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Ирина Гусакова

Нутрициолог рассказала, почему так важны бифидобактерии

6:28
Здоровье » Здоровье и профилактика

Бифидобактерии — это группа полезных бактерий, которые обитают в нашем кишечнике. Они выполняют ряд важных функций в организме. О пользе бифидобактерий рассказала читателям Pravda.Ru нутрициолог Юлия Нартымова.

Нутрициолог рассказала, почему так важны бифидобактерии
Фото: /Shutterstock/

Польза бифидобактерий

Влияние на пищеварительную систему

  • Бифидобактерии способны выживать в кислой среде желудка и проникать в кишечник, где находят оптимальные условия для своего размножения.
  • Бифидобактерии производят ферменты, которые помогают расщеплять полисахариды и клетчатку, трудноусвояемые компоненты пищи, что способствует лучшему перевариванию продуктов.
  • Они способны синтезировать и выделять вещества, например, короткоцепочечные жирные кислоты, которые служат источником энергии для эпителиальных клеток кишечника и способствуют их здоровому функционированию.
  • Бифидобактерии синтезируют витамины группы B, которые необходимы для здоровья нервной системы, образования крови и нормального функционирования клеток организма.
  • Они также подавляют рост патогенных микроорганизмов, таких как Salmonella и E. coli, блокируя их и конкурируя с ними за питательные вещества и место обитания.

Укрепление иммунной системы

  • Бифидобактерии взаимодействуют с иммунными клетками, такими как лимфоциты, макрофаги и нейтрофилы, стимулируя их активность и усиливая иммунный ответ организма.
  • Бифидобактерии способствуют увеличению продукции иммуноглобулина A (IgA), который играет важную роль в защите слизистых оболочек и предотвращает проникновение патогенных микроорганизмов.
  • Они также стимулируют выработку природных антибиотиков, которые помогают бороться с патогенными бактериями и вирусами.

Профилактика и лечение диареи

  • Бифидобактерии помогают предотвратить и лечить диарею, которая может возникать после приема антибиотиков. Они восстанавливают баланс кишечной микрофлоры, который может быть нарушен из-за антибиотиков, и снижают риск развития диареи.
  • Они также могут быть эффективны при лечении инфекционной диареи, вызванной патогенными бактериями или вирусами.
  • Бифидобактерии могут улучшить консистенцию стула и снизить частоту дефекации у людей с синдромом раздраженного кишечника (СРК), обеспечивая облегчение симптомов диареи и запоров.

Регулирование уровня холестерина

  • Бифидобактерии могут снижать уровень общего холестерина и "плохого" холестерина (ЛПНП) в крови.
  • Они достигают этого путем превращения желчных кислот в формы, которые не могут быть повторно впитаны обратно в кровь.
  • Этот процесс снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, такого как атеросклероз.
  • Бифидобактерии также могут повысить уровень "хорошего" холестерина (ЛПВП), который является защитным фактором для сердечно-сосудистой системы.

Защита от аллергических реакций

  • Бифидобактерии способны воздействовать на иммунную систему, в том числе на клетки иммунной системы Т-лимфоциты и В-лимфоциты. Они могут регулировать иммунные реакции и снижать аллергические ответы организма.
  • Бифидобактерии помогают укрепить слизистую оболочку кишечника и восстановить нормальную проницаемость кишечной стенки. Это важно, так как повышенная проницаемость кишечной стенки может способствовать проникновению аллергенов в организм и развитию аллергических реакций (синдром повышенной кишечной проницаемости).
  • Бифидобактерии могут снижать воспалительные процессы в организме, которые могут быть связаны с аллергией. Они способны снижать выработку противовоспалительных цитокинов, таких как интерлейкин-6 (IL-6) и фактор некроза опухоли альфа (TNF-α), которые играют важную роль в развитии воспаления.
  • Исследования показывают, что употребление определенных штаммов бифидобактерий может улучшить барьерные функции кожи. Это особенно важно для предотвращения и уменьшения развития атопического дерматита и других аллергических реакций, связанных с кожей.

Влияние на психическое здоровье

  • Бифидобактерии могут оказывать положительное влияние на психическое состояние, улучшая настроение и снижая риск развития психических расстройств, таких как депрессия и тревожность.
  • Они взаимодействуют с нервной системой через так называемую ось кишечник-мозг. Эта ось обеспечивает коммуникацию между кишечником и мозгом, и бифидобактерии могут воздействовать на производство нейротрансмиттеров, таких как серотонин и дофамин, которые играют важную роль в регуляции эмоций и настроения.

Производство пребиотиков

  • Бифидобактерии обладают удивительной способностью разлагать пищевые волокна, такие как инулин и пектин, которые человеческий организм не может переварить. В результате этого процесса образуются пребиотики — пища для полезных бактерий в кишечнике. Бифидобактерии превращают пребиотики в короткоцепочечные жирные кислоты, такие как уксусная, пропионовая и масляная кислоты. Эти кислоты играют важную роль в пищеварении, энергетическом обмене и регуляции pH-баланса в кишечнике и создают условия, которые не благоприятны для размножения и роста патогенных бактерий в кишечнике.

Пребиотики, производимые бифидобактериями:

  • помогают подавлять рост патогенных микроорганизмов, таких как Clostridium difficile, и снижают риск инфекций кишечника;
  • способствуют укреплению слизистой оболочки кишечника, они стимулируют синтез слизи, которая образует защитный слой на поверхности кишечной стенки и помогает предотвратить проникновение патогенных микроорганизмов;
  • способствуют росту и размножению полезных бактерий в кишечнике, создавая более благоприятную среду для их обитания;
  • улучшают всасывание кальция и других минералов, что может быть особенно полезно для здоровья костей;
  • снижают показатели воспаления в организме, что может быть важно для предотвращения развития воспалительных заболеваний.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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