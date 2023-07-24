Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Гусакова

Неприятный запах изо рта: причины и лечение

3:54
Здоровье » Стоматология

Есть много причин неприятного запаха изо рта, среди них многие связаны с состоянием зубов и полости рта, а также обусловлены питанием, заболеваниями желудка или ЛОР-органов. О том, как избавиться от неприятного запаха, рассказал читателям Pravda.Ru главный врач медицинского стоматологического центра "Куркино" Николай Ожерельев.

Неприятный запах изо рта: причины и лечение
Фото: pixabay.com

Неприятный запах изо рта: причины и лечение

Одна из наиболее распространенных причин неприятного запаха изо рта — это недостаточная гигиена.

Налёт, накапливающийся на поверхности зубов, становится благоприятной средой для размножения бактерий, жизнедеятельность которых и приводит к появлению неприятного запаха. Кроме того, остатки пищи, которые застревают между зубами, вызывают процессы брожения, что также ощущается при дыхании. Использовать только зубную щетку и пасту — недостаточно. Для качественной чистки вам понадобится:

  • ирригатор,
  • зубная нить,
  • приспособление для очищения языка.

В течение дня, если под рукой нет щетки, можно использовать пенку или ополаскиватель.

Если вы обеспечили качественную гигиену, а результата нет, то нужно разобраться в других возможных причинах этого явления. Среди них — сухость во рту, недостаточное образование слюны, которая естественным образом помогает очистить полость рта от бактерий. Это явление называют ксеростомией. Сухость может быть хронической, что связано с неполадками в функционировании слюнных желез и некоторыми другими заболеваниями, а также может проявляться только во время сна, когда слюны образуется меньше, плюс некоторые люди во сне дышат не носом, а ртом. Неприятное дыхание по утрам — это следствие такой временной нехватки слюны. Для того, чтобы стимулировать выработку ротовой жидкости, нужно пить больше воды и меньше нервничать. Также можно использовать жевательную резинку без сахара.

Неприятным запахом сопровождаются и некоторые воспалительные заболевания в полости рта. Например, прорезывание зуба мудрости иногда вызывает воспаление, появляется отек, боль при приеме пищи и неприятный запах изо рта. При воспалении десен, вызванном скоплением бактерий и остатков пищи в десневых карманах и сопровождающимся кровоточивостью, дыхание также становится несвежим. В таких случаях нужно обязательно обратиться к стоматологу.

Помимо этого, в миндалинах могут образовываться небольшие камни, покрывающиеся бактериями, что сопровождается выделением неприятного запаха. Инфекции или хронические воспаления в пазухах носа или горле также могут вызывать дурной запах изо рта.

Среди других причин неприятного запаха изо рта можно отметить прием некоторых медикаментов, которые уменьшают выделение слюны или расщепляются в организме с выделением химических веществ, которые разносятся с дыханием.

Характерный запах изо рта появляется и после употребления в пищу определенных продуктов, таких как лук, чеснок, специи. Их соединения с кровотоком разносятся по всему организму, попадая в том числе в лёгкие. Кроме того, запах изо рта, который называют еще "дыханием дракона", возникает у тех, что придерживается кетодиеты. Её особенность в том, что из рациона исключаются углеводы, а питаться предлагается продуктами с высоким содержанием жиров и белков. Побочный эффект — специфический ацетоновый запах изо рта. Рефлюксная болезнь, нарушение обмена веществ и онкологические заболевания также могут сопровождаться несвежим дыханием.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Новости
Жители Челябинской области перевели кибермошенникам почти 5 млн рублей
Проект благоустройства парка "Маяк" на Колыме получит еще 300 млн рублей
Федор Добронравов прокомментировал слухи о новом сезоне "Сватов"
Песков: службы безопасности РФ начеку на фоне увеличения числа атак украинских БПЛА
Уход за малиновым кустом: что любит эта ягода
Цезий в морском окуне в 180 раз превышает норму у АЭС "Фукусима"
ЦРПТ и Россельхозбанк помогут фермерам внедрить маркировку продукции
Запуск серийного производства пистолета "Удав" ожидается до конца года
Даня Милохин заявил, что возвращение в Россию станет для него шагом назад
Протесты в Израиле привели к чрезвычайной ситуации в стране
Популярное
Это было бы смешно, если бы не было страшно: Зеленский пригрозил России ответом за Одессу

Одесса — знаковый город для русской культуры. Поэтому киевский режим придумал и осуществил план по разрушению Спасо-Преображенского собора.

Киевский режим специально разрушил Спасо-Преображенский собор в Одессе
Моравецкий оспорил исторический факт о Польше, высказанный Владимиром Путиным
В Варшаве случилась истерика после слов Путина о Польше
Медики рассказали о тесте, который поможет распознать зависимость от солёной еды
В чём суть ночных ударов ВС РФ по инфраструктуре Одессы и Николаева
"100% верное решение": белорусские десантники довольны ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова ВСУ сдались на запорожском направлении. Какие пути открываются России? Петр Ермилин Автора "Марсельезы" обвиняли в плагиаторстве Сергей Лебедев
Как диета может снизить риск смерти на 25 процентов: в Гарварде нашли ответ
Ходаковский об обмане со стороны Турции: мы почти сознательно подставляемся
Польша ищет новые источники газа и нефти
Польша ищет новые источники газа и нефти
Последние материалы
Жители Челябинской области перевели кибермошенникам почти 5 млн рублей
Неприятный запах изо рта: причины и лечение
Федор Добронравов прокомментировал слухи о новом сезоне "Сватов"
Проект благоустройства парка "Маяк" на Колыме получит еще 300 млн рублей
Как узнать, перерегистрировал ли новый владелец автомобиль на себя
Песков: службы безопасности РФ начеку на фоне увеличения числа атак украинских БПЛА
Уход за малиновым кустом: что любит эта ягода
Цезий в морском окуне в 180 раз превышает норму у АЭС "Фукусима"
ЦРПТ и Россельхозбанк помогут фермерам внедрить маркировку продукции
Запуск серийного производства пистолета "Удав" ожидается до конца года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников