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Ирина Гусакова

Токсичные люди: как они манипулируют

2:48
Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Не существует ни одного человека, который не встречался бы с токсичными людьми. Научного понятия "токсичный человек" нет, оно сложилось из популярной психологии как многофакторное явление. Как распознать таких людей — рассказала читателям Pravda.Ru психолог Светлана Богема.

Токсичные люди: как они манипулируют
Фото: cosmo.ru

Токсичные люди: как их распознать

  • Вами пытаются манипулировать.
  • Складывается ощущение, что вами хотят воспользоваться.
  • За счёт вас пытаются возвыситься, это могут быть и прямые оскорбления, унижения, и завуалированные.

Часто мы можем не замечать каких-то конкретных действий, не распознавать что именно для нас токсично. Но после такого общения бывает:

  • плохое настроение,
  • отчаяние,
  • беспомощность.

Часто токсичность проявляется как непрошеное мнение, как критика, "обратная связь", которую вы не запрашивали. Например, вы делитесь своими достижениями, а их тут же обесценивают, говоря, что это вовсе не достижение. Токсичность также выражается в сравнении с другими людьми: "Вот посмотри, Вася из соседнего подъезда смог, а ты что? Хвастаешься тут".

Откуда берётся токсичность? Корни - в семье, где родители часто сравнивали ребенка с одноклассниками, с детьми друзей. Токсичными могут быть родители, партнёры, друзья и коллеги.

Какие инструменты использует токсичный человек?

Он делает так, чтобы вы были виноваты. Если вы чувствуете себя виноватым, автоматически вам хочется как-то исправить положение и реабилитироваться в глазах токсичного человека. Но здесь есть одна ментальная ловушка. Токсичному человеку всегда будет этого мало. Он будет хотеть ещё и ещё. Если вы уже сели на крючок манипуятора в попытках доказать, что вы лучше, чем ему показалось, знайте, этого никогда не случится. Это такой зацикленный круг, из которого можно выйти, только осознав, что здесь нарушаются ваши личные границы. 

У каждой коммуникации есть цель. И цель токсичного человека - что-то от вас поиметь. Скорее, это стать в своих же глазах лучше. У него очень большая дыра внутри, которую он пытается заполнить посредством других людей. Он всячески пытается показать своё превосходство. Он лучше знает. Пусть он в разводе, но будет давать советы как сохранять брак. Он лучше чувствует за вас. Вы говорите: "мне холодно". Он говорит: "Да нет, здесь не холодно, не выдумывай". Токсичные люди не имеют понимания, что такое находиться в близких искренних отношениях. Это им не свойственно.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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