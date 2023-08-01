Как защитить себя от "энергетического вампира"

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Кто такие так называемые "энергетические вампиры"? В бытовом понимании это такие люди, при общении с которыми мы чувствуем истощение, наше настроение портится, силы уходят, при этом мы считываем, что сам "вампир" может наоборот почувствовать эмоциональный подъем после такого взаимодействия. В последнее время таких людей еще называют "токсичными". Но что стоит за этим явлением с психологической точки зрения? Рассказывает читателям Pravda.Ru психолог онлайн-платформы "Грань.рф" Юлия Кузнецова.

Фото: pixabay.com

Как вести себя с "энергетическим вампиром"

В первую очередь такие люди, как правило, стремятся нарушить наши границы. Причем делают они это незаметно, с помощью уловок и манипуляций, поэтому сразу распознать "вампира" бывает сложно.

"Давят на жалость". Мы все в большинстве своем отзывчивые люди, особенно когда дело касается кого-то из нашего постоянного окружения. И когда кто-то из наших близких или знакомых делится своими переживаниями, возникающими проблемами, в нас просыпается естественное желание поддержать человека, помочь ему советом. Но случается, что любые наши попытки помочь оказываются бесполезными: человеку как было "плохо", так и остается.

Манипулируют чувством вины. Человек может (часто бессознательно) использовать нашу особенность, которая заключается в том, что если мы откажем в помощи без "правильной" причины, нас будет преследовать чувство вины. Это происходит от неустойчивости самооценки и благодаря укоренившимся установкам вроде "помогать другим — значит быть хорошим человеком" и т. д.

Пассивная агрессия. Невыраженная вовремя агрессия имеет свойство накапливаться и все равно транслироваться окружающим. Едкие замечания в адрес других людей, колкости, беспричинный сарказм, неуместные шутки и т. д. являются примерами выражения пассивной агрессии. Причем она может быть даже не направлена напрямую на вас, но бессознательно все равно восприниматься как попытка нападения, которая вызывает необходимость обороняться. И если нет возможности прямо выразить свои чувства человеку по этому поводу, то в нас также скапливается много подавляемых негативных эмоций. На это так же тратится много психических сил, в результате чего после общения мы чувствуем себя "выжатыми".

Как можно защитить себя, общаясь с такими людьми? Самый простой путь — исключить их из своего круга общения в принципе. Не нужно пытаться их переделать, донести до них разрушительность их поведения. В конце концов изменения других людей не входят в нашу зону ответственности. Но, к сожалению, часто бывает так, что мы не можем полностью разорвать отношения с такими людьми: например, в случаях, когда дело касается некоторых наших родственников или коллег по работе. В этом случае необходимо придерживаться следующих советов.

Сведите такое общение к минимуму. Например, можно обозначить зоны ответственности, в каких случаях вы готовы вступать в контакт с такими людьми, а в каких можно обойтись без этого. Например, в отношениях на работе это может быть исключительно обсуждение рабочих вопросов, а в семейных — решение необходимых бытовых моментов.

Укрепляйте свою самооценку. Она сильно зависит от убеждений о себе и установок в отношении того, как поступать "правильно". Важно не забывать, что все наши установки - это выученные из детства интерпретации того или иного явления. Они могут быть как помогающими, так и не очень. И их можно отслеживать за собой, анализировать, выбирать, соглашаться с ними или нет. Если самостоятельно это сделать трудно, можно обратиться за профессиональной помощью.

Обозначьте свои личные границы. Ответственность за обозначение своей зоны комфорта лежит на нас самих. Люди часто прибегают к нарушению границ тогда, когда не знают, где они проходят. Поэтому если вы чувствуете, что не готовы сейчас прийти на помощь, выслушать или просто не хотите продолжать общение на ту тему, которая поднялась, — лучше сказать об этом сразу честно. Искренне выражать свои чувства, говорить "нет" и не соглашаться с чем-то — это нормально. Так вы поможете и другому человеку лучше вас понять, и сможете защитить себя.

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