Нутрициолог назвала эффективное средство от простатита

2:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Простатит — хорошо знакомая проблема для мужчин в возрасте 35+. Болезнь развивается при участии инфекционного агента, который попадает в предстательную железу через уретру или мочевой пузырь и приводит к воспалительному инфекционному процессу. О том, что такое простатит и как его лечить, рассказала читателям Pravda. Ru нутрициолог Анастасия Костомаха.

Фото: freepik.com/zinkevych

Простатит: симптомы и причины

Явные симптомы простатита:

вялое мочеиспускание,

боль и резь во время мочеиспускания,

ощущение неполного опорожнение мочевого пузыря после похода в туалет,

подтекание мочи после мочеиспускания,

боль ниже поясницы и в промежности,

расстройство половой жизни,

волокнистые и кровянистые выделения в моче.

При воспалительном процессе характерен отек ткани, увеличение в размерах, а также приток дополнительной крови к месту воспаления.

Факторы, провоцирующие воспалительный процесс:

венерические заболевания,

сидячая работа,

нерегулярная половая жизнь,

снижение иммунитета,

хронический дефицит витаминов и микроэлементов.

Простатит: лечение

Если затянуть лечение простатита, то потом мужчине нужно будет бороться сначала с хронической формой простатита, затем с аденомой простаты (доброкачественная опухоль), которой в свою очередь тоже есть куда переродиться, например, в более тяжелое заболевание (онкология).

Чаще всего на прием к врачу-урологу мужчину приводит сознательная и любящая жена. Сам мужчина может долго откладывать визит к врачу из-за страха, стеснения. Выбирайте врача по отзывам и личной симпатии. Чаще всего мужчинам комфортнее ходить на осмотр к мужчине-урологу. Врач проведет визуальный осмотр, а также пальпацию на предмет плотности, формы и других особенностей предстательной железы. Это самый главный метод осмотра и диагностирования простатита. По итогам осмотра врач назначит УЗИ, общий анализ крови, мочи, спермы и секрета простаты.

В зависимости от тяжести текущего состояния лечение простатита займет до 6 месяцев. В протокол лечения входят антибиотики, анальгетики, массаж, диета, а также умеренная физическая нагрузка для притока крови к тазу. В обязательном порядке необходимо принимать витаминно-минеральные комплексы с цинком, так как это главный противовоспалительный микроэлемент.

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Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Куратор Балюра Елена Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д). Куратор Ниязов Аслан Диагностика и лечение следующих заболеваний:аденома предстательной железы;воспалительные заболевания (баланит, баланопостит и др.);варикоцеле;ЗППП (уреаплазмоз, микоплазмоз, трихомониаз, хламидиоз);камни в почках;недержание мочи;пиелонефрит;простатит;уретрит;цистит. Куратор Паршина Вера Специализируется на смотровой цистоскопии с биопсией, циркумцизии, пластике уздечки, резекции полипов уретры, удалении доброкачественных образований органов мошонки и полового члена.

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