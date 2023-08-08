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Петр Дерябин

Сушеная папайя полезна для пищеварения и сердца

6:53
Здоровье

Сушеная папайя — экзотический фрукт, изначально родом из южного Мексики и Центральной Америки, но выращиваемый во многих тропических регионах.

Сушеная папайя полезна для пищеварения и сердца
Фото: unsplash. com

Когда-то Кристофор Колумб назвал её "едой ангелов", и этот оранжевый плод обрёл множество поклонников среди врачей и питательных специалистов. Мы все знаем, что свежая папайя богата полезными свойствами для здоровья.

Она содержит антиоксиданты, витамины C, B, A, E и K, кальций, железо, калий, магний, цинк, медь, марганец и фосфор, что делает её настоящим суперфруктом. Папайя защищает от рака, улучшает пищеварение и сердечное здоровье, снижает воспаление и оказывает благотворное воздействие на кожу и волосы.

Влияет ли сушка на питательную ценность?


В последнее время перекусывание сушёными фруктами стало чрезвычайно популярным явлением. И это совершенно заслуженно. Как свежие, так и сушёные фрукты значительно лучше для здоровья, чем чипсы.

Оба варианта, и свежие, и сушёные фрукты, богаты витаминами, минералами и клетчаткой. Несмотря на то, что процесс сушки может уменьшить содержание некоторых питательных веществ, большинство из них сохраняются. Сушёные фрукты занимают меньше места в желудке благодаря уменьшенному объему.

Хорошая новость заключается в том, что калорийность большинства сушёных фруктов также ниже. Однако это не означает, что их можно употреблять в больших количествах.

Очень часто сушёные фрукты, такие как папайя и ананас, также богаты сахаром для усиления вкуса. Это противоречит самым причинам, по которым мы употребляем сушёные фрукты.

Помимо знания о том, была ли ваша сушеная папайя обработана с сахаром, также важно знать, какой метод сушки был использован. Для сушки папайи наиболее распространены методы нагрева и замораживания.

Дополнительные ингредиенты и интенсивность тепловой обработки также влияют на плотность питательных веществ. Если нагрев может существенно влиять на водорастворимые питательные вещества, такие как витамин C, то замораживание может повлиять на количество каротиноидов. Исследования показывают, что обработка папайи кальциевой лактазой перед сушкой улучшает качество.

Результаты показали, что образцы сушеных фруктов, обработанных кальцием, имели значительно более низкое содержание влаги, активность воды, видимую плотность и усадку, а объем был выше.

Сушёная папайя может быть прекрасным вариантом перекуса и десерта. Она чаще всего доступна в виде кусочков, полосок и крошек.

Так как из фрукта удаляется вода, срок хранения значительно увеличивается, и он может служить удобным, полезным и питательным перекусом для поддержания энергии в дороге. Давайте разберемся, каким образом сушёная папайя влияет на ваш организм.

1. Запасает каротиноидов


Папайя невероятно богата каротиноидами, которые имеют множество положительных влияний на здоровье.

Каротиноиды — жирорастворимые пигменты, которые придают цвет таким продуктам, как помидоры, морковь, папайя, грейпфрут, апельсины, тыква и абрикосы. Они снижают риск различных заболеваний, особенно определенных видов рака и глазных заболеваний.

Однако при сушке папайи методом замораживания температура имеет большое значение для сохранения полезных каротиноидов.

2. Эффективность против запоров


Свежая папайя известна своим слабительным эффектом, и, к счастью для нас, сушеная версия плода сохраняет эти свойства.

Согласно исследованиям, сушёная папайя на пенопластовом коврике часто используется как основной ингредиент в слабительных напитках для обеспечения организма клетчаткой и естественным решением проблем с запорами.

Те, кто сталкивается с запорами, могут легко попробовать несколько кусочков сушёной папайи и употребить их с теплым молоком, чтобы пищеварение пришло в норму.

3. Защита печени


Исследования указывают на то, что сушёная папайя, подобно свежей, также оказывает защитный эффект на печень.

Крысы, которым давали сушёную папайю, проявили признаки защиты от токсинов в значительной мере и образовали нормальные клетки печени. Это также снизило повреждение печени и уровень билирубина в сыворотке крови.

4. Противовоспалительное действие


Всё больше исследований свидетельствует о том, что воспаление является основой многих заболеваний, таких как рак и диабет.

Исследование, опубликованное в журнале Molecular Nutrition and Food Research, показало, что количество воспалительных клеток уменьшалось при употреблении папайи испытуемыми.

В исследовании 2011 года пришли к выводу, что регулярное употребление папайи может вызывать антивоспалительную реакцию и иметь потенциал для смягчения воспалительных состояний.

5. Улучшение зрения


Поскольку витамин A является стабильным витамином, он хорошо сохраняется в сушеной папайе. Витамин A в сочетании с каротиноидами очень полезен для поддержания зрения.

Исследование, опубликованное в журнале Archives of Ophthalmology, предполагает, что диета, богатая фруктами с антиоксидантами, витаминами и каротиноидами, прекрасно подходит для здоровья глаз.

Это также снижает риск возникновения возрастной макулодистрофии, глазного заболевания, вызванного повреждением макулы — части глаза, обеспечивающей нам центральное зрение.

6. Помощь в управлении астмой у детей


Низкие уровни антиоксидантов в диете связаны с аллергическими заболеваниями, включая астму. Витамин A и каротиноиды, содержащиеся в сушеной папайе, являются антиоксидантами, которые вероятно играют важную роль в борьбе с воспалением дыхательных путей.

Исследование 2009 года, опубликованное в журнале Journal of Asthma, тестировало 433 школьников с астмой и 537 здоровых детей в возрасте от 6 до 18 лет. Исследование пришло к выводу, что снижение уровня витамина A у детей с астмой может быть опасным и способствовать заболеванию.

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ПАПАЙЯ ФРУКТ/ПОЛЬЗА ФРУКТА ПАПАЙА
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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