-за заблокированной двери
В США нашли выход из неудач контрнаступления ВСУ. Поможет ли? Любовь Степушова "39 секунд и всё": США уже рассчитали угрозу от "Цирконов" у границ Олег Володин В конгрессе США выступили против помощи Киеву. В чём причина? Петр Ермилин
"39 секунд до Вашингтона": Куба и Никарагуа поставят русские "Цирконы"
Эксперт рассказал о судьбе Суровикина после отставки
Ушел последний патриот России. В Сети скорбят по Евгению Пригожину
Ушел последний патриот России. В Сети скорбят по Евгению Пригожину
Последние материалы
На курорте "Роза Хутор" поселились альпаки
Минобороны: ночью российскими военными был нанесён удар по центру принятия решений Киева
Ещё один очаг африканской чумы свиней обнаружили в Приморье
Главные признаки заболеваний, которые Вы можете увидеть на вашей коже
Один лимон: Невероятная польза для организма
Антицеллюлитный уход за телом в домашних условиях
Пополнение для отряда "Ермак" готовят в рамках военно-полевых сборов
Два гражданина Таджикистана погибли в ДТП под Тамбовом
Суд в Москве на 2 миллиона рублей оштрафовал TikTok за демонстрацию ЛГБТ-отношений
Юрист Хаминский посоветовал фермерам из России поменять условия работы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников