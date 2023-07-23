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Ирина Гусакова

Хирург рассказала, почему нельзя игнорировать боль в животе

2:34
Здоровье » Здоровье и профилактика

Боль в животе — очень неоднозначный симптом. Она может сопровождать естественные процессы в организме или указывать на развитие опасных состояний. О том, какие бывают боли в животе и что с этим делать, рассказала читателям Pravda.Ru врач-хирург Лаборатории "Гемотест" Нина Зубова.

Хирург рассказала, почему нельзя игнорировать боль в животе
Фото: freepik.com

Какие бывают боли в животе и что делать

Среди распространенных причин боли в животе:

  • нарушение пищеварения (запор, диарея, повышенное газообразование),
  • менструальные боли,
  • растяжение мышц брюшной стенки (например, при чрезмерных физических нагрузках),
  • спазмы живота на фоне эмоционального перенапряжения, тревожности или панических атак.

Если боль в животе не нарастает, проходит в течение нескольких часов и имеет очевидную причину (например, возникает на фоне переедания, менструации или усиленных тренировок в зале), она, скорее всего, не требует медицинской помощи.

Однако если боль, вызванная, например, перееданием или менструацией, вызывает сильный дискомфорт и возникает регулярно, стоит в плановом порядке обратиться к врачу. Он проведет обследование, чтобы исключить заболевания, которые могут усиливать интенсивность боли. Также врач поможет скорректировать диету и образ жизни или предложит симптоматическое лечение, чтобы уменьшить неприятные ощущения.

Боли в животе, которые должны вызывать тревогу, как правило, имеют более резкий характер и со временем не стихают, а наоборот, становятся сильнее. Причиной могут быть опасные заболевания:

  • острые язвы желудка и двенадцатиперстной кишки,
  • острый холецистит,
  • панкреатит,
  • аппендицит,
  • мочекаменная болезнь,
  • острые гинекологические заболевания,
  • опухоли,
  • а также состояния, требующие немедленной помощи, например, внутреннее кровотечение.

Резкая нарастающая боль в животе — это повод вызвать скорую помощь.

Чтобы выявить причину острой боли, нередко требуется госпитализация. Сначала врачи исключают жизнеугрожающие состояния: перитонит (воспаление в брюшной полости), кишечную непроходимость, желудочно-кишечные кровотечения, внутрибрюшные кровотечения при гинекологических заболеваниях и другие опасные состояния. А затем проводят полное обследование мочевыделительной, пищеварительной и других систем, чтобы определить дальнейшую тактику лечения.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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