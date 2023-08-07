Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Гусакова

Как быстро остановить насморк: эффективные способы

Здоровье » Здоровье и профилактика

Насморк зачастую кажется несерьезной проблемой, в то же время он существенно влияет на общее самочувствие и мешает наслаждаться жизнью. О том, как быстро остановить насморк, рассказала читателям Pravda.Ru нутрициолог Анастасия Костомаха.

Как быстро остановить насморк: эффективные способы
Фото: Фото: cmrt.ru

Как быстро остановить насморк: простые и эффективные способы

Капли в нос способны существенно снизить интенсивность течения слизи из носа. Во время простуды оптимально пользоваться сосудосуживающими каплями не дольше первых 5 дней болезни. Более длительный период использования опасен "нафтизиновой зависимостью”. На шестой и далее день по необходимости стоит переходить на солевой раствор для промывания носа. Соль поможет хотя бы частично снять отек, смыть слизь и бактерии, что приведет к очищению носовой полости и облегчит процесс дыхания.

Горячие ножные ванны мгновенно прекращают течение из носа до сухости в носовых пазухах. Ринит (насморк на медицинском языке) — это фактически прилив крови к отечной носовой полости. Сосуды наполняются кровью и расширяются. Когда мы греем ноги в горячей воде, кровь отливает от носа к ногам, тем самым снимая заложенность. Усиленная циркуляция крови стимулирует иммунитет. Во время процедуры прогревания ног может несущественно подняться температура, нужно укутаться и полежать под одеялом, чтобы сохранить повышенное тепло в теле. Основная часть вирусов и бактерий должна погибнуть и выйти естественным путем.

Способ прост:

  • Ноги помещаем в таз с горячей водой (46-49С) на 10 минут для взрослого и 7 минут для ребенка.
  • Далее вытираем ноги насухо и надеваем теплые носки.
  • Предпочтительно после процедуры провести 20-30 минут под одеялом.

При повышенной температуре тела (более 38С) греть ноги запрещается.

Хорошей комбинацией к прогреванию ног идет усиленное горячее питье. Возьмите за правило пить по стакану горячей воды или горячего чая (желательно без сахара) каждый час, периодически меняя мокрые от пота вещи на сухие. Этот способ хорошо разжижает слизь и облегчает ее отход.

"В крайнем случае, когда наступила простуда, а Вам срочно важно быть в форме и постоянное течение из носа совсем не вовремя, рекомендую жаропонижающее SOS-средство на основе парацетамола. Оно снимает все признаки простуды, пока ваш иммунитет борется с вирусами и бактериями, а у вас есть несколько часов, чтобы поработать. Фенилэфрин в составе провоцирует сужение сосудов в полости носа, уменьшение отека слизистой, облегчает дыхание. Не рекомендую увлекаться данными препаратами, так как сам по себе парацетамол очень токсичен для печени", — заключает нутрициолог.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Панова Наталья
Отоларинголог, гирудотерапевт. Занимается диагностикой и лечением различных ЛОР-заболеваний, проводит манипуляции и операции, успешно практикует метод криотерапии (лечение жидким азотом) в лечении ЛОР-заболеваний таких как храп, тонзиллит, ринит, гайморит, полипы и др. Проводит криотерапию.
Куратор Варнель Ольга
Владеет современными технологиями вмешательства на околоносовых структурах носа, выполняет такие операции, как FESS-хирургия, операции на носовой перегородке, удаление полипов, паппилом, доброкачественных образований в полости носа, глотке, лечение храпа (новейшая технология лечения храпа с применением Pillar имплантации) и т.д.
Куратор Тимошенко Татьяна
Проводит диагностику и лечение ЛОР-заболеваний, аудиометрию, а также малые ЛОР-операции.

