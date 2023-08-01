Медленный рост ногтей и потеря волос на ногах могут говорить о подверженности инфаркту

2:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Болезнь периферических артерий (БПА) — это состояние, при котором накопление жировых отложений в артериях ограничивает кровоснабжение мышц ног. Это состояние может быть предвестником инфарктов и инсультов, что делает его серьёзной проблемой для здоровья.

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Часто PAD развивается у лиц, имеющих в анамнезе инфаркты и инсульты. Как сообщает Mirror со ссылкой на специалистов Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), медленный рост ногтей и выпадение волос на ногах связаны с наличием PAD, что также указывает на предрасположенность к инфарктам.

Распознавание ПАД: признаки роста ногтей на ногах и многое другое

Медики подчеркивают, что риск развития ПАД и его симптомов повышается с возрастом: примерно каждый пятый человек старше 60 лет страдает той или иной степенью артериальной патологии.

Кроме того, наличие ПАД может свидетельствовать и о других заболеваниях, таких как гипертония или диабет, которые ещё больше повышают риск развития инфаркта. В некоторых случаях эти заболевания сосуществуют, создавая повышенный риск для здоровья. Внешние признаки, такие как длина ногтей на ногах, могут быть индикаторами повышенного уровня холестерина.

Повышенный риск: сердечные приступы и ПАД

При наличии ПАД вероятность сердечного приступа значительно выше, причем риск инфаркта миокарда, по мнению экспертов, в 3-5 раз превышает норму. Лечение этого заболевания включает в себя, прежде всего, изменение образа жизни и медикаментозную терапию.

Регулярная физическая активность и поддержание здоровой массы тела играют важнейшую роль в профилактике его возникновения, а также других сердечно-сосудистых заболеваний, подчеркивают медики. Дополнительными мерами по улучшению здоровья сердца являются отказ от курения, употребление фруктов и овощей, умеренное потребление алкоголя и регулярные медицинские осмотры.

Основной вывод: приоритет здоровья сердца

Очень важно серьезно относиться к любым признакам сердечно-сосудистых заболеваний. Отёкшие ноги, замедленный рост ногтей, выпадение волос на ногах могут быть ранними признаками проблем с сердцем. Однако необходимо помнить, что ни в коем случае не следует заниматься самолечением, а при первых признаках заболевания необходимо обратиться за квалифицированной медицинской помощью.

Приведенная здесь информация носит исключительно справочный характер, и все вопросы о противопоказаниях и побочных эффектах следует адресовать специалисту. Ваше здоровье — это приоритет, и своевременное решение любых возможных проблем может привести к лучшему результату и здоровой жизни.

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