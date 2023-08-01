Болезнь периферических артерий (БПА) — это состояние, при котором накопление жировых отложений в артериях ограничивает кровоснабжение мышц ног. Это состояние может быть предвестником инфарктов и инсультов, что делает его серьёзной проблемой для здоровья.
Часто PAD развивается у лиц, имеющих в анамнезе инфаркты и инсульты. Как сообщает Mirror со ссылкой на специалистов Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), медленный рост ногтей и выпадение волос на ногах связаны с наличием PAD, что также указывает на предрасположенность к инфарктам.
Медики подчеркивают, что риск развития ПАД и его симптомов повышается с возрастом: примерно каждый пятый человек старше 60 лет страдает той или иной степенью артериальной патологии.
Кроме того, наличие ПАД может свидетельствовать и о других заболеваниях, таких как гипертония или диабет, которые ещё больше повышают риск развития инфаркта. В некоторых случаях эти заболевания сосуществуют, создавая повышенный риск для здоровья. Внешние признаки, такие как длина ногтей на ногах, могут быть индикаторами повышенного уровня холестерина.
При наличии ПАД вероятность сердечного приступа значительно выше, причем риск инфаркта миокарда, по мнению экспертов, в 3-5 раз превышает норму. Лечение этого заболевания включает в себя, прежде всего, изменение образа жизни и медикаментозную терапию.
Регулярная физическая активность и поддержание здоровой массы тела играют важнейшую роль в профилактике его возникновения, а также других сердечно-сосудистых заболеваний, подчеркивают медики. Дополнительными мерами по улучшению здоровья сердца являются отказ от курения, употребление фруктов и овощей, умеренное потребление алкоголя и регулярные медицинские осмотры.
Очень важно серьезно относиться к любым признакам сердечно-сосудистых заболеваний. Отёкшие ноги, замедленный рост ногтей, выпадение волос на ногах могут быть ранними признаками проблем с сердцем. Однако необходимо помнить, что ни в коем случае не следует заниматься самолечением, а при первых признаках заболевания необходимо обратиться за квалифицированной медицинской помощью.
Приведенная здесь информация носит исключительно справочный характер, и все вопросы о противопоказаниях и побочных эффектах следует адресовать специалисту. Ваше здоровье — это приоритет, и своевременное решение любых возможных проблем может привести к лучшему результату и здоровой жизни.
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