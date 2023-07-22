Железодефицитная анемия: почему возникает и что с этим делать

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Всего лишь 10% населения используют возможность своевременно выявить дефицитные состояния, большинство обращается к врачам или нутрициологам часто уже в очень запущенных случаях (например, после рождения ребенка, когда начинают сыпаться волосы, растет вес, появляется недомогание и хроническая усталость), заново запуская эту цепочку наследственных дефицитов. От уровня железа зависит работа всего организма, именно поэтому так важно своевременно выявить дефицит и восполнить его для сохранения красоты и здоровья. О том, почему возникает железодефицитная анемия (ЖДА), рассказала читателям Pravda.Ru нутрициолог Елена Трофимова.

Фото: freepik.com

Железодефицитная анемия: почему возникает

Одна из причин — диеты. Многие в погоне за похудением, а иногда просто за новомодными трендами в питании, отказываются от ряда продуктов, содержащих железо, в число которых входят, например:

красное мясо,

печень и другие субпродукты,

а также чечевица, гречка и другие растительные источники,

таким образом, лишая себя источников этого важнейшего микроэлемента.

Также обильные месячные могут приводить к ЖДА. Мало кто знает, но во время обильных менструаций женщинам рекомендуется восполнять запасы железа в организме с помощью приёма хелатных форм этого микроэлемента (которые обязательно подбираются с помощью специалиста).

При скрытых кровотечениях и микроповреждениях слизистых организм также несёт дополнительные потери железа, что повышает риски возникновения ЖДА.

Ещё одна причина — паразиты и грибы, которые активно истощают запасы железа в нашем организме своим существованием. Также нарушение в работе щитовидной железы приводит к нарушению обмена железа в организме, тем самым повышается опасность ЖДА. Дефициты микро- и макроэлементов, например:

меди,

цинка,

витаминов группы В, в частности, B9 и B12, которые активно участвуют в обмене железа,

также могут приводить к ЖДА.

Железодефицитная анемия: что делать

Важно не заниматься самолечением и не начинать приём препаратов железа без консультации специалиста.

Для начала выявляется причина ЖДА. Далее работаем над устранением самой причины, то есть либо налаживаем рацион, либо устраняем внутренние кровотечения и работаем на заживление слизистых, либо работаем на "выселение" паразитов и грибов, либо устраняем дефициты других микроэлементов. Порой приходится сочетать несколько программ параллельно. Этот этап порой может занимать до 6 месяцев, но без него достичь стойкого результата очень сложно.

После устранения первопричины уже переключаемся на работу непосредственно по восполнению уровня железа в организме. Здесь важно подобрать наиболее рабочие препараты с учетом индивидуальных особенностей организма.

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