Боль в животе — очень неоднозначный симптом. Она может сопровождать естественные процессы в организме или указывать на развитие опасных состояний. О том, какие бывают боли в животе и что с этим делать, рассказала читателям Pravda.Ru врач-хирург Лаборатории "Гемотест" Нина Зубова.
Среди распространенных причин боли в животе:
Если боль в животе не нарастает, проходит в течение нескольких часов и имеет очевидную причину (например, возникает на фоне переедания, менструации или усиленных тренировок в зале), она, скорее всего, не требует медицинской помощи.
Однако если боль, вызванная, например, перееданием или менструацией, вызывает сильный дискомфорт и возникает регулярно, стоит в плановом порядке обратиться к врачу. Он проведет обследование, чтобы исключить заболевания, которые могут усиливать интенсивность боли. Также врач поможет скорректировать диету и образ жизни или предложит симптоматическое лечение, чтобы уменьшить неприятные ощущения.
Боли в животе, которые должны вызывать тревогу, как правило, имеют более резкий характер и со временем не стихают, а наоборот, становятся сильнее. Причиной могут быть опасные заболевания:
Резкая нарастающая боль в животе — это повод вызвать скорую помощь.
Чтобы выявить причину острой боли, нередко требуется госпитализация. Сначала врачи исключают жизнеугрожающие состояния: перитонит (воспаление в брюшной полости), кишечную непроходимость, желудочно-кишечные кровотечения, внутрибрюшные кровотечения при гинекологических заболеваниях и другие опасные состояния. А затем проводят полное обследование мочевыделительной, пищеварительной и других систем, чтобы определить дальнейшую тактику лечения.
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