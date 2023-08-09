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Маргарита Кичерова

Нутрициолог: если девушка весит 40 кг — это катастрофа

4:53
Здоровье » Здоровье и профилактика

В погоне за стройностью молодые девушки порой не видят, когда пора остановить процесс похудения. Это чревато опасным недугом — анорексией. Как определить, что ребёнок болен анорексией, что предпринять родителям в качестве профилактики и когда нельзя откладывать визит к врачу, Pravda.Ru рассказала системный семейный психотерапевт, нутрициолог Лариса Никитина.

— Лариса, что такое анорексия и почему она возникает?

— Нервная анорексия чаще бывает у девочек 12-15 лет. Девочка становится девушкой, у неё появляются округлости, и ей не всегда это нравится. Бывает, кто-то что-то сказал критическое про её внешность, подростки очень уязвимы. У анорексии выделяют несколько стадий.

  1. Первая стадия — когда девочка только начинает приглядываться к своей внешности. Процесс можно откорректировать, отвести девочку к психологу.
  2. Вторая стадия — когда девочка начинает с этим активно бороться. Если девочка теряет 15% от исходного веса, у неё прекращается менструальный цикл. Девочка становится зависима от еды, она перестает есть либо включается булимический компонент, когда девочка ест, а потом идёт в ванну или в туалет и благополучно всё это выкладывает наружу, что тоже очень вредно для здоровья.
  3. Третья стадия, терминальная, — когда изменения в организме настолько сильны, что самостоятельно из этой стадии выйти нельзя, только в больнице, давая парентеральное питание.

Когда вес девочки становится около 40 килограммов — это катастрофа. Либо индекс массы тела меньше 17. Если он приближается к 15, то вы опоздали.

Это нервно-психическая болезнь, потом она становится обменной, идёт очень сильное белковое голодание, плюс за счёт резкого похудения нарушается поддержка всех органов в организме человека. Вокруг каждого органа есть жировое ложе, оно уходит в первую очередь. Не хватает витаминов, минералов, белка. Норма белка у женщины — 74 и выше.

— Почему это заболевание родители не могут увидеть в самом начале?

— Просто надо быть ближе с подростком, быть в курсе его дел и постоянно хвалить. Когда родители не хвалят ребенка, а всё время говорят: "У тебя это не так, то не так", он начинает очень критически к себе относиться. Люди иногда к 40 годам выглядят совсем не так, как в юности, но они себя принимают, потому что многие прошли курс психотерапии, работали со своими детскими травмами. Подростки очень уязвимы. Например, девочка съедает третий кусок торта, мама говорит: "А, будешь жирной". Взрослый человек посмеется, а для подростка это может стать триггером.

— Родитель увидел, что ребёнок нездоров, хотя ребёнок сопротивляется, говорит, что ест нормально. Как его уговорить пойти к врачу?

— Мама должна обратить внимание, что ест ребёнок. Если ребёнок категорически отказывается от здорового питания, ест очень мало, пропускает приемы пищи, то мама должна насторожиться. Не надо ждать, когда девочка похудеет до критической массы тела и у неё пропадут месячные. Надо с ней поговорить: может быть, девочка решила сбросить один-два килограмма, тогда мама должна проследить и помочь.

Мама должна сама питаться правильно, в семье не должно быть культа еды и питание должно быть сбалансированным. Хорошая семейная традиция, когда люди ужинают вместе или завтракают, обедают по выходным. Родители видят, что едят дети, какой у них аппетит, какие предпочтения. Плюс раз в год ребёнку надо сдавать анализы и смотреть биохимию: минимальный состав, есть или нет белковое голодание.

Если мама увидела проблему, надо бережно поговорить с ребёнком, отвести его к психологу или системному психотерапевту. Надо взвесить ребёнка.

Надо работать с травмами, искать, что произошло, потому что если просто какой-то мальчик сказал, что у девочки пятая точка большая, — это одно. И другое дело, если в семье постоянно говорят дочке: "Ой, не повезло, пошла в отцову бабку, будет попа большая".

Есть вещи, которые ребёнок не может изменить. Он не может изменить свой рост. Иногда мама говорит: "Ну как ты быстро растёшь", — ребёнок начинает сутулиться. Потом мама говорит: "Что ты как крючок?" А это вина мамы, она часто говорила ребёнку, что он высокий, и тот получил психологическую травму.

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Автор Маргарита Кичерова
Маргарита Кичерова — журналист, педагог, корреспондент видеостудии Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
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