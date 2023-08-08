Кундалини йога — это древняя практика йоги, которая фокусируется на активации и подъеме энергетической силы, называемой кундалини. Не так давно этот вид йоги считался секретным, практиковали Кундалини йогу лишь избранные. Кундалини считается потенциальной энергией, спящей в основном энергетическом центре тела, расположенном у основания позвоночника. Кстати, Кундалини йогу еще негласно именуют йогой осознанности, поскольку эти практики позволяют человеку разобраться в своих чувствах и научиться контролировать эмоции. Про основные техники этой практики рассказала читателям Pravda.Ru психолог Татьяна Клец.
Важно отметить, что Кундалини йога — это мощная практика, и рекомендуется получать инструкции от квалифицированного преподавателя. Регулярная практика Кундалини йоги может помочь в развитии сознания, укреплении энергетической системы и достижении гармонии между телом, умом и духом.
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