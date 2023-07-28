Что делать при аллергическом отёке Квинке

При отеке Квинке в ответ на раздражитель один из участков тела раздувается, как воздушный шар. Это аллергическая реакция, которая названа по имени немецкого врача Генриха Квинке. Часто такой отек не опасен, но иногда может угрожать жизни, например, при локализации в области дыхательных путей. О симптомах отека Квинке и правилах оказания первой помощи при таком состоянии рассказала эксперт лаборатории "Гемотест" врач-дерматовенеролог Александра Филёва.

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Что делать при аллергическом отёке Квинке

"Отек Квинке, по-научному ангионевротический отек, — это спонтанный, четко ограниченный отек кожи, подкожной клетчатки и слизистых оболочек. Он может поражать губы, глаза, лицо, руки или ноги, а иногда в процесс вовлекаются половые органы, гортань и даже кишечник. Обычно симптомы ангионевротического отека возникают внезапно и нарастают стремительно, при этом они редко действительно опасны для жизни", — объясняет врач.

К развитию ангионевротического отека могут приводить разные факторы, однако чаще всего он возникает в ответ на контакт с аллергенами.

Организм воспринимает аллерген как угрозу и вырабатывает вещества, способные разрушить и вывести раздражитель из организма. Эти соединения воздействуют на стенки кровеносных сосудов, из-за чего жидкость из крови выходит в ткани. Внешне это выглядит как припухлость или отек. Реакция иммунной системы на аллерген индивидуальна. У некоторых людей при контакте с ним в кровь выбрасывается ударная доза аллергенных соединений, отсюда и молниеносный ангионевротический отек. Причем опасен не столько он сам, сколько сопутствующий ему анафилактический шок, который может привести к удушью и даже смерти.

Врачи выделяют следующие типы отека Квинке: аллергический, псевдоаллергический, наследственный и идиопатический.

Чаще всего встречается аллергический, он связан с индивидуальной реакцией на распространенные аллергены, например, на:

продукты,

пыльцу,

шерсть и выделения животных,

латекс,

лекарственные препараты и БАДы,

яд насекомых,

косметические средства и многое другое.

Обычно реакция развивается сразу после контакта с аллергеном и проявляется отеком в сочетании с крапивницей.

Псевдоаллергический отек возникает из-за гиперчувствительности к некоторым медикаментам или продуктам, при этом в развитии процесса нет иммунологической стадии. Наследственный ангионевротический отек — редкое жизнеугрожающее заболевание, которое относят к группе иммунодефицитов. Он проявляется часто повторяющимися отеками, которые возникают в разных частях тела спонтанно, практически без причины. Примерно так же проявляется и идиопатический отек.

Отек может перекрыть дыхательные пути, привести к масштабному сбою в работе внутренних органов или головного мозга. Оказать помощь нужно немедленно, ведь на счету каждая минута.

Признаки жизнеугрожающего отека следующие:

затрудненное дыхание,

хрипы,

ощущение нехватки воздуха,

распухшие губы, язык, глаза,

учащенное сердцебиение,

головокружение.

"Такие симптомы — повод немедленно вызывать бригаду скорой медицинской помощи. Пока она едет, нужно уложить человека, слегка приподняв ему ноги, расстегнуть давящую одежду и обеспечить приток свежего воздуха", — рассказывает дерматолог.

Предупредить отек Квинке не всегда возможно, однако знание простых правил безопасности может помочь не допустить осложнений.

"Главное — внимательнее следить за своим здоровьем и ограничить или полностью исключить контакт со значимым аллергеном. Кроме того, если бурная реакция появилась хотя бы раз, следует записаться на прием к терапевту или аллергологу. Специалист назначит анализы, чтобы определить вероятный триггер, и подскажет меры специфической профилактики. Например, предложит положить в сумку или машину инъекционные препараты на экстренный случай и научит, как правильно ими пользоваться", — отмечает Александра Филёва.

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