Специалисты

4.9
225 отзывов
 Панова
Наталья Алексеевна
Лор (отоларинголог)
Стаж 42 года
Врач высшей категории
Приём от 2000 руб.
Центральная клиника Бибирево
Корнейчука, д. 54
4.9
73 отзыва
 Варнель
Ольга Леонидовна
Лор (отоларинголог)
Стаж 30 лет
Врач высшей категории
Приём от 2100 руб.
Медицинский центр МедикСити на Полтавской
ул. Полтавская, д. 2
Поликлиника.ру Красные Ворота
ул. Новая Басманная, д. 10, стр. 1
3.8
241 отзыв
 Тимошенко
Татьяна Михайловна
Лор (отоларинголог)
Стаж 38 лет
Приём от 2500 руб.
Медцентр ОН КЛИНИК на Цветном бульваре
Цветной б-р, д. 30, корп. 2

Клиники

9.8
2984 отзыва
 МЦ в Марьино многопрофильный медицинский центр
ул. Люблинская, д. 104
Братиславская
Марьино
Борисово
Алма-Атинская
Обследование взрослых. Расположен в 2 мин. ходьбы от м. Марьино (последний вагон из центра, из дверей - направо, ближайший выход налево) или 15 мин. е... читать далее »

9.6
1749 отзывов
 МедЦентрСервис в Марьино многопрофильный медицинский центр
ул. Новомарьинская, д. 32
Братиславская
Люблино
Марьино
Алма-Атинская
Многопрофильный медицинский центр. Обследование взрослых. Расположен в 15 мин. ходьбы от м. Марьино. Прием происходит по предварительной записи.
Первичный приём от 1300 руб.
9.6
1001 отзыв
 Дельта Клиник многопрофильный медицинский центр
Наставнический пер., д. 6
Волгоградский пр-т
Курская
Курская
Чкаловская
Многопрофильный медицинский центр. Обследование взрослых. Расположен в 5 мин. езды на общ. транспорте от м. Курская (авт. №40 до ост. Дом культуры Мет... читать далее »
Первичный приём от 1500 руб.

Новости
Власти РФ выделят миллиард рублей на организацию детского отдыха
В России подтвердили очаг африканской чумы свиней
Эксперты разработали классификации детских игрушек
Российских тяжелоатлетов не допускают до участия в чемпионате мира
Диетолог перечислила продукты с низкой калорийностью
В США медведь залез к туристу в машину и ранил его
На Пхукете утонул российский турист
Юристы напомнили о сувенирах, за ввоз которых в Россию могут наказать
"Синдром экономкласса": туристов предупредили о тромбозе глубоких вен
Акулы стали агрессивнее из-за глобального потепления
Популярное
Пролежавшая мертвой в квартире женщина оказалась вдовой Рубена Симонова

Вдова Рубена Симонова Светлана Джимбинова задолжала 156 тысяч рублей за коммунальные услуги.

Пролежавшая мёртвой в квартире режиссёр Светлана Джимбинова оказалась вдовой Рубена Симонова
В Екатеринбурге школьник из ревности убил 15-летнюю подругу
Российский школьник зарезал подругу из-за ревности
Появилось видео затопления танка ВСУ в реке вместе с экипажем
"Мы все стоим на коленях": Лещенко обратился к Мирошниченко с трогательной речью
Корабли РФ и КНР подошли к Аляске. Америка не понимает: "А нас за что?" Любовь Степушова Возрождение Херсонщины: область ждёт новых людей Дарья Асламова Разведчик назвал два условия запрета всей техники Apple в РФ Олег Володин
Московский суд заочно приговорил писателя Дмитрия Глуховского* к восьми годам колонии
Россия направила "Кинжалы" на правительственный квартал Киева — The Times
Новый план по Украине: "формуле" Зеленского найдена альтернатива
Новый план по Украине: "формуле" Зеленского найдена альтернатива
Последние материалы
В Греции жители восстали против арендаторов шезлонгов
Вьетнам и Таиланд начали принимать карту МИР
Анталья превратилась в русскую баню
В аквапарке под Тулой утонул ребенок
Врач-кардиолог рассказал о влиянии жары на гипертоников
Синоптик: уже завтра, 8 августа, в Москве похолодает
Мать лишена детей после избиения своей дочери
Внук Рубена Симонова заявил, что Светлана Джимбинова не была его супругой
Анкета для проживающих на территории Латвии россиян появилась в интернете
Латвия подготавливает гуманитарную катастрофу на своей границе с Россией
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников