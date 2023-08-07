Как быстро остановить насморк: эффективные способы

Насморк зачастую кажется несерьезной проблемой, в то же время он существенно влияет на общее самочувствие и мешает наслаждаться жизнью. О том, как быстро остановить насморк, рассказала читателям Pravda.Ru нутрициолог Анастасия Костомаха.

Фото: Фото: cmrt.ru

Как быстро остановить насморк: простые и эффективные способы

Капли в нос способны существенно снизить интенсивность течения слизи из носа. Во время простуды оптимально пользоваться сосудосуживающими каплями не дольше первых 5 дней болезни. Более длительный период использования опасен "нафтизиновой зависимостью”. На шестой и далее день по необходимости стоит переходить на солевой раствор для промывания носа. Соль поможет хотя бы частично снять отек, смыть слизь и бактерии, что приведет к очищению носовой полости и облегчит процесс дыхания.

Горячие ножные ванны мгновенно прекращают течение из носа до сухости в носовых пазухах. Ринит (насморк на медицинском языке) — это фактически прилив крови к отечной носовой полости. Сосуды наполняются кровью и расширяются. Когда мы греем ноги в горячей воде, кровь отливает от носа к ногам, тем самым снимая заложенность. Усиленная циркуляция крови стимулирует иммунитет. Во время процедуры прогревания ног может несущественно подняться температура, нужно укутаться и полежать под одеялом, чтобы сохранить повышенное тепло в теле. Основная часть вирусов и бактерий должна погибнуть и выйти естественным путем.

Способ прост:

Ноги помещаем в таз с горячей водой (46-49С) на 10 минут для взрослого и 7 минут для ребенка.

Далее вытираем ноги насухо и надеваем теплые носки.

Предпочтительно после процедуры провести 20-30 минут под одеялом.

При повышенной температуре тела (более 38С) греть ноги запрещается.

Хорошей комбинацией к прогреванию ног идет усиленное горячее питье. Возьмите за правило пить по стакану горячей воды или горячего чая (желательно без сахара) каждый час, периодически меняя мокрые от пота вещи на сухие. Этот способ хорошо разжижает слизь и облегчает ее отход.

"В крайнем случае, когда наступила простуда, а Вам срочно важно быть в форме и постоянное течение из носа совсем не вовремя, рекомендую жаропонижающее SOS-средство на основе парацетамола. Оно снимает все признаки простуды, пока ваш иммунитет борется с вирусами и бактериями, а у вас есть несколько часов, чтобы поработать. Фенилэфрин в составе провоцирует сужение сосудов в полости носа, уменьшение отека слизистой, облегчает дыхание. Не рекомендую увлекаться данными препаратами, так как сам по себе парацетамол очень токсичен для печени", — заключает нутрициолог.

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Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Куратор Панова Наталья Отоларинголог, гирудотерапевт. Занимается диагностикой и лечением различных ЛОР-заболеваний, проводит манипуляции и операции, успешно практикует метод криотерапии (лечение жидким азотом) в лечении ЛОР-заболеваний таких как храп, тонзиллит, ринит, гайморит, полипы и др. Проводит криотерапию. Куратор Варнель Ольга Владеет современными технологиями вмешательства на околоносовых структурах носа, выполняет такие операции, как FESS-хирургия, операции на носовой перегородке, удаление полипов, паппилом, доброкачественных образований в полости носа, глотке, лечение храпа (новейшая технология лечения храпа с применением Pillar имплантации) и т.д. Куратор Тимошенко Татьяна Проводит диагностику и лечение ЛОР-заболеваний, аудиометрию, а также малые ЛОР-операции.

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