Первые признаки варикоза: что делать

3:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Признаки варикоза нижних конечностей наблюдаются у 66% мужчин и 89% женщин. При этом первые симптомы заболевания могут быть незаметны. Видоизменение вен — это уже варикоз средней степени тяжести, когда в большинстве случаев для исправления ситуации требуется операция.

Фото: https://www.melarossa.it/

Тем не менее начальную стадию варикоза распознать можно по следующим признакам:

Чувство тяжести, усталости в ногах.

Покалывание, распирание, чувство давления изнутри.

Отечность от колена и ниже.

Эти ощущения часто возникают в ходе обычных повседневных действий: ходьба, ношение сумок, подъем по лестнице или долгое пребывание в малоподвижном положении. То есть для появления этих ощущений не нужно сверхнагрузок — и это должно насторожить в первую очередь.

По данным научных исследований, один человек из четырех отмечает у себя эти ощущения. Особенно подвержены риску женщины: варикоз — частое следствие беременности. О факторах риска и профилактике варикоза рассказал читателям Pravda.Ru президент компании "Vertera", эксперт в области медицинских биотехнологий и биофармакологии Анатолий Хитров.

Варикоз: факторы риска

Риск возникновения начальной стадии варикоза значительно возрастает, если описанные выше ощущения сочетаются с такими факторами, как:

отсутствие или недостаток физической активности;

"неправильные" питание и водный режим;

нахождение в условиях повышенной температуры;

долгое пребывание стоя, сидя без движения;

избыток веса;

приём гормональных препаратов;

длительные путешествия (самолёт, поезд, машина);

особенности некоторых профессий (бармен, рабочий у станка, консультант в магазине и т. д.).

Профилактика начальной стадии варикоза

Заметив первые описанные признаки варикоза нижних конечностей, уделите особое внимание выполнению следующих рекомендаций:

Регулярно выполняйте тонизирующие физические упражнения для мускулатуры ног: ходьба, плавание, езда на велосипеде, танцы.

Носите комфортную одежду: свободные брюки, кроссовки, избегайте чрезмерного затягивания ремней. Это влияет на кровообращение в ногах и вредит сосудам.

Не носите обувь на очень высоком каблуке или, наоборот, на прямой и плоской подошве. Положение стопы влияет на напряжение мышц ног. Они в свою очередь могут оказывать давление на сосудистую стенку при напряжении.

Держите ноги на возвышении во время отдыха или ночного сна. Сердцу будет легче перекачивать кровь, она более равномерно будет проходить через сосуды ног, не расширяя их и не вызывая застоя.

Не скрещивайте ноги в сидячем положении. Это грозит нарушением кровообращения и скоплением крови в сосудах. Это вызовет их расширение.

Избегайте источников чрезмерного тепла (подогреваемый пол, горячие ванные, сауна, слишком длительное пребывание на солнце).

Не поднимайте тяжестей.

В конце дня освежайте ноги под струёй холодной воды (начиная от лодыжек и постепенно поднимаясь к бёдрам), массируя ноги для улучшения венозной циркуляции.

Питайтесь сбалансированно, следите за своевременной работой почек и очищением кишечника.

Следует отметить, что в огромном количестве случаев причиной варикоза является образ жизни современного человека. Добавьте физической активности и следуйте рекомендациям — и сможете существенно сократить риск появления даже первых признаков варикоза нижних конечностей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...