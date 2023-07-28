Признаки варикоза нижних конечностей наблюдаются у 66% мужчин и 89% женщин. При этом первые симптомы заболевания могут быть незаметны. Видоизменение вен — это уже варикоз средней степени тяжести, когда в большинстве случаев для исправления ситуации требуется операция.
Тем не менее начальную стадию варикоза распознать можно по следующим признакам:
Эти ощущения часто возникают в ходе обычных повседневных действий: ходьба, ношение сумок, подъем по лестнице или долгое пребывание в малоподвижном положении. То есть для появления этих ощущений не нужно сверхнагрузок — и это должно насторожить в первую очередь.
По данным научных исследований, один человек из четырех отмечает у себя эти ощущения. Особенно подвержены риску женщины: варикоз — частое следствие беременности. О факторах риска и профилактике варикоза рассказал читателям Pravda.Ru президент компании "Vertera", эксперт в области медицинских биотехнологий и биофармакологии Анатолий Хитров.
Риск возникновения начальной стадии варикоза значительно возрастает, если описанные выше ощущения сочетаются с такими факторами, как:
Заметив первые описанные признаки варикоза нижних конечностей, уделите особое внимание выполнению следующих рекомендаций:
Следует отметить, что в огромном количестве случаев причиной варикоза является образ жизни современного человека. Добавьте физической активности и следуйте рекомендациям — и сможете существенно сократить риск появления даже первых признаков варикоза нижних конечностей.
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