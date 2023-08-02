Онколог Воробьёв: на коже можно обнаружить 4 признака рака крови

Раскрытие необычных симптомов рака крови: понимание признаков

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Когда речь идёт о здоровье, бдительность в отношении необычных симптомов имеет первостепенное значение. Если вы заметили один из перечисленных ниже необъяснимых признаков, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Эти симптомы указывают на возможные проблемы, связанные с раком крови — заболеванием, которое может серьезно повлиять на производство и функционирование клеток крови и привести к потенциально разрушительным последствиям для организма. Рак крови подразделяется на три основные группы: лейкемия, лимфома и миелома, каждая из которых имеет различные формы. Соответственно, симптомы могут различаться в зависимости от конкретного вида рака крови.

Разгадка основных признаков: рак крови без маски

Известный онколог, доктор Андрей Воробьёв поделился с "МедФорумом" некоторыми общими признаками рака крови. Он выделил четыре характерных признака, которые могут проявляться на поверхности кожи:

Необъяснимые синяки

Синяки могут появляться в виде красных пятен, которые с течением времени постепенно меняют цвет и темнеют. "Синяки обычно возникают как красные пятна, которые постепенно меняют цвет и интенсивность", — поясняет д-р Андрей Воробьёв, проливая свет на этот тревожный симптом.

Шишки или припухлости

Наличие шишек или припухлостей может свидетельствовать о накоплении в лимфатических узлах аномальных лейкоцитов. Такие образования чаще всего появляются в таких областях, как шея, подмышки или пах.

Кожная сыпь или зуд

Сыпь часто проявляется в виде скоплений мелких пятен, называемых петехиями, или более крупных пятен, называемых пурпурой.

"Надавливание на эти пятна не приведет к их исчезновению", — предупреждает д-р Андрей Воробьёв, подчеркивая постоянный характер этого симптома.

Бледность

Бледность кожи может свидетельствовать о недостаточном количестве эритроцитов в крови.

"Если внутренняя часть обычно имеет насыщенный розовый или красный цвет, то бледно-розовый или белый оттенок свидетельствует о бледности кожи", — отмечает Воробьёв, поясняя этот признак.

Изучение дополнительных тонких признаков рака крови

Помимо перечисленных выше характерных симптомов, существует еще несколько общих признаков, которые могут указывать на наличие рака крови:

Необъяснимая потеря веса

Неожиданная и необъяснимая потеря веса часто может быть связана с раком крови.

Необъяснимое кровотечение

Не следует упускать из виду случаи кровотечения, не имеющие очевидных причин.

Затруднённое дыхание

Затрудненное дыхание может быть признаком основного заболевания — рака крови.

Ночная потливость

Постоянная ночная потливость, нарушающая режим сна, может быть связана с раком крови.

Постоянные, рецидивирующие или тяжелые инфекции

Частые инфекции, имеющие постоянный или повторяющийся характер, могут быть поводом для проведения обследования.

Необъяснимая лихорадка (38°C или выше)

Наличие лихорадки без явной причины должно вызывать беспокойство.

Боль в костях, суставах или животе

Необъяснимые и постоянные боли в костях, суставах или животе могут быть связаны с раком крови.

Непрекращающаяся усталость

Ощущение постоянной усталости даже после полноценного отдыха и сна может свидетельствовать о наличии основной проблемы, связанной с раком крови.

Обратитесь к специалисту

Важно помнить, что представленная здесь информация носит исключительно справочный характер. Если речь идёт о медицинских проблемах, необходимо обратиться к специалисту и ни в коем случае не заниматься самолечением. Если вы заметили у себя какие-либо из перечисленных симптомов, особенно если они сохраняются или усиливаются, не медлите с немедленным обращением к врачу. Ваше самочувствие является приоритетом, и своевременные действия могут существенно повлиять на решение возможных проблем со здоровьем.

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Автор Теймур Зейналпур Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина Редактор Кирилл Янчицкий Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру. Куратор Михайленко Анатолий Ведущий специалист. Проводит профилактику и лечение мастита, мастопатий, опухолей молочных желез на разных стадиях развития, а также лактостаза, фиброаденомы молочной железы и других заболеваний молочных желез. Член ассоциации врачей хирургов и онкологов. Куратор Григорьевская Злата Врач онколог-маммолог, клинический фармаколог по вопросам рациональной антимикробной и противогрибковой терапии. Занимается диагностикой онкологических заболеваний кожи, внутренних органов, молочных желез, доброкачественной патологии молочных желез, проводит пункционную биопсию кист, узловых образований молочных желез, лимфоузлов. Специалист по противовоспалительной, антимикробной терапии. Куратор Братик Александр Специалист в области лечения заболеваний молочной железы: доброкачественные, злокачественные опухоли, опухолеподобные образования, гинекомастия мужчин, узловая и диффузная мастопатии, лечение психогенно зависимых заболеваний молочной железы. Занимается анализом психогенных факторов и психосоциальных механизмов развития заболеваний молочной железы, а также проблемами реабилитации больных, после радикальных операций.

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