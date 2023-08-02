Нутрициолог рассказала, почему так важны бифидобактерии

6:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Бифидобактерии — это группа полезных бактерий, которые обитают в нашем кишечнике. Они выполняют ряд важных функций в организме. О пользе бифидобактерий рассказала читателям Pravda.Ru нутрициолог Юлия Нартымова.

Фото: /Shutterstock/

Польза бифидобактерий

Влияние на пищеварительную систему

Бифидобактерии способны выживать в кислой среде желудка и проникать в кишечник, где находят оптимальные условия для своего размножения.

Бифидобактерии производят ферменты, которые помогают расщеплять полисахариды и клетчатку, трудноусвояемые компоненты пищи, что способствует лучшему перевариванию продуктов.

Они способны синтезировать и выделять вещества, например, короткоцепочечные жирные кислоты, которые служат источником энергии для эпителиальных клеток кишечника и способствуют их здоровому функционированию.

Бифидобактерии синтезируют витамины группы B, которые необходимы для здоровья нервной системы, образования крови и нормального функционирования клеток организма.

Они также подавляют рост патогенных микроорганизмов, таких как Salmonella и E. coli, блокируя их и конкурируя с ними за питательные вещества и место обитания.

Укрепление иммунной системы

Бифидобактерии взаимодействуют с иммунными клетками, такими как лимфоциты, макрофаги и нейтрофилы, стимулируя их активность и усиливая иммунный ответ организма.

Бифидобактерии способствуют увеличению продукции иммуноглобулина A (IgA), который играет важную роль в защите слизистых оболочек и предотвращает проникновение патогенных микроорганизмов.

Они также стимулируют выработку природных антибиотиков, которые помогают бороться с патогенными бактериями и вирусами.

Профилактика и лечение диареи

Бифидобактерии помогают предотвратить и лечить диарею, которая может возникать после приема антибиотиков. Они восстанавливают баланс кишечной микрофлоры, который может быть нарушен из-за антибиотиков, и снижают риск развития диареи.

Они также могут быть эффективны при лечении инфекционной диареи, вызванной патогенными бактериями или вирусами.

Бифидобактерии могут улучшить консистенцию стула и снизить частоту дефекации у людей с синдромом раздраженного кишечника (СРК), обеспечивая облегчение симптомов диареи и запоров.

Регулирование уровня холестерина

Бифидобактерии могут снижать уровень общего холестерина и "плохого" холестерина (ЛПНП) в крови.

Они достигают этого путем превращения желчных кислот в формы, которые не могут быть повторно впитаны обратно в кровь.

Этот процесс снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, такого как атеросклероз.

Бифидобактерии также могут повысить уровень "хорошего" холестерина (ЛПВП), который является защитным фактором для сердечно-сосудистой системы.

Защита от аллергических реакций

Бифидобактерии способны воздействовать на иммунную систему, в том числе на клетки иммунной системы Т-лимфоциты и В-лимфоциты. Они могут регулировать иммунные реакции и снижать аллергические ответы организма.

Бифидобактерии помогают укрепить слизистую оболочку кишечника и восстановить нормальную проницаемость кишечной стенки. Это важно, так как повышенная проницаемость кишечной стенки может способствовать проникновению аллергенов в организм и развитию аллергических реакций (синдром повышенной кишечной проницаемости).

Бифидобактерии могут снижать воспалительные процессы в организме, которые могут быть связаны с аллергией. Они способны снижать выработку противовоспалительных цитокинов, таких как интерлейкин-6 (IL-6) и фактор некроза опухоли альфа (TNF-α), которые играют важную роль в развитии воспаления.

Исследования показывают, что употребление определенных штаммов бифидобактерий может улучшить барьерные функции кожи. Это особенно важно для предотвращения и уменьшения развития атопического дерматита и других аллергических реакций, связанных с кожей.

Влияние на психическое здоровье

Бифидобактерии могут оказывать положительное влияние на психическое состояние, улучшая настроение и снижая риск развития психических расстройств, таких как депрессия и тревожность.

Они взаимодействуют с нервной системой через так называемую ось кишечник-мозг. Эта ось обеспечивает коммуникацию между кишечником и мозгом, и бифидобактерии могут воздействовать на производство нейротрансмиттеров, таких как серотонин и дофамин, которые играют важную роль в регуляции эмоций и настроения.

Производство пребиотиков

Бифидобактерии обладают удивительной способностью разлагать пищевые волокна, такие как инулин и пектин, которые человеческий организм не может переварить. В результате этого процесса образуются пребиотики — пища для полезных бактерий в кишечнике. Бифидобактерии превращают пребиотики в короткоцепочечные жирные кислоты, такие как уксусная, пропионовая и масляная кислоты. Эти кислоты играют важную роль в пищеварении, энергетическом обмене и регуляции pH-баланса в кишечнике и создают условия, которые не благоприятны для размножения и роста патогенных бактерий в кишечнике.

Пребиотики, производимые бифидобактериями:

помогают подавлять рост патогенных микроорганизмов, таких как Clostridium difficile, и снижают риск инфекций кишечника;

способствуют укреплению слизистой оболочки кишечника, они стимулируют синтез слизи, которая образует защитный слой на поверхности кишечной стенки и помогает предотвратить проникновение патогенных микроорганизмов;

способствуют росту и размножению полезных бактерий в кишечнике, создавая более благоприятную среду для их обитания;

улучшают всасывание кальция и других минералов, что может быть особенно полезно для здоровья костей;

снижают показатели воспаления в организме, что может быть важно для предотвращения развития воспалительных заболеваний.

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