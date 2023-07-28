Врач перечислил продукты, необходимые для выработки тестостерона

2:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

С возрастом потенция у представителей сильного пола снижается — это естественный процесс, который связан с уменьшением уровня гормона тестостерона в крови. Скорость старения организма во многом зависит от наследственности, хронических заболеваний и привычек мужчины — питания, физической активности, отношения к курению и алкоголю.

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Современная наука не подтверждает, что потенцию увеличивают так называемые продукты-афродизиаки (миндаль, артишок, клубника) или биодобавки с травами, витаминами и минералами. Зато, выстроив правильный ежедневный рацион, можно поддержать выработку тестостерона и таким образом укрепить здоровье в целом. Какие продукты помогут поднять уровень тестостерона — рассказала читателям Pravda.Ru эксперт лаборатории "Гемотест", врач Денис Банный.

Продукты, которые помогут поднять уровень тестостерона

Для выработки тестостерона организму мужчины необходим белок, идеальный его источник — нежирные сорта мяса. Часто представители мужского пола, которые занимаются спортом, значительно увеличивают долю белка и стремятся совсем отказаться от жиров. Стоит помнить, что в сутки организму необходим 1 грамм белка на каждый килограмм веса, избыток же может привести к развитию болезней почек. Жиры в минимальном количестве тоже нужны организму — без них также невозможен синтез тестостерона.

Для поддержания здоровья предстательной железы, сохранения половой функции и защиты сердечно-сосудистой системы необходимы ненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и Омега-6. Их источники:

жирные сорта рыбы,

орехи,

авокадо и растительные масла.

Также рекомендуется добавить в меню свежие овощи и фрукты — источники витаминов и клетчатки.

Согласно некоторым исследованиям, поддержанию достаточного уровня тестостерона у мужчин способствует средиземноморская диета — рацион, в котором сбалансировано количество белков, жиров и углеводов, много фруктов и овощей, есть рыба, нежирное мясо, орехи, оливки и зерновые.

Однако стоит помнить, что питание не решит всех вопросов здоровья, поэтому при возникновении проблем стоит сдать анализ на уровень тестостерона в крови и быть на связи с врачом.

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