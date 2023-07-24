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Ирина Гусакова

Как правильно лечить мозоли на ногах

4:55
Здоровье » Красота

Каждый из нас хоть раз в своей жизни сталкивался с натоптышами или мозолями: огрубевшим болезненным участком кожи, который появляется после длительного трения или давления. Чаще всего мозоли появляются на ногах, хотя на самом деле они могут возникнуть на любом участке тела, где происходит постоянное трение. Нередко мозоли появляются на ладонях после интенсивных тренировок со спортинвентарем. Травматолог-ортопед Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Михаил Игнатов рассказал читателям Pravda.Ru о том, почему появляются мозоли на ногах, как можно от них избавиться и что необходимо для профилактики их появления.

Как правильно лечить мозоли на ногах
Фото: https://101hairtips.com/

Мозоли на ногах: причины

Мозоли и натоптыши — это естественный защитный механизм: они помогают снизить давление и защитить лежащие под ними ткани. Мозоли бывают разных видов:

  • локальное утолщение кожи,
  • пузырь, наполненный прозрачной жидкостью — лимфой,
  • стертый слой кожи.

Если вы обнаружили у себя мозоль, необходимо убрать травмирующий фактор. "Источников" появления мозолей множество, среди них:

  • неправильно подобранная обувь: не по размеру, с неподходящим подъёмом, недостаточно крепкой пяткой, узкой в передней части;
  • избыточный вес, усиливающий нагрузку на стопы;
  • загрязнения кожи ног или повышенная потливость стоп;
  • деформации стопы, например, плоскостопие.

Как избавиться от мозоли

В большинстве случаев лучший способ лечения мозолей — просто их не трогать. Большинство мозолей заживает в течение нескольких дней при соблюдении основных правил ухода. Если мозоль новая — появилась в месте в первый раз, достаточно на время отказаться от травмирующей обуви. Можно обработать кожу антисептиком, чтобы обеззаразить место повреждения, а во время ношения обуви наклеивать пластырь или вставлять силиконовые подкладки.

Если мозоль "влажная" — она выглядит как пузырь с лимфой, ни в коем случае не протыкайте его! Мозоли также способствуют герметизации поврежденных тканей и препятствуют проникновению в рану бактерий, вирусов и грибков. Нарушив целостность мозоли, вы открываете доступ в рану для патогенных микроорганизмов. Аккуратно обработайте поврежденный участок перекисью водорода или антисептиком. переобуйтесь, чтобы не повредить натертую кожу. Если же мозоль была повреждена, лечить ее нужно как открытую рану: тщательно промыть, обработать антисептиком и заклеить пластырем. Важно менять повязку 1-2 раза в день до полного заживления.

Если вы столкнулись с сухой мозолью, ее нельзя срезать самостоятельно — следует обратиться к мастеру по медицинскому педикюру, который уберет огрубевшую кожу и даст рекомендации, как правильно ухаживать за мозолью.

Как можно предотвратить появление мозолей

  • Если мозоль образовалась из-за трения, то главным средством защиты является ношение правильно подобранной обуви. Для повседневной носки выбирайте широкую удобную обувь с низким каблуком и мягкой подошвой. Приобретите ортопедические стельки — они поддерживают стопу в правильном положении, предотвращая появление натоптышей и мозолей.
  • При повышенной потливости ног используйте специальные спреи от натирания. Подойдёт детская присыпка.
  • После покупки новой обуви постарайтесь некоторое время привыкнуть к ней, разносить её дома и только потом отправляться на дальние расстояния.
  • Носите обувь подходящего размера! В течение дня нога немного увеличивается в размере — это необходимо учитывать при покупке. Лучше выбирать обувь во второй половине дня, когда нога по естественным причинам отекает. Либо приобретайте обувь с запасом в 0,5 размера.
  • Уделяйте внимание медицинскому педикюру — важно систематически удалять огрубевшую кожу, чтобы предотвратить рост сухих мозолей.

В целом, если мозоль появилась из-за новой обуви, то тревогу бить не стоит. Следует уделить внимание комфорту ног, разнашивать обувь постепенно и лечить мозоль в месте появления.

Если же появление мозолей носит систематический характер, они образуются на одном и том же месте, даже если обувь подходит хорошо, это повод задуматься о системном нарушении правильного положения стопы, заболевании опорно-двигательного аппарата.

Необходимо посетить врача-ортопеда, провести компьютерную диагностику стоп, уточнив причину появления мозолей и натоптышей, определить лечение, выбрать оптимальные способы гигиены, скорректировать постановку стопы. 

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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