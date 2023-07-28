Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Гусакова

Врач перечислил продукты, необходимые для выработки тестостерона

2:30
Здоровье » Здоровье и профилактика

С возрастом потенция у представителей сильного пола снижается — это естественный процесс, который связан с уменьшением уровня гормона тестостерона в крови. Скорость старения организма во многом зависит от наследственности, хронических заболеваний и привычек мужчины — питания, физической активности, отношения к курению и алкоголю.

Врач перечислил продукты, необходимые для выработки тестостерона
Фото: https://i0.wp.com/fashionrunwayblog.com/

Современная наука не подтверждает, что потенцию увеличивают так называемые продукты-афродизиаки (миндаль, артишок, клубника) или биодобавки с травами, витаминами и минералами. Зато, выстроив правильный ежедневный рацион, можно поддержать выработку тестостерона и таким образом укрепить здоровье в целом. Какие продукты помогут поднять уровень тестостерона — рассказала читателям Pravda.Ru эксперт лаборатории "Гемотест", врач Денис Банный.

Продукты, которые помогут поднять уровень тестостерона

Для выработки тестостерона организму мужчины необходим белок, идеальный его источник — нежирные сорта мяса. Часто представители мужского пола, которые занимаются спортом, значительно увеличивают долю белка и стремятся совсем отказаться от жиров. Стоит помнить, что в сутки организму необходим 1 грамм белка на каждый килограмм веса, избыток же может привести к развитию болезней почек. Жиры в минимальном количестве тоже нужны организму — без них также невозможен синтез тестостерона.

Для поддержания здоровья предстательной железы, сохранения половой функции и защиты сердечно-сосудистой системы необходимы ненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и Омега-6. Их источники:

  • жирные сорта рыбы,
  • орехи,
  • авокадо и растительные масла.

Также рекомендуется добавить в меню свежие овощи и фрукты — источники витаминов и клетчатки.

Согласно некоторым исследованиям, поддержанию достаточного уровня тестостерона у мужчин способствует средиземноморская диета — рацион, в котором сбалансировано количество белков, жиров и углеводов, много фруктов и овощей, есть рыба, нежирное мясо, орехи, оливки и зерновые.

Однако стоит помнить, что питание не решит всех вопросов здоровья, поэтому при возникновении проблем стоит сдать анализ на уровень тестостерона в крови и быть на связи с врачом.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Темы продукты питания
Новости
Жерара Депардье в очередной раз обвинили в домогательствах
Коц: у ВСУ "кончаются солдатики" стратегического резерва
Киркоров сделал тайное послание критикующим Хайдарова звездам
ВСУ в контрнаступлении потеряли больше территорий, чем приобрели
Вынесен приговор бывшему помощнику министра туризма Ставрополья за хищение 45 миллионов
Потеряна связь между специалистами NASA и зондом Voyager-2
Арнольд Шварценеггер будет удостоен награды "За мужество" от Музея Холокоста
Большой театр покорил зрителей в Пекине балетом "Дон Кихот"
Зрители требуют убрать Светлану Зейналову с Первого канала
Ливия выразила готовность восстановить энергетические проекты с Россией
Популярное
Сотрудники ФСБ задержали в Орловской области мужчину, который хотел вступить в ряды ВСУ

Он инициативно вступил в контакт с украинскими боевиками.

В Орловской области задержали мужчину, который планировал вступить в ряды ВСУ
РИАН: лучших следователей отправили под Пермь после смерти 15-летней школьницы
Успела назвать имена: жуткое убийство под Пермью расследуют лучшие сотрудники СК
Киев запретил своим же артистам исполнять песни
Женщина избила мужчину и его подругу на пляже
Fox News опубликовал реальные слова лидеров США об Украине и Крыме Олег Володин Опрос: Киев должен снова стать русским городом Виктор Пахомов ВСУ приступили к следующей фазе контрнаступления. К чему готовиться России? Петр Ермилин
Надо подавить желание сопротивляться: ВКС РФ стали бить по ВСУ днём
Гранаты под грядками: тайник со снарядами нашли на даче пенсионерки в Воронеже
Швейцарец рассказал о беспределе украинских беженцев
Швейцарец рассказал о беспределе украинских беженцев
Последние материалы
Профессор Чуланов: Гепатит С стал полностью излечимым
Минюст исключило "Зону права" из реестра иностранных агентов
Юрист Соловьёв рассказал, как поступить при нахождении денег на улице
В Днепропетровске ракетным ударом уничтожено здание СБУ
Врач перечислил продукты, необходимые для выработки тестостерона
Актер Борис Галкин заявил, что считает Лайму Вайкуле барной певицей
Актриса Лариса Гузеева показала, как проходят съемки нового сезона "Давай поженимся!"
Как жара может довести до кузовного ремонта абсолютно любой автомобиль
Певица Альбина Джанабаева в траурном наряде обратилась к поклонникам
Россию снова попытались атаковать беспилотниками ВСУ. Почему Украине это удается?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников