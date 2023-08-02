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Джалиль Вахитов

Исследование: женщины стали чаще умирать от алкоголизма

3:38
Здоровье

В соответствии с последним исследованием, мы сталкиваемся с тревожным трендом: число женщин, умирающих от заболеваний, связанных с алкоголизмом, заметно возросло за последние годы.

Исследование: женщины стали чаще умирать от алкоголизма
Фото: pixabay.com

Проанализировав данные и проведя исследование, специалисты пришли к выводу, что женщины активно увеличивают потребление алкоголя, что приводит к более частым и серьезным последствиям для их здоровья. Эти результаты были опубликованы в журнале JAMA Network.

Динамика роста смертности среди женщин, ассоциированной с алкоголем, за последние годы поражает. Этот тренд оказался более выраженным, чем в случае мужчин. Согласно данным, в период с 2018-го по 2020 год количество смертей среди женщин выросло на 14,7%, в то время как уровень связанной с алкоголем смертности у мужчин увеличился на 12,5%. Эти цифры вызывают волнение и поднимают важные вопросы о влиянии алкоголя на здоровье женщин.

Исследование, проведенное совместно учеными из Нью-Йоркского университета Хофстра, Гарвардской медицинской школы и Университета Южной Каролины, было весьма обширным. Они проанализировали более 606 тысяч случаев смертей, связанных с алкоголем, за период с 1999-го по 2020 год. Это позволило получить более четкое представление о динамике смертности и ее взаимосвязи с потреблением алкоголя.

Последние три года исследования, а именно период с 2018-го по 2020 год, свидетельствуют о том, что употребление алкоголя среди женщин заметно возросло. Эта тенденция ставит под вопрос современные социальные нормы и отношение к употреблению алкоголя у женщин. Ранее такое поведение было не так распространено, однако в настоящее время оно считается более обыденным.

Эксперты также выявили взаимосвязь между уровнем потребления алкоголя женщинами и уровнем стресса в современном обществе. Социальная динамика и повседневные нагрузки оказались важными факторами, влияющими на потребление алкоголя. В свете этого, неудивительно, что уровень стресса и тревожных расстройств у женщин также увеличился. Сложности справляться с ролью матерей, домохозяек и работниц оказались значительными, и некоторые женщины обращаются к алкоголю в попытке справиться с этими вызовами.

Оказывается, биология также играет свою роль в этом вопросе. В организме женщин содержится более высокий процент жира и меньший процент воды, чем у мужчин. Это приводит к более высоким концентрациям алкоголя в крови и, соответственно, более сильному воздействию алкоголя на организм женщин. Эта особенность делает женщин более подверженными негативным последствиям употребления алкоголя.

Исследование четко указывает на тревожную тенденцию: уровень смертности среди женщин, связанной с алкоголем, растет быстрыми темпами. Это вызывает серьезные вопросы о влиянии алкоголя на женское здоровье и подчеркивает необходимость более глубокого изучения этой проблемы. Важно не только проводить дальнейшие исследования, но и разрабатывать меры по просвещению и поддержке женщин в сохранении их здоровья.

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ЖЕНСКИЙ АЛКОГОЛИЗМ: стадии, причины, симптомы и последствия | Женский алкоголизм неизлечим?
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы алкоголь здоровье
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