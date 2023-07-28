Боль при мочеиспускании: о чём сигнализирует

3:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье Акушерство и гинекология

Боль и жжение при мочеиспускании называют дизурией. Чаще всего так проявляется воспаление, которое возникло в мочевыводящих путях, однако могут быть и другие причины. Из-за чего появляются неприятные симптомы и когда нужно обращаться к врачу - рассказала читателям Pravda.Ru кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог, эксперт лаборатории "Гемотест" Ольга Уланкина.

Фото: cistitstop.ru

Боли при мочеиспускании: о чём сигнализируют

"Боль при мочеиспускании может возникнуть у любого человека, но чаще всего с ней сталкиваются женщины. Как правило, она появляется, когда в мочевыводящие пути попадают болезнетворные микроорганизмы. Иммунная система реагирует на это воспалением. Но в некоторых случаях причина неприятных ощущений кроется в механическом повреждении слизистой оболочки, например, при мочекаменной болезни или травмах. Также боль могут вызывать новообразования — кисты, полипы и опухоли — в мочевом пузыре или уретре. И это далеко не полный список причин, каждая ситуация индивидуальна", — объясняет врач.

Кроме боли и жжения, могут быть и другие симптомы:

мутная моча,

температура выше 38 °C,

неприятный запах из половых путей.

"Если такие проявления не проходят или усиливаются, нужно как можно скорее обратиться за помощью к врачу. Переждать — не лучший вариант, потому что за безобидным на первый взгляд дискомфортом при мочеиспускании может скрываться серьезное нарушение работы внутренних органов. Хотя иногда это действительно неопасно. Отличить одно состояние от другого может только врач", — добавляет Ольга Уланкина.

Чтобы поставить точный диагноз, специалисту потребуются результаты осмотра, анализов и обследований. Часто уже по одному анализу мочи можно предположить причину боли и ухудшения самочувствия. Так, чужеродные бактерии, лейкоциты и белок, скорее всего, указывают на инфекцию. Чтобы разобраться в происхождении боли детальнее, нужны инструментальные исследования, например, УЗИ. С его помощью можно выявить заболевания мочеполовых путей, камни в почках или мочевом пузыре и многое другое.

Сама по себе боль при мочеиспускании — это лишь симптом того или иного заболевания.

При инфекции назначают антибиотики, противогрибковые средства, противовоспалительные препараты. В случае новообразований потребуется более детальная диагностика для выбора оптимальной тактики лечения. Иногда нужны антигистаминные препараты в сочетании с противовоспалительными и спазмолитиками — такое лечение требуется при аллергическом цистите, отмечает гинеколог.

Справиться с болью помогают и некоторые изменения в образе жизни.

"Часто в нашем рационе присутствуют продукты, которые могут раздражать мочевой пузырь. Это цитрусовые, продукты с большим содержанием витамина С, кофе, шоколад, газированные напитки. Иногда избавиться от дискомфорта можно, просто исключив их из своей диеты. Таким же раздражающим эффектом обладает и никотин, поэтому от курения тоже лучше отказаться", — уточняет врач.

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