Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Гусакова

Как защитить себя от "энергетического вампира"

4:37
Здоровье » Здоровье и профилактика

Кто такие так называемые "энергетические вампиры"? В бытовом понимании это такие люди, при общении с которыми мы чувствуем истощение, наше настроение портится, силы уходят, при этом мы считываем, что сам "вампир" может наоборот почувствовать эмоциональный подъем после такого взаимодействия. В последнее время таких людей еще называют "токсичными". Но что стоит за этим явлением с психологической точки зрения? Рассказывает читателям Pravda.Ru психолог онлайн-платформы "Грань.рф" Юлия Кузнецова.

Как защитить себя от "энергетического вампира"
Фото: pixabay.com

Как вести себя с "энергетическим вампиром"

В первую очередь такие люди, как правило, стремятся нарушить наши границы. Причем делают они это незаметно, с помощью уловок и манипуляций, поэтому сразу распознать "вампира" бывает сложно. 

  • "Давят на жалость". Мы все в большинстве своем отзывчивые люди, особенно когда дело касается кого-то из нашего постоянного окружения. И когда кто-то из наших близких или знакомых делится своими переживаниями, возникающими проблемами, в нас просыпается естественное желание поддержать человека, помочь ему советом. Но случается, что любые наши попытки помочь оказываются бесполезными: человеку как было "плохо", так и остается.
  • Манипулируют чувством вины. Человек может (часто бессознательно) использовать нашу особенность, которая заключается в том, что если мы откажем в помощи без "правильной" причины, нас будет преследовать чувство вины. Это происходит от неустойчивости самооценки и благодаря укоренившимся установкам вроде "помогать другим — значит быть хорошим человеком" и т. д.
  • Пассивная агрессия. Невыраженная вовремя агрессия имеет свойство накапливаться и все равно транслироваться окружающим. Едкие замечания в адрес других людей, колкости, беспричинный сарказм, неуместные шутки и т. д. являются примерами выражения пассивной агрессии. Причем она может быть даже не направлена напрямую на вас, но бессознательно все равно восприниматься как попытка нападения, которая вызывает необходимость обороняться. И если нет возможности прямо выразить свои чувства человеку по этому поводу, то в нас также скапливается много подавляемых негативных эмоций. На это так же тратится много психических сил, в результате чего после общения мы чувствуем себя "выжатыми".

Как можно защитить себя, общаясь с такими людьми? Самый простой путь — исключить их из своего круга общения в принципе. Не нужно пытаться их переделать, донести до них разрушительность их поведения. В конце концов изменения других людей не входят в нашу зону ответственности. Но, к сожалению, часто бывает так, что мы не можем полностью разорвать отношения с такими людьми: например, в случаях, когда дело касается некоторых наших родственников или коллег по работе. В этом случае необходимо придерживаться следующих советов.

  • Сведите такое общение к минимуму. Например, можно обозначить зоны ответственности, в каких случаях вы готовы вступать в контакт с такими людьми, а в каких можно обойтись без этого. Например, в отношениях на работе это может быть исключительно обсуждение рабочих вопросов, а в семейных — решение необходимых бытовых моментов.
  • Укрепляйте свою самооценку. Она сильно зависит от убеждений о себе и установок в отношении того, как поступать "правильно". Важно не забывать, что все наши установки - это выученные из детства интерпретации того или иного явления. Они могут быть как помогающими, так и не очень. И их можно отслеживать за собой, анализировать, выбирать, соглашаться с ними или нет. Если самостоятельно это сделать трудно, можно обратиться за профессиональной помощью.
  • Обозначьте свои личные границы. Ответственность за обозначение своей зоны комфорта лежит на нас самих. Люди часто прибегают к нарушению границ тогда, когда не знают, где они проходят. Поэтому если вы чувствуете, что не готовы сейчас прийти на помощь, выслушать или просто не хотите продолжать общение на ту тему, которая поднялась, — лучше сказать об этом сразу честно. Искренне выражать свои чувства, говорить "нет" и не соглашаться с чем-то — это нормально. Так вы поможете и другому человеку лучше вас понять, и сможете защитить себя.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Новости
Экс-советник Кучмы Соскин напомнил об итогах продолжающегося контрнаступления Киева
Телеканал РЕН-ТВ "замазал" актера Артура Смольянинова* в фильме "9 рота"
Mamamia: Стюардессы поделились, что не надо надевать в самолет
Диетолог Тош поделилась, что не надо есть, чтобы избавиться от храпа
Климатическое "оружие" HAARP создано на основе русской "Суры"
Новый посол Германии Ламбсдорф выступил за дестабилизацию России через правочеловеческую повестку
Эксперты предсказывают значительное подорожание недвижимости во всем мире
iPhone 15 получит новый дизайн лицевой панели, титановые материалы и порт USB-C
Попугай из Швейцарии был остановлен на границе в Псковской области
Патриарх Кирилл: Россия непобедима, пока хранит православную веру
Популярное
Педофил надругался над девочками в детском лагере в Анапе

Педофил из Воронежской области надругался над девочками в детском лагере "Счастливое детство" в Анапе. Он задержан.

Безработный из Воронежа надругался над девочками в детском лагере в Анапе
Алла Пугачёва чуть не упала со стула на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале
Чуть не упала: Пугачёва еле встала со стула на фестивале в Юрмале
Онколог назвала первый симптом нескольких видов рака
Пугачёва не помогла: фестиваль Вайкуле потерпел фиаско
Россия отомстит США за Украину, выстроив зону влияния в Африке Любовь Степушова Спецдоклад RAND: с РФ надо воевать руками прибалтов, поляков и ЕС Олег Володин Люди Донбасса: "Мы отчаянно стараемся жить". Репортаж Дарьи Асламовой Дарья Асламова
В Воронежской области были задержаны трое мужчин, которые сотрудничали с запрещённой на территории РФ экстремистской организацией
Грозные ракеты Путина: удары ВС РФ по Одессе напугали Вашингтон
Взрывы прогремели в Кривом Роге: "Искандеры" начали неделю
Взрывы прогремели в Кривом Роге: "Искандеры" начали неделю
Последние материалы
Адвокат рассказал, какой поступок матери "челябинского маньяка" повлияет на решение суда
Lenovo может разработать Legion Go - новый игровой портативный компьютер для ПК
Актриса Екатерина Шевыркова показала 7-летнего сына от Марата Башарова
Жителей Московского региона ожидает 34-градусная жара с 6 августа
На Волге в Чувашии нашли 8-летнего мальчика с затонувшего катера
Откусившего ухо жителя Ижевска обязали выплатить 500 000 рублей
"Без истерик и корвалола": Королева назвала один секрет счастливого брака
Андрей Кузовлев: будущее России зреет "за ленточкой"
Ирина Винер не только тренирует спортсменок, но и опекает их
В Киеве с памятника "Родина-мать" сняли серп и молот
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников