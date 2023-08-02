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Теймур Зейналпур

Онколог Воробьёв: на коже можно обнаружить 4 признака рака крови

Здоровье

Раскрытие необычных симптомов рака крови: понимание признаков

Онколог Воробьёв: на коже можно обнаружить 4 признака рака крови
Фото: Fotodom. ru

Когда речь идёт о здоровье, бдительность в отношении необычных симптомов имеет первостепенное значение. Если вы заметили один из перечисленных ниже необъяснимых признаков, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Эти симптомы указывают на возможные проблемы, связанные с раком крови — заболеванием, которое может серьезно повлиять на производство и функционирование клеток крови и привести к потенциально разрушительным последствиям для организма. Рак крови подразделяется на три основные группы: лейкемия, лимфома и миелома, каждая из которых имеет различные формы. Соответственно, симптомы могут различаться в зависимости от конкретного вида рака крови.

Разгадка основных признаков: рак крови без маски

Известный онколог, доктор Андрей Воробьёв поделился с "МедФорумом" некоторыми общими признаками рака крови. Он выделил четыре характерных признака, которые могут проявляться на поверхности кожи:

Необъяснимые синяки

Синяки могут появляться в виде красных пятен, которые с течением времени постепенно меняют цвет и темнеют. "Синяки обычно возникают как красные пятна, которые постепенно меняют цвет и интенсивность", — поясняет д-р Андрей Воробьёв, проливая свет на этот тревожный симптом.

Шишки или припухлости

Наличие шишек или припухлостей может свидетельствовать о накоплении в лимфатических узлах аномальных лейкоцитов. Такие образования чаще всего появляются в таких областях, как шея, подмышки или пах.

Кожная сыпь или зуд

Сыпь часто проявляется в виде скоплений мелких пятен, называемых петехиями, или более крупных пятен, называемых пурпурой.

"Надавливание на эти пятна не приведет к их исчезновению", — предупреждает д-р Андрей Воробьёв, подчеркивая постоянный характер этого симптома.

Бледность

Бледность кожи может свидетельствовать о недостаточном количестве эритроцитов в крови.

"Если внутренняя часть обычно имеет насыщенный розовый или красный цвет, то бледно-розовый или белый оттенок свидетельствует о бледности кожи", — отмечает Воробьёв, поясняя этот признак.

Изучение дополнительных тонких признаков рака крови

Помимо перечисленных выше характерных симптомов, существует еще несколько общих признаков, которые могут указывать на наличие рака крови:

  • Необъяснимая потеря веса
  • Неожиданная и необъяснимая потеря веса часто может быть связана с раком крови.
  • Необъяснимое кровотечение
  • Не следует упускать из виду случаи кровотечения, не имеющие очевидных причин.
  • Затруднённое дыхание
  • Затрудненное дыхание может быть признаком основного заболевания — рака крови.
  • Ночная потливость
  • Постоянная ночная потливость, нарушающая режим сна, может быть связана с раком крови.
  • Постоянные, рецидивирующие или тяжелые инфекции
  • Частые инфекции, имеющие постоянный или повторяющийся характер, могут быть поводом для проведения обследования.
  • Необъяснимая лихорадка (38°C или выше)
  • Наличие лихорадки без явной причины должно вызывать беспокойство.
  • Боль в костях, суставах или животе
  • Необъяснимые и постоянные боли в костях, суставах или животе могут быть связаны с раком крови.
  • Непрекращающаяся усталость

Ощущение постоянной усталости даже после полноценного отдыха и сна может свидетельствовать о наличии основной проблемы, связанной с раком крови.

Обратитесь к специалисту

Важно помнить, что представленная здесь информация носит исключительно справочный характер. Если речь идёт о медицинских проблемах, необходимо обратиться к специалисту и ни в коем случае не заниматься самолечением. Если вы заметили у себя какие-либо из перечисленных симптомов, особенно если они сохраняются или усиливаются, не медлите с немедленным обращением к врачу. Ваше самочувствие является приоритетом, и своевременные действия могут существенно повлиять на решение возможных проблем со здоровьем.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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Ведущий специалист. Проводит профилактику и лечение мастита, мастопатий, опухолей молочных желез на разных стадиях развития, а также лактостаза, фиброаденомы молочной железы и других заболеваний молочных желез. Член ассоциации врачей хирургов и онкологов.
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