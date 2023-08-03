Путь к диабету: нутрициолог рассказала о вреде дробного питания

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Неискушенные в теме диетологии люди сразу отметают идею употребления любых углеводов, когда задумываются о снижении веса. Давайте смотреть комплексно и по-научному! Итак, от каких углеводов стоит отказываться при похудении — рассказала читателям Pravda.Ru нутрициолог Анастасия Костомаха.

Фото: vkusvill.ru

Углеводы при похудении: от каких стоит отказаться

Углеводы — это источники нашей энергии. Есть сложные и простые углеводы. К сложным относятся крупы, картофель, кукуруза и вообще все крахмалистые овощи. Простые углеводы: весь фастфуд, молочные продукты, выпечка из белой переработанной муки, глюкоза, фруктоза.

"Говоря про углеводы, нельзя не упомянуть про гликемический индекс, относительную классификацию продуктов по скорости повышения глюкозы в крови (от 0 до 100 единиц, где 100 — это рафинированный сахар). Продукты с низким гликемическим индексом (далее — ГИ) дают более длительное насыщение человеку. Продукты с высоким гликемическим индексом обеспечивают чувство насыщения на очень короткий период, а также провоцируют всплеск глюкозы в крови, что ведет к такому же сильному всплеску инсулина. Избыточная глюкоза токсична для организма. Инсулин контролирует уровень глюкозы, но постоянные инсулиновые скачки приводят к инсулинорезистентности, когда клетки уже не реагируют на инсулин. Глюкоза повышается до уровня диабета", — отмечает эксперт.

В связи с этим, отмечает нутрициолог, тип питания, в котором много маленьких приемов пищи, безумно вредный, так как как раз формирует постоянные инсулиновые скачки и инсулинорезистентность, симптомы которой знакомы многим:

акне,

нет чувства насыщения,

бархатистая пигментация на шее, в области паха, на коленях и локтях,

неконтролируемая тяга к сладкому.

Важно понимать, что нагревание или измельчение ведет к повышению гликемического индекса одного и того же продукта. К примеру, ГИ сырого картофеля — 70 единиц, у картофельного пюре — 95.

"Еще один важный аспект — это повсеместный добавленный сахар. По своей сути рафинированный сахар бесполезен, так как полностью очищен от всех витаминов, клетчатки, минералов. Ради интереса загляните в состав привычных вам продуктов. С вероятностью 95% вы найдете рафинированный сахар везде. И это очень грустное открытие, ведь он провоцирует раннее старение, подавляет иммунную систему и собственную защитную микрофлору организма, провоцирует развитие кариеса и остеопороза", — отмечает эксперт.

Нутрициолог избавляет от иллюзий — добавленная фруктоза ничуть не лучше сахара. Ее полно в сиропах, соках, меде, сладостях и различной выпечке. Как результат увлечения фруктозой, человек имеет проблемы с работой печени. Важно отметить, что фруктоза также есть и в цельных фруктах и овощах! Но при этом это "меньшая из двух зол”. Дело в том, что клетчатка, содержащаяся в овощах и фруктах, тормозит всасывание фруктозы, а также выводит большую часть из организма без всасывания. Именно поэтому предпочтительнее съесть свежее яблоко, а не свежевыжатый сок из этого же яблока. Клетчатка — важнейший фактор защиты от всасывания избытка фруктозы.

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