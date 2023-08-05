Как отличить настоящий шоколад от подделки?

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Шоколад — самое популярное лакомство. Его покупают из-за натурального состава, а также для того, чтобы обзавестись гормонами счастья — эндорфинами. Однако некоторые производители видоизменяют классическую рецептуру, чтобы удешевить производство. Как не купить подделку? Об этом рассказала читателям Pravda.Ru нутрициолог Анастасия Костомаха.

Фото: allchoco.com

Как выбрать качественный шоколад

В первую очередь нужно обратить внимание на состав. Обязательно ищем там 2 пункта: "какао тертое” и "масло какао”. Если таковых нет совсем, увы, это не шоколад, а "кондитерская плитка”. Разница примерно такая же, как и у "масла” с "маргарином” или спредом.

Важно не спутать "масло какао” с пальмовым или кокосовым маслом. Разница принципиальная, это уже будет не шоколад, и стоить такая кондитерская плитка должна дешевле. Примеси таких растительных масел также можно почувствовать уже при дегустации шоколада: привкус технического машинного масла еще долго будет ощущаться во рту.

Для неискушенного покупателя чаще всего нет разницы между "какао тертым” и "какао порошком”. Сырьё принципиально разное, шоколад из порошка должен стоить дешевле, так как в нем меньше пользы и на вкус попроще.

"Соевый лецитин в составе не должен вас пугать, это производственная необходимость в виде загустителя. Он очень полезен для мозга и улучшения памяти. И все же и ему нужно знать меру в шоколадной плитке. Если шоколад совсем не тает в руке, можно сказать, что производитель явно переусердствовал с лецитином. Нормальный процент лецитина можно вычислить, посмотрев на тыльную сторону шоколадки. Если увидели там небольшие разводы в текстуре — это хороший знак. А вот ароматизаторов и красителей в хорошем шоколаде не должно быть вовсе", — отмечает эксперт.

Сама плиточка свежего и качественного шоколада всегда глянцевая и однородная. Матовый белый налет говорит о заморозке или некачественных ингредиентах в составе.

Самым полезным считается горький шоколад, на втором месте — темный и на последнем - молочный (он же самый сладкий, популярный и самый сливочный на вкус).

Хорошим признаком будет и качество упаковки, которое подобрал производитель для сохранности своего шоколада. Уважающий свой продукт производитель завернет свой продукт в фольгу или флоу-пак обертку, а сверху для дополнительной надежности разместит бумажную или картонную.

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