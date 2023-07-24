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Ирина Гусакова

Солнцезащитные средства: правила выбора

2:38
Здоровье » Красота

Пока продолжается сезон отпусков, не теряет актуальности тема выбора солнцезащитных средств, особенно если отпуск вы планируете провести в жарких странах. Какие аспекты стоит учитывать при выборе средств — рассказал читателям Pravda.Ru эксперт в маркировке продукции, генеральный директор Pro Control Станислав Сидоров.

Солнцезащитные средства: правила выбора
Фото: nuevamujer.com

Солнцезащитные средства: правила выбора

SPF (фактор защиты от солнца)

SPF указывает на уровень защиты от UVB-лучей, которые вызывают солнечные ожоги и могут способствовать развитию рака кожи. В общем, рекомендуется использовать средство с SPF не менее 30, которое блокирует примерно 97% UVB-лучей. Помните, что ни одно солнцезащитное средство не блокирует 100% UV-лучей.

Широкий спектр защиты

Это означает, что продукт защищает как от UVA-лучей, так и от UVB-лучей. UVA-лучи проникают глубоко в кожу и способствуют старению кожи и появлению морщин. Оба типа лучей могут вызывать рак кожи.

Водонепроницаемость

Если вы планируете плавать или потеть, выберите средство, которое указывает на водонепроницаемость. Однако, независимо от этого, солнцезащитное средство следует повторно наносить каждые 2 часа, а также сразу после купания или потоотделения.

Тип средства

Солнцезащитные средства бывают разных типов, включая:

  • лосьоны,
  • спреи,
  • гели,
  • палочки.

Ваш выбор может зависеть от того, где вы планируете наносить средство, насколько удобно его использовать, и насколько вы можете равномерно его распределить.

Чувствительность кожи

Если у вас чувствительная кожа, выбирайте средства, которые не содержат парабенов, ароматизаторов и оксибензона. Также существуют солнцезащитные средства для детей, которые обычно обладают более мягким действием.

Уважение к окружающей среде

Некоторые ингредиенты в солнцезащитных средствах, такие как оксибензон и октиноксат, могут быть вредны для морской жизни. Если это важно для вас, выбирайте продукты, которые безопасны для кораллов и морской жизни.

Важно помнить, что использование солнцезащитного средства — это лишь одна часть стратегии защиты от солнца. Носите защитную одежду, надевайте шляпу и очки от солнца, ищите тень в самые жаркие часы дня и не забывайте о регулярных осмотрах кожи.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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