Ячмень на глазу: что делать

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Ячмень (гордеолум) — это острое гнойное воспаление на краю века. Причиной воспаления является заражение бактерией "золотистый стафилококк". Женщины чаще мужчин болеют ячменем, так как инфицируют свой ресничный край в процессе нанесения макияжа. Ячмень часто присоединяется к ангине, гриппу, риниту, тонзиллиту. О методах лечения рассказала читателям Pravda.Ru нутрициолог Анастасия Костомаха.

Фото: https://pbs.twimg.com/

Ячмень на глазу: что делать

Как и любое воспаление, ячмень начинается с дополнительного притока крови к месту заражения. Это приводит к дискомфорту, и человек начинает тереть глаз и теребить веко. При этом, болевые ощущения могут появляться сначала только при нажатии на место воспаления. По мере созревания ячмень начинает проявлять себя сначала только при моргании, а потом и в состоянии покоя. На второй-третий день уже должны появиться явные болевые ощущения, и на месте воспаления слизистой образуется гнойник, который разрастается в гнойный шарик. Пик развития ячменя — 4-5 день, когда этот горячий фурункул прорывается и гнойное содержимое вытекает наружу. Причем болевые ощущения и резь прекращаются тут же.

Отек пройдет по мере того, как быстро затянется ранка на месте прорвавшегося фурункула. Часто пациенты с ячменем предпочитают переждать течение болезни, борясь с ней собственными силами. Но в случае, если фурункул засел глубоко, болит и не прорывается, а на 6 день болезни повышается температура тела или состояние ухудшается, немедленно надо обратиться к врачу-офтальмологу.

Для ускорения созревания фурункула рекомендуется делать теплые (не горячие!) сухие компрессы на место воспаления:

разогреваем соль на сковороде,

перекладываем в платок,

формируем узел и прикладываем к ячменю несколько раз в день.

Ежедневно стирайте наволочку заболевшего человека, особенно по мере приближения к "прорыву” фурункула. Сам по себе ячмень не опасен, заразным является гной фурункула.

Соблюдайте правила гигиены и не пользуйтесь косметикой или очками заболевшего.

В качестве первой помощи используйте тетрациклиновую мазь, которая снимает зуд и жжение, а также убивает патогенную микрофлору.

Мазь нужно наносить 2-3 раза в сутки до полного выздоровления. Откройте глаз, оттяните деликатно нижнее веко и выдавите туда небольшое количество мази. Закройте глаз и поводите взглядом из стороны в сторону для распределения мази. Важно заметить, что обрабатывать таким образом нужно оба глаза для профилактики болезни.

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Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Куратор Попов Игорь Врач офтальмолог-хирург. Занимается удалением халязиона, ксантелазмы, птеригиума, контагиозного моллюска, кист, папиллом. Куратор Попов Игорь Врач офтальмолог-хирург. Занимается удалением халязиона, ксантелазмы, птеригиума, контагиозного моллюска, кист, папиллом. Куратор Дзиова Фатима Ведущий врач. Занимается консервативным лечением офтальмологических заболеваний, в том числе патологий век, конъюнктивы, склеры и роговицы, различных аномалий рефракции (астигматизм, близорукость, дальнозоркость), эндокринной офтальмопатии. Осуществляет подбор очковой коррекции любой сложности. Проводит УЗИ глаза и орбиты.

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