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Ирина Гусакова

ЭКО при эндометриозе: есть ли шансы на беременность

4:36
Здоровье » Акушерство и гинекология

Эндометриоз — распространенное заболевание. По данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире его выявляют у 10% девушек и женщин репродуктивного возраста. Пик заболеваемости приходится на 25-29 лет, именно в это время многие задумываются о беременности.

ЭКО при эндометриозе: есть ли шансы на беременность
Фото: яндекс.картинки

ЭКО при эндометриозе: каковы шансы на успех

"Эндометриоз — это хроническое женское заболевание. Оно возникает, когда эндометрий — ткань, которая в норме выстилает матку изнутри, — определяется вне ее полости: на яичниках, маточных трубах, в брюшине и даже в легких. В результате менструальноподобной реакции таких эндометриоидных очагов в окружающих тканях начинается воспалительный процесс и могут образовываться спайки. Все это снижает шансы забеременеть естественным путем", — объясняет кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог лаборатории "Гемотест" Ольга Уланкина.

Эндометриоз может незаметно развиваться годами. За это время заболевание нередко приводит к бесплодию.

Эндометриоз — опасная болезнь, потому что может протекать бессимптомно и приводит к серьезному нарушению репродуктивной функции. Предположить, что у женщины эндометриоз, можно по косвенным признакам:

  • тяжести и боли внизу живота во время менструации или незадолго до нее,
  • обильным и болезненным менструальным выделениям,
  • боли или дискомфорту во время полового акта.

При этом тяжесть ощущений никак не связана со степенью заболевания: симптомов может совсем не быть, при этом эндометриоз будет ярко выраженным, и наоборот. 

В норме эндометрий меняется каждый месяц под влиянием женских половых гормонов и выходит с менструальной кровью. При эндометриозе частицы эндометрия вне матки также реагируют на изменение баланса гормонов и кровоточат, однако не могут выйти, потому что полость таза герметична. В результате кровь скапливается, вокруг этих участков развивается воспалительный процесс. Хроническое воспаление в органах малого таза меняет внутреннюю среду и препятствует нормальному оплодотворению, поэтому зачать ребенка при таком диагнозе бывает непросто.

"В норме эндометрий нарастает в каждом цикле, это способствует прикреплению плодного яйца, из которого в дальнейшем будет развиваться ребенок. При эндометриозе эмбриону сложнее закрепиться в эндометрии, и он вымывается с менструальной кровью. Если заболевание достигло средней или тяжелой степени, невозможность забеременеть может также объясняться обширными спайками в малом тазу, которые не дают яйцеклетке встретиться со сперматозоидом", — говорит врач.

Иногда эндометриоз поддается лечению, тогда женщина может забеременеть. Однако нередко стать матерью возможно только с помощью современных репродуктивных технологий.

"Как правило, качество яйцеклеток на начальных стадиях эндометриоза не снижается, проблема именно в прикреплении эмбриона. Если женщине было проведено лечение, которое не принесло результатов, ей могут предложить сделать ЭКО. В этом случае шанс выносить и родить ребенка повышается. При этом пролечить эндометриоз все равно потребуется", — отмечает акушер-гинеколог.

Шансы на зачатие с помощью ЭКО при эндометриозе зависят от возраста женщины и тяжести заболевания.

Максимальные шансы на успешное ЭКО есть у женщин до 35 лет, однако многое зависит от того, насколько сильно прогрессировала болезнь. После 35 шансы уменьшаются примерно на 10% в год. Кроме того, вероятность забеременеть ниже, если воспаление захватывает яичники. Ведь именно в них хранится запас яйцеклеток. Как правило, снижением запаса яйцеклеток в яичниках сопровождаются тяжелые формы болезни.

Эндометриоз мешает женщине забеременеть, однако индивидуально подобранная программа ЭКО может помочь решить эту проблему.

"В большинство случаев беременность при эндометриозе протекает так же, как и обычная. При этом тяжесть воспаления, как правило, сокращается, а размеры разросшихся тканей уменьшаются. Это связано с гормональными изменениями, происходящими в организме на фоне беременности и лактации", — резюмирует врач.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Николаев Николай
Успешное лечение всех форм невынашивания и бесплодия. Ведение беременности и родов при эндокринных и акушерских патологиях, после ЭКО. Полный спектр диагностики (кольпоскопия, гидросонография). Автор научных работ по беременности и родам.
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УЗИ-диагност экспертного уровня в области акушерства и гинекологии. Владеет всеми методами УЗИ, в том числе 3D и 4D. Проводит полную диагностику нарушений в развитии плода, исключает генетические аномалии. Выявляет первые признаки гинекологических заболеваний.
Куратор Давитая Виолетта
УЗИ-диагност экспертного уровня в области акушерства и гинекологии. Владеет всеми методами УЗИ, в том числе 3D и 4D. Проводит полную диагностику нарушений в развитии плода, исключает генетические аномалии. Выявляет первые признаки гинекологических заболеваний.
Темы беременность

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