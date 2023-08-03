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Даниил Полоников

Врач Андреева: проблемы со зрением увеличивают риск слабоумия на 33%

2:47
Здоровье

Проблемы со зрением могут оказывать глубокое воздействие на жизнь человека, не только влияя на его социальное взаимодействие, но и приводя к различным негативным последствиям для здоровья.

Врач Андреева: проблемы со зрением увеличивают риск слабоумия на 33%
Фото: Splash/ All Over

Решение проблем со зрением крайне важно, поскольку они влияют на все аспекты жизни человека, включая его работоспособность, досуг и время, проведённое с близкими. Кроме того, проблемы со зрением связаны с рядом других негативных последствий для здоровья.

Реальная связь: потеря зрения и деменция

Исследования показали значительную связь между потерей зрения и риском развития деменции. Люди с нарушениями зрения более склонны к когнитивному снижению. Более того, исследования показали, что вероятность развития деменции у людей с умеренными и тяжелыми нарушениями зрения повышается на 33%.

Хотя некоторые считают, что потеря зрения — это неизбежная часть старения, важно понимать, что большинство проблем со зрением поддаются эффективному лечению.

Определение факторов риска

1. Необходимость в коррекционных линзах или операции по удалению катаракты

С возрастом к потере зрения могут привести две основные причины: необходимость в корректирующих линзах или операция по удалению катаракты. Хорошая новость заключается в том, что обе эти проблемы вполне поддаются лечению, что позволяет сохранить здоровье зрения и снизить риск развития сопутствующих осложнений.

2. Ожирение и его связь с деменцией

Ожирение было признано фактором риска развития деменции у пожилых людей. Однако этот риск может быть снижен путем контроля веса и перехода к более здоровому образу жизни. Снижение веса может значительно уменьшить вероятность развития деменции в более зрелом возрасте.

3. Опасность курения

Курение давно признано одной из основных причин различных проблем со здоровьем, и деменция не является исключением. У курящих людей риск развития деменции на 80% выше, чем у некурящих. Отказ от курения может значительно снизить этот риск и улучшить общее состояние здоровья.

Важность ухода за зрением

Сохранение здорового зрения имеет огромное значение не только для профилактики деменции, но и для общего самочувствия.

Регулярные проверки зрения помогают обнаружить и устранить любые проблемы со зрением на ранних стадиях, что снижает вероятность серьезных нарушений в будущем. Важно помнить, что забота о своих глазах должна быть приоритетной в любом возрасте. 

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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