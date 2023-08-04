Кардиолог дал советы по сохранению здоровья сердца

3:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сбалансированный образ жизни является ключевым фактором в поддержании здоровья сердца и снижении риска серьезных заболеваний. Снижение уровня холестерина играет важную роль в этом процессе.

Фото: Минздрав России

Начнем с того, что регулярные физические упражнения играют ключевую роль в улучшении уровня холестерина в организме. Кардиолог Олег Варфоломеев подчеркивает важность физической активности для здоровья сердца.

Холестерин — это жироподобное вещество, необходимое для нормального функционирования организма. Однако избыток "плохого" холестерина (ЛПНП) может привести к серьезным последствиям. "Плохой" липопротеин низкой плотности переносит холестерин из печени в клетки. При избыточном уровне холестерина ЛПНП он начинает скапливаться на стенках артерий, образуя бляшки. Это приводит к атеросклерозу — уплотнению и сужению артерий. Блокировка притока крови к мозгу может вызвать инсульт, который имеет серьезные последствия для здоровья.

Лучшие упражнения для здоровья сердца

Для достижения оптимальных результатов рекомендуется уделять умеренным физическим нагрузкам не менее 150 минут в неделю. Профессиональные кардиологи советуют следующие виды упражнений:

Быстрая ходьба

Простое и доступное упражнение, которое помогает укрепить сердечно-сосудистую систему. Быстрая ходьба воздействует на сердце и артерии, способствуя снижению уровня холестерина.

Бег трусцой и бег

Бег трусцой и бег эффективно активизируют сердечную деятельность. Эти упражнения способствуют улучшению общей физической формы и снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Плавание

Плавание является отличным способом укрепить мышцы и поддержать здоровье сердца. Водные тренировки способствуют снижению холестерина и улучшению общей выносливости.

Езда на велосипеде

Велосипедная езда — это не только увлекательное времяпрепровождение, но и отличный способ поддерживать сердце в хорошей форме. Регулярные прогулки на велосипеде способствуют активному снижению уровня холестерина.

Правильное питание для здоровья сердца

Однако физические упражнения — это лишь одна сторона медали. Внесение изменений в рацион также играет важную роль в снижении уровня холестерина. Нутрициологи рекомендуют:

Уменьшить потребление насыщенных и трансжиров

Такие жиры негативно влияют на уровень холестерина. Ограничьте потребление жирных молочных продуктов, жирного мяса и упакованных закусок.

Увеличить потребление фруктов и овощей

Фрукты и овощи богаты пищевыми волокнами и антиоксидантами, которые способствуют снижению холестерина и поддержанию здоровья сердца.

Предпочитать цельное зерно

Цельные злаки содержат больше пищевых волокон и питательных веществ, чем обычная мука. Они помогают снижать уровень холестерина.

Избегать избыточного потребления сахара

Излишнее потребление сахара может привести к ожирению и нарушению обмена веществ, что негативно сказывается на сердечно-сосудистой системе.

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