Диета по группе крови: мифы и факты

3:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика Диета

В основе диеты лежит теория, что группа крови человека влияет на то, как организм переваривает пищу и какие продукты ему нужны для поддержания здоровья. Наиболее частые заблуждения, связанные с этой системой питания, развенчала специально для читателей Pravda.Ru кандидат медицинских наук, врач-эксперт Лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух.

Фото: ok.ru

Диета по группе крови: мифы и факты

Миф: диета по группе крови разработана врачом, а значит, имеет доказанную эффективность.

Это неверное утверждение. Автор диеты Питер Д'Адамо — не врач, а натуропат. Он строит свои теории на идеях о том, что все заболевания в организме возникают из-за энергетического дисбаланса и излечиваются при помощи естественных методов — коррекции питания, массажа, гомеопатии. Научного подтверждения эффективности диета не получила. В 2013 году в "Американском журнале клинического питания" был опубликован обзор, в котором группа ученых проанализировала данные и пришла к выводу, что доказательств, подтверждающих предполагаемую пользу для здоровья от диет по группам крови, не существует.

Миф: диета по группе крови помогает похудеть.

Такая система питания действительно может помочь в снижении веса. Однако это происходит из-за снижения калорийности пищи, а не из-за выбора продуктов по группе крови.

Миф: схемы, предложенные для каждой группы крови, основаны на принципах здорового питания и не могут нанести вреда организму.

Это не так, диета предполагает достаточно жесткие ограничения и может спровоцировать развитие некоторых заболеваний или обострение имеющихся. К примеру, людям с первой группой крови предлагается есть преимущественно белковую пищу, а именно мясо, но не молочные продукты. Однако избыток белка негативно влияет на почки, печень и обменные процессы, развивается дефицит кальция в организме. А для второй группы крови основу рациона составляют овощи, фрукты и крупы. Такая диета может привести к анемии из-за дефицита железа.

Анализы крови и другие исследования действительно могут подсказать, как выстроить систему питания, которая будет поддерживать здоровье. Например, биохимический анализ крови поможет оценить состояние почек, печени, поджелудочной железы, общий анализ укажет на анемию, а аллергопробы помогут выявить непереносимость продуктов. Чтобы индивидуальная система питания приносила пользу, составлять ее должен врач. С этим запросом следует обратиться к терапевту или диетологу.

Если же человек уже болен, полагаться только на диету тем более не стоит. В некоторых случаях коррекция питания действительно используется как часть лечения, но давать такие рекомендации может только врач на основании результатов обследований и с учетом особенностей состояния пациента и течения заболевания.

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