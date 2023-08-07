Простатит — хорошо знакомая проблема для мужчин в возрасте 35+. Болезнь развивается при участии инфекционного агента, который попадает в предстательную железу через уретру или мочевой пузырь и приводит к воспалительному инфекционному процессу. О том, что такое простатит и как его лечить, рассказала читателям Pravda. Ru нутрициолог Анастасия Костомаха.
Явные симптомы простатита:
При воспалительном процессе характерен отек ткани, увеличение в размерах, а также приток дополнительной крови к месту воспаления.
Факторы, провоцирующие воспалительный процесс:
Если затянуть лечение простатита, то потом мужчине нужно будет бороться сначала с хронической формой простатита, затем с аденомой простаты (доброкачественная опухоль), которой в свою очередь тоже есть куда переродиться, например, в более тяжелое заболевание (онкология).
Чаще всего на прием к врачу-урологу мужчину приводит сознательная и любящая жена. Сам мужчина может долго откладывать визит к врачу из-за страха, стеснения. Выбирайте врача по отзывам и личной симпатии. Чаще всего мужчинам комфортнее ходить на осмотр к мужчине-урологу. Врач проведет визуальный осмотр, а также пальпацию на предмет плотности, формы и других особенностей предстательной железы. Это самый главный метод осмотра и диагностирования простатита. По итогам осмотра врач назначит УЗИ, общий анализ крови, мочи, спермы и секрета простаты.
В зависимости от тяжести текущего состояния лечение простатита займет до 6 месяцев. В протокол лечения входят антибиотики, анальгетики, массаж, диета, а также умеренная физическая нагрузка для притока крови к тазу. В обязательном порядке необходимо принимать витаминно-минеральные комплексы с цинком, так как это главный противовоспалительный микроэлемент.
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