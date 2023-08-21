Главные признаки заболеваний, которые Вы можете увидеть на вашей коже

Практически каждый из нас время от времени сталкивается с появлением прыщей. Это не так уж и страшно.
Однако дерматологи утверждают, что кожа, являющаяся самым большим органом в организме, может дать представление о том, что происходит глубоко внутри тела.
И, в некоторых случаях, первые признаки серьезного заболевания могут проявиться на коже. Обратите внимание на следующие симптомы.
Следите за расположением вашего акне или сыпи.
Если прыщи появляются вдоль линии челюсти и подбородка, рекомендуется пройти тест на синдром поликистозных яичников, особенно если вы испытываете трудности с похудением, избыточный рост волос на верхней губе и высыпания перед менструацией.
Распространенная сыпь на ногах? Если она не исчезает при помощи противогрибкового крема, стоит пройти тест на гепатит С. Фиолетовая сыпь на веках может быть признаком дерматомиозита (воспалительного заболевания мышц).
Помните, что если сыпь сопровождается лихорадкой, болями в суставах или другими неприятными ощущениями, следует обратиться к врачу.
Вы заметили разницу в текстуре кожи? Если она стала мягкой или, наоборот, жесткой, это может быть признаком недомогания. Уплотнение кожи ассоциируется с аутоиммунным заболеванием, известным как системная склеродермия.
Темная, бархатистая текстура в складках кожи может указывать на предиабет. Ослабление или мягкая кожа могут быть связаны с нарушением соединительных тканей, известным как приобретенная кутис лакса.
Если у вас равномерное цветение лица, вы, возможно, редкость. Многие люди имеют маленькие пятна дискоцвета на лице. В большинстве случаев темные пятна вызваны солнечным уроном. Но если кожа поселела, это может быть признаком заболевания печени.
У диабетиков желтение кожи может указывать на проблемы с обменом железа, что в свою очередь может привести к недостаточности печени.
Не игнорируйте крошечные красные отеки на лице, плечах, бедрах или ногах. Возможно, стоит взглянуть на них повнимательнее.
Существует множество причин для этих пятен. Это может быть кератоз пилярис, вызванный накоплением кератина у отверстия волосяного фолликула, или группой расширенных сосудов. Желтые или восковые отеки?
Это может быть признаком предиабета. Красные пятна также могут быть розацеа (хроническое кожное заболевание, которое может быть вызвано стрессом, погодой или другими внешними факторами). Если вы заметили какой-либо новый образование на коже, рекомендуется проконсультироваться с врачом для исключения рака кожи.
Большинство из нас не обращает внимание на появление темных кругов. Скрыть их макияжем можно, но многие люди не уделяют внимание причинам их появления.
Кожа под глазами намного более чувствительна по сравнению с остальной частью лица, что является причиной появления первых признаков старения. Темные круги обычно являются результатом диеты, образа жизни, недостатка сна, дефицита витаминов и генетики.
Пить 8 стаканов воды, употреблять фрукты и овощи, а также спать 8-9 часов поможет вернуть немного молодости вашим глазам.
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