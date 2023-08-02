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Теймур Зейналпур

Гепатолог Южнова назвала признаки камней в желчном пузыре

Здоровье

При отсутствии лечения желчные камни могут представлять серьёзную опасность для здоровья и даже угрожать жизни. Изменения в рационе питания и незначительные заболевания могут привести к тому, что выделения кишечника будут отклоняться от нормы, становясь либо более рыхлыми, либо более твердыми. Так, если у человека возникла диарея — водянистый или более частый стул, это может поначалу не вызывать серьезных опасений.

Гепатолог Южнова назвала признаки камней в желчном пузыре
Фото: https://www.topdoc.me/i/

Однако это может быть признаком наличия камней в желчном пузыре. Желчные камни, обычно образующиеся из холестерина, представляют собой небольшие камни, которые могут образовываться в желчном пузыре. Хотя они не всегда проявляют себя симптомами, если камень перекрывает проход внутри желчного пузыря, это может привести к мучительной боли. Это состояние известно как колика желчного пузыря, которая проявляется "внезапной интенсивной болью" в животе, часто длящейся до пяти часов. Если такое происходит, то это идентифицируется как приступ желчного пузыря.

"Боль сохраняется и не проходит при посещении туалета, обычной простуде или болезни", — поясняет врач-гепатолог Алла Южнова для "МедФорума".

Основные симптомы камней в желчном пузыре

Иногда колики в желчном пузыре могут быть спровоцированы употреблением жирной пищи, однако они могут возникнуть в любое время суток и даже разбудить вас ночью. Колики в желчном пузыре возникают нечасто, и после приступа боли может пройти несколько недель или месяцев, прежде чем возникнет новый приступ. У некоторых людей также наблюдаются периоды повышенного потоотделения, тошноты или рвоты. Желчные камни могут вызывать другие, более серьёзные симптомы, если они длительное время препятствуют оттоку желчи или мигрируют в другие органы, такие как поджелудочная железа или тонкий кишечник. Это может привести к возникновению диареи. В одном из случаев врачи извлекли из желчного пузыря женщины 12 000 желчных камней. Помимо диареи, к другим симптомам относятся:

  • Высокая температура
  • Постоянная боль
  • Учащенное сердцебиение
  • Желтуха, проявляющаяся пожелтением кожи и белков глаз
  • Зуд кожи
  • Озноб или приступы дрожи
  • Потеря аппетита

Помните! Приведённая здесь информация носит исключительно справочный характер. Проконсультируйтесь со специалистом о противопоказаниях и побочных эффектах и ни в коем случае не занимайтесь самолечением. При появлении первых признаков заболевания незамедлительно обратитесь к врачу.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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