Ремень для йоги: зачем он нужен

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Первые упоминания о ремне для йоги обнаружены в древних индийских скульптурах и статуях более двух тысяч лет назад. На санскрите ремень для йоги называется "йога патта". В давние времена ремни позволяли фиксировать длительные неподвижные сидячие позы богов, богинь, монахов и аскетов.

Фото: yogaveda.ru

В середине прошлого века ремни стали использовать в йоге как средство для растяжения мышц, выведения тела из затёкшего, уставшего состояния. О том, зачем нужен ремень для йоги сейчас, рассказала читателям Pravda.Ru преподаватель йоги, телесный практик, автор Telegram-канала "Путь к себе" Александра Кандидова.

Ремень для йоги: плюсы

Новичкам удобно дотянуться руками и ногами туда, куда пока не получается в силу слабой растяжки. Благодаря этому снижается нагрузка на мышцы и повышается самооценка.

Ремень дает возможность соединить руки за спиной, равномерно вытянуть позвоночник, выполнить скрученные асаны.

С помощью йога-патты легко фиксировать растяжку ног в позе Лотоса, Бабочки и других.

Ремень помогает устойчиво держать баланс в сложных позах.

Комфортно приучает тело к правильному положению в асане.

Позволяет равномерно распределить силу натяжения на мышцы.

Ремень обеспечивает дополнительную страховку от падения, резкого выхода из асаны.

Позволяет мягко вернуть тело к подвижности после болезни, травмы, периода неподвижности или малоподвижности.

На что стоит обратить внимание при покупке ремня для йоги

Ремни бывают из хлопка и нейлона. Предпочтение стоит оказать натуральным тканям. Разница в цене незначительная, а цветовая палитра богатая в любом материале. Не стоит экономить на длине ремня. Остаток можно намотать на запястье или оставить свисающим концом. Однако если вы невысокого роста, не покупайте длинный ремень: слишком длинные хвосты будут мешать во время практики.

Наиболее удобная длина ремня составляет 2-2,2 м, ширина — 30-40 см. Чем шире ремень, тем меньше он врезается в тело. Пластмассовые пряжки ремня непрочны, могут сломаться во время упражнения и привести к травме. Металлические ремни бывают простыми и усиленными. Для новичков подойдут первые, а продвинутым йогам с большими силовыми нагрузками надежнее использовать ремень с усиленными пряжками. Более опытным йогам стоит обратить внимание на ремни с петлями. Они упрощают фиксацию конечностей и делают практику более безопасной.

Ремень относится к доступным и бюджетным приспособлениям для йоги. Однако не стоит полагаться только на вспомогательные средства, разрешите своему телу развить гибкость за счет собственных возможностей и за необходимый период времени. Не спешите усиливать нагрузку, даже если чувствуете эффективность применения ремня. Попробуйте выполнить то же упражнение, но уже без использования приспособления. Соблюдайте осторожность при выходе из асаны, особенно если конечности закреплены в петлях или завязаны ремнем.

Откажитесь от использования ремня, если он натирает, травмирует или врезается в кожу.

Не пробуйте применять ремень самостоятельно, обратитесь за помощью и разъяснениями к инструктору.

Быть ремню в йога-практике или нет, решать вам. Объективно плюсов больше, чем минусов. Учитывайте свои предпочтения, желаемую скорость погружения в йогу, возможности физического тела, ожидаемый результат от практики. Самое главное — любовь и чувствование себя, тела, состояния и настроения. Позвольте себе быть разной и свободной от внешних установок и порядков, и не ошибетесь! Тело само подскажет, где, когда и как ему помочь.

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