Неприятный запах изо рта: причины и лечение

3:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье Стоматология

Есть много причин неприятного запаха изо рта, среди них многие связаны с состоянием зубов и полости рта, а также обусловлены питанием, заболеваниями желудка или ЛОР-органов. О том, как избавиться от неприятного запаха, рассказал читателям Pravda.Ru главный врач медицинского стоматологического центра "Куркино" Николай Ожерельев.

Фото: pixabay.com

Неприятный запах изо рта: причины и лечение

Одна из наиболее распространенных причин неприятного запаха изо рта — это недостаточная гигиена.

Налёт, накапливающийся на поверхности зубов, становится благоприятной средой для размножения бактерий, жизнедеятельность которых и приводит к появлению неприятного запаха. Кроме того, остатки пищи, которые застревают между зубами, вызывают процессы брожения, что также ощущается при дыхании. Использовать только зубную щетку и пасту — недостаточно. Для качественной чистки вам понадобится:

ирригатор,

зубная нить,

приспособление для очищения языка.

В течение дня, если под рукой нет щетки, можно использовать пенку или ополаскиватель.

Если вы обеспечили качественную гигиену, а результата нет, то нужно разобраться в других возможных причинах этого явления. Среди них — сухость во рту, недостаточное образование слюны, которая естественным образом помогает очистить полость рта от бактерий. Это явление называют ксеростомией. Сухость может быть хронической, что связано с неполадками в функционировании слюнных желез и некоторыми другими заболеваниями, а также может проявляться только во время сна, когда слюны образуется меньше, плюс некоторые люди во сне дышат не носом, а ртом. Неприятное дыхание по утрам — это следствие такой временной нехватки слюны. Для того, чтобы стимулировать выработку ротовой жидкости, нужно пить больше воды и меньше нервничать. Также можно использовать жевательную резинку без сахара.

Неприятным запахом сопровождаются и некоторые воспалительные заболевания в полости рта. Например, прорезывание зуба мудрости иногда вызывает воспаление, появляется отек, боль при приеме пищи и неприятный запах изо рта. При воспалении десен, вызванном скоплением бактерий и остатков пищи в десневых карманах и сопровождающимся кровоточивостью, дыхание также становится несвежим. В таких случаях нужно обязательно обратиться к стоматологу.

Помимо этого, в миндалинах могут образовываться небольшие камни, покрывающиеся бактериями, что сопровождается выделением неприятного запаха. Инфекции или хронические воспаления в пазухах носа или горле также могут вызывать дурной запах изо рта.

Среди других причин неприятного запаха изо рта можно отметить прием некоторых медикаментов, которые уменьшают выделение слюны или расщепляются в организме с выделением химических веществ, которые разносятся с дыханием.

Характерный запах изо рта появляется и после употребления в пищу определенных продуктов, таких как лук, чеснок, специи. Их соединения с кровотоком разносятся по всему организму, попадая в том числе в лёгкие. Кроме того, запах изо рта, который называют еще "дыханием дракона", возникает у тех, что придерживается кетодиеты. Её особенность в том, что из рациона исключаются углеводы, а питаться предлагается продуктами с высоким содержанием жиров и белков. Побочный эффект — специфический ацетоновый запах изо рта. Рефлюксная болезнь, нарушение обмена веществ и онкологические заболевания также могут сопровождаться несвежим дыханием.

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