Кундалини йога: основные техники секретной практики

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Кундалини йога — это древняя практика йоги, которая фокусируется на активации и подъеме энергетической силы, называемой кундалини. Не так давно этот вид йоги считался секретным, практиковали Кундалини йогу лишь избранные. Кундалини считается потенциальной энергией, спящей в основном энергетическом центре тела, расположенном у основания позвоночника. Кстати, Кундалини йогу еще негласно именуют йогой осознанности, поскольку эти практики позволяют человеку разобраться в своих чувствах и научиться контролировать эмоции. Про основные техники этой практики рассказала читателям Pravda.Ru психолог Татьяна Клец.

Фото: yogaveda.ru

Основные техники Кундалини йоги

Асаны и движения: Кундалини йога включает разнообразные физические позы (асаны) и движения, которые помогают осознать и разогреть тело, а также позволяют энергии свободно протекать через энергетические каналы.

Праниаяма: Это техники дыхания, которые помогают контролировать и увеличивать поток жизненной энергии (праны) в организме. Праниаяма в Кундалини йоге может включать различные типы дыхания, такие как "огненное дыхание" и "дыхание солнца и луны".

Мантры и чантинг: Пение мантр и чантов (повторение звуков или фраз) используется для усиления энергетического опыта и сосредоточения. Одна из наиболее известных мантр Кундалини йоги — "Ом Намах Шивайя".

Медитация: Кундалини йога предлагает различные медитативные практики, которые помогают успокоить ум, расширить сознание и активировать кундалини энергию. Это может включать использование мантр, визуализаций, фокусировки на энергетических центрах и другие техники.

Мудры: Мудры — это особые положения пальцев, которые помогают направить и усилить энергию. В Кундалини йоге используются различные мудры, такие как "Джьяна мудра" (поза мудрости) и "Вайю мудра" (поза ветра).

Важно отметить, что Кундалини йога — это мощная практика, и рекомендуется получать инструкции от квалифицированного преподавателя. Регулярная практика Кундалини йоги может помочь в развитии сознания, укреплении энергетической системы и достижении гармонии между телом, умом и духом.

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