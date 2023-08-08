Медики США бьют тревогу: большая доза соли в пище опасна для любителей пиццы

2:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сообщения от медиков в США бьют тревогу — пицца, которая предлагается в формате "на вынос", содержит опасные количества соли.

Фото: pixabay.com

Некоторые из пицц даже содержат максимальную суточную норму натрия, которая равна 6 граммам. Эти устрашающие результаты стали известны после исследования, опубликованного в журнале "Nutrients".

Если говорить более конкретно, то на пиццу приходится целых 5,3% пищевого потребления соли населением Соединённых Штатов.

Пицца и натрий: опасное сочетание

Согласно проведенному исследованию, почти 90% американцев превышают рекомендации по потреблению натрия, установленные диетологами. Это является серьезным фактором риска для развития высокого кровяного давления и сердечно-сосудистых заболеваний, которые, в свою очередь, являются основной причиной смерти в Северной Америке.

Соль в российской диете

Оказывается, что проблема избыточного потребления соли актуальна и для России. Россияне также едят слишком много соли, и в этом виноваты, по мнению экспертов, более десятка полуфабрикатов, которые они предпочитают. В том числе в этот список входят:

Мясное ассорти и колбасы

Многие россияне употребляют в своем рационе мясное ассорти и колбасы, не подозревая, что они могут быть источниками избыточного натрия.

Супы

Супы — популярное блюдо в российской кухне, но они могут содержать значительное количество соли, особенно если используются сухие суповые смеси.

Буррито и тако

Такие быстрые перекусы, как буррито и тако, также способствуют избыточному потреблению соли в рационе.

Блюда из макарон

Любимые многими блюда из макарон, к сожалению, часто содержат скрытую соль.

Гамбургеры

Популярные гамбургеры, которые многие предпочитают в фастфуде, также могут добавлять к избыточному натрию.

Бекон, сосиски и куриные наггетсы

Даже такие обычные продукты, как бекон, сосиски и куриные наггетсы, могут оказаться источниками избыточной соли.

Ранее мы писали, что диетолог Василиса Пономарёва назвала продукты с низкой калорийностью - их можно есть в большом количестве без вреда для фигуры. Например, это ягоды и зелёные овощи.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...