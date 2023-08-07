Ячмень (гордеолум) — это острое гнойное воспаление на краю века. Причиной воспаления является заражение бактерией "золотистый стафилококк". Женщины чаще мужчин болеют ячменем, так как инфицируют свой ресничный край в процессе нанесения макияжа. Ячмень часто присоединяется к ангине, гриппу, риниту, тонзиллиту. О методах лечения рассказала читателям Pravda.Ru нутрициолог Анастасия Костомаха.
Как и любое воспаление, ячмень начинается с дополнительного притока крови к месту заражения. Это приводит к дискомфорту, и человек начинает тереть глаз и теребить веко. При этом, болевые ощущения могут появляться сначала только при нажатии на место воспаления. По мере созревания ячмень начинает проявлять себя сначала только при моргании, а потом и в состоянии покоя. На второй-третий день уже должны появиться явные болевые ощущения, и на месте воспаления слизистой образуется гнойник, который разрастается в гнойный шарик. Пик развития ячменя — 4-5 день, когда этот горячий фурункул прорывается и гнойное содержимое вытекает наружу. Причем болевые ощущения и резь прекращаются тут же.
Отек пройдет по мере того, как быстро затянется ранка на месте прорвавшегося фурункула. Часто пациенты с ячменем предпочитают переждать течение болезни, борясь с ней собственными силами. Но в случае, если фурункул засел глубоко, болит и не прорывается, а на 6 день болезни повышается температура тела или состояние ухудшается, немедленно надо обратиться к врачу-офтальмологу.
Для ускорения созревания фурункула рекомендуется делать теплые (не горячие!) сухие компрессы на место воспаления:
Ежедневно стирайте наволочку заболевшего человека, особенно по мере приближения к "прорыву” фурункула. Сам по себе ячмень не опасен, заразным является гной фурункула.
В качестве первой помощи используйте тетрациклиновую мазь, которая снимает зуд и жжение, а также убивает патогенную микрофлору.
Мазь нужно наносить 2-3 раза в сутки до полного выздоровления. Откройте глаз, оттяните деликатно нижнее веко и выдавите туда небольшое количество мази. Закройте глаз и поводите взглядом из стороны в сторону для распределения мази. Важно заметить, что обрабатывать таким образом нужно оба глаза для профилактики болезни.
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