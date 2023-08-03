Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Гусакова

Путь к диабету: нутрициолог рассказала о вреде дробного питания

3:41
Здоровье » Здоровье и профилактика

Неискушенные в теме диетологии люди сразу отметают идею употребления любых углеводов, когда задумываются о снижении веса. Давайте смотреть комплексно и по-научному! Итак, от каких углеводов стоит отказываться при похудении — рассказала читателям Pravda.Ru нутрициолог Анастасия Костомаха.

Путь к диабету: нутрициолог рассказала о вреде дробного питания
Фото: vkusvill.ru

Углеводы при похудении: от каких стоит отказаться

Углеводы — это источники нашей энергии. Есть сложные и простые углеводы. К сложным относятся крупы, картофель, кукуруза и вообще все крахмалистые овощи. Простые углеводы: весь фастфуд, молочные продукты, выпечка из белой переработанной муки, глюкоза, фруктоза. 

"Говоря про углеводы, нельзя не упомянуть про гликемический индекс, относительную классификацию продуктов по скорости повышения глюкозы в крови (от 0 до 100 единиц, где 100 — это рафинированный сахар). Продукты с низким гликемическим индексом (далее — ГИ) дают более длительное насыщение человеку.

Продукты с высоким гликемическим индексом обеспечивают чувство насыщения на очень короткий период, а также провоцируют всплеск глюкозы в крови, что ведет к такому же сильному всплеску инсулина. Избыточная глюкоза токсична для организма. Инсулин контролирует уровень глюкозы, но постоянные инсулиновые скачки приводят к инсулинорезистентности, когда клетки уже не реагируют на инсулин. Глюкоза повышается до уровня диабета", — отмечает эксперт.

В связи с этим, отмечает нутрициолог, тип питания, в котором много маленьких приемов пищи, безумно вредный, так как как раз формирует постоянные инсулиновые скачки и инсулинорезистентность, симптомы которой знакомы многим:

  • акне,
  • нет чувства насыщения,
  • бархатистая пигментация на шее, в области паха, на коленях и локтях,
  • неконтролируемая тяга к сладкому.

Важно понимать, что нагревание или измельчение ведет к повышению гликемического индекса одного и того же продукта. К примеру, ГИ сырого картофеля — 70 единиц, у картофельного пюре — 95.

"Еще один важный аспект — это повсеместный добавленный сахар. По своей сути рафинированный сахар бесполезен, так как полностью очищен от всех витаминов, клетчатки, минералов. Ради интереса загляните в состав привычных вам продуктов. С вероятностью 95% вы найдете рафинированный сахар везде. И это очень грустное открытие, ведь он провоцирует раннее старение, подавляет иммунную систему и собственную защитную микрофлору организма, провоцирует развитие кариеса и остеопороза", — отмечает эксперт.

Нутрициолог избавляет от иллюзий — добавленная фруктоза ничуть не лучше сахара. Ее полно в сиропах, соках, меде, сладостях и различной выпечке. Как результат увлечения фруктозой, человек имеет проблемы с работой печени. Важно отметить, что фруктоза также есть и в цельных фруктах и овощах! Но при этом это "меньшая из двух зол”. Дело в том, что клетчатка, содержащаяся в овощах и фруктах, тормозит всасывание фруктозы, а также выводит большую часть из организма без всасывания. Именно поэтому предпочтительнее съесть свежее яблоко, а не свежевыжатый сок из этого же яблока. Клетчатка — важнейший фактор защиты от всасывания избытка фруктозы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Новости
Пенсионер, пытавшийся поджечь военкомат во Всеволожске, найден мёртвым
В Испании туристы стали свидетелями нашествия тараканов
На тайском пляже заметили опасное морское существо
Был шанс сохранить жизнь — инфекционист Викулов о смерти Хвалько
У российских туристов похитили в аэропорту вещи на сумму 8,5 млн евро
Журналисты newizv.ru выяснили, на чём придётся ездить российским чиновникам после распоряжения Путина
Врачи Томской области перечислили симптомы гепатита
Трамп прибыл в суд Вашингтона
ВСУ начали третий этап наступления, бросив в бой резервный армейский корпус
В Египте можно отдохнуть на 30% дешевле
Популярное
Шокирующие ракетные удары: как Запад отреагировал на мощные атаки РФ в Одессе

Западные правительства выразили шок из-за ракетных ударов армии России по объектам ВСУ в Одессе, сообщает American Conservative.

American Conservative: Запад шокирован ракетными ударами РФ по военным складам в Одессе
В Анапе 52-летний турист умер после катания на водном аттракционе "Банан"
Турист умер в Анапе после катания на опасном "Банане": случился приступ
"Лайма делает шоу": Паулс объяснил, почему не пришёл на фестиваль в Юрмале
Новое заявление Киева о западном оружии развязало РФ руки
Разведчик назвал два условия запрета всей техники Apple в РФ Олег Володин В России объявлен четвёртый открытый набор в космонавты Анастасия Жукова Украина погибает. Наёмники, бегите или станете "козлами отпущения" Любовь Степушова
Собчак высказалась о признании Норвегии недружественной страной
Бессмертная красота: какой запомнится Ирина Мирошниченко
Американский полковник предупредил о самом опасном сценарии на Украине
Американский полковник предупредил о самом опасном сценарии на Украине
Последние материалы
Пенсионер, пытавшийся поджечь военкомат во Всеволожске, найден мёртвым
В Испании туристы стали свидетелями нашествия тараканов
На тайском пляже заметили опасное морское существо
Был шанс сохранить жизнь — инфекционист Викулов о смерти Хвалько
У российских туристов похитили в аэропорту вещи на сумму 8,5 млн евро
Журналисты newizv.ru выяснили, на чём придётся ездить российским чиновникам после распоряжения Путина
Путь к диабету: нутрициолог рассказала о вреде дробного питания
Врачи Томской области перечислили симптомы гепатита
Трамп прибыл в суд Вашингтона
ВСУ начали третий этап наступления, бросив в бой резервный армейский корпус
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников