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Ирина Гусакова

Первые признаки варикоза: что делать

3:52
Здоровье » Здоровье и профилактика

Признаки варикоза нижних конечностей наблюдаются у 66% мужчин и 89% женщин. При этом первые симптомы заболевания могут быть незаметны. Видоизменение вен — это уже варикоз средней степени тяжести, когда в большинстве случаев для исправления ситуации требуется операция.

Первые признаки варикоза: что делать
Фото: https://www.melarossa.it/

Тем не менее начальную стадию варикоза распознать можно по следующим признакам:

  • Чувство тяжести, усталости в ногах.
  • Покалывание, распирание, чувство давления изнутри.
  • Отечность от колена и ниже.

Эти ощущения часто возникают в ходе обычных повседневных действий: ходьба, ношение сумок, подъем по лестнице или долгое пребывание в малоподвижном положении. То есть для появления этих ощущений не нужно сверхнагрузок — и это должно насторожить в первую очередь.

По данным научных исследований, один человек из четырех отмечает у себя эти ощущения. Особенно подвержены риску женщины: варикоз — частое следствие беременности. О факторах риска и профилактике варикоза рассказал читателям Pravda.Ru президент компании "Vertera", эксперт в области медицинских биотехнологий и биофармакологии Анатолий Хитров.

Варикоз: факторы риска

Риск возникновения начальной стадии варикоза значительно возрастает, если описанные выше ощущения сочетаются с такими факторами, как:

  • отсутствие или недостаток физической активности;
  • "неправильные" питание и водный режим;
  • нахождение в условиях повышенной температуры;
  • долгое пребывание стоя, сидя без движения;
  • избыток веса;
  • приём гормональных препаратов;
  • длительные путешествия (самолёт, поезд, машина);
  • особенности некоторых профессий (бармен, рабочий у станка, консультант в магазине и т. д.).

Профилактика начальной стадии варикоза

Заметив первые описанные признаки варикоза нижних конечностей, уделите особое внимание выполнению следующих рекомендаций:

  • Регулярно выполняйте тонизирующие физические упражнения для мускулатуры ног: ходьба, плавание, езда на велосипеде, танцы.
  • Носите комфортную одежду: свободные брюки, кроссовки, избегайте чрезмерного затягивания ремней. Это влияет на кровообращение в ногах и вредит сосудам.
  • Не носите обувь на очень высоком каблуке или, наоборот, на прямой и плоской подошве. Положение стопы влияет на напряжение мышц ног. Они в свою очередь могут оказывать давление на сосудистую стенку при напряжении.
  • Держите ноги на возвышении во время отдыха или ночного сна. Сердцу будет легче перекачивать кровь, она более равномерно будет проходить через сосуды ног, не расширяя их и не вызывая застоя.
  • Не скрещивайте ноги в сидячем положении. Это грозит нарушением кровообращения и скоплением крови в сосудах. Это вызовет их расширение.
  • Избегайте источников чрезмерного тепла (подогреваемый пол, горячие ванные, сауна, слишком длительное пребывание на солнце).
  • Не поднимайте тяжестей.
  • В конце дня освежайте ноги под струёй холодной воды (начиная от лодыжек и постепенно поднимаясь к бёдрам), массируя ноги для улучшения венозной циркуляции.
  • Питайтесь сбалансированно, следите за своевременной работой почек и очищением кишечника.

Следует отметить, что в огромном количестве случаев причиной варикоза является образ жизни современного человека. Добавьте физической активности и следуйте рекомендациям — и сможете существенно сократить риск появления даже первых признаков варикоза нижних конечностей.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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