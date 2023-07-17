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Ирина Гусакова

Синдром раздражённого кишечника: симптомы и лечение

4:13
Здоровье » Здоровье и профилактика

Синдром раздраженного кишечника — хроническое заболевание, при котором у человека появляется боль в животе, связанная с дефекацией, а также с изменением частоты и характера стула. По разным данным, от него страдают от 10 до 13% людей в мире. Как определить болезнь и её лечить — рассказала читателям Pravda.Ru врач-хирург Лаборатории "Гемотест" Нина Зубова.

Синдром раздражённого кишечника: симптомы и лечение
Фото: /Shutterstock/

Синдром раздраженного кишечника: симптомы и лечение

Синдром раздраженного кишечника, или СРК, — распространенное, но малоизученное заболевание. У людей с таким диагнозом по разным причинам нарушается работа толстой кишки, в результате возникают проблемы с пищеварением. Предполагается, что в развитии болезни задействованы сразу несколько факторов:

  • стресс,
  • нарушения моторики кишечника,
  • дисбаланс микрофлоры,
  • аутоиммунные процессы.

"Из-за стресса организм начинает слишком бурно реагировать на обычные пищеварительные процессы, нарушения моторики кишечника приводят к тому, что пища проходит по нему медленнее или, наоборот, быстрее, изменение состава бактерий также не способствует нормальному пищеварению, а аутоиммунные процессы могут привести к тому, что клетки иммунной системы атакуют здоровый кишечник. Однако это лишь догадки, точной причины СРК не знает никто", — объясняет хирург.

Определить, что у человека СРК, бывает непросто. Дело в том, что симптомы заболевания неспецифичны и встречаются при многих других заболеваниях.

"Чаще всего СРК проявляется болью и спазмами в животе, вздутием, метеоризмом, диареей или запором. Как правило, симптомы уменьшаются после дефекации, но потом возникают снова. У человека может сохраняться ощущение полного кишечника, он как будто не может до конца опорожниться. Если человек отмечает такие симптомы регулярно, ему следует обязательно проконсультироваться с врачом-гастроэнтерологом и пройти обследование. Возможно, причина именно в СРК", — говорит Нина Зубова.

Специальных анализов и методов обследования, которые могли бы выявить синдром раздраженного кишечника, не существует. Как правило, диагноз ставится, когда исключены другие более грозные заболевания. Лабораторные и инструментальные исследования помогают отличить CРК от других патологий.

"Сходными симптомами могут проявляться другие заболевания желудочно-кишечного тракта: от гастрита до пищевой непереносимости. Понять, что человек болен СРК, помогают анализы крови, кала (на копрологию, дисбактериоз), УЗИ органов брюшной полости, колоноскопия. Если по результатам этих исследований отклонений нет, но симптомы сохраняются, врач может поставить диагноз "СРК". При этом должны соблюдаться два критерия: боль в животе появляется минимум раз в неделю в течение последних трех месяцев, а диарея или запор наблюдаются в течение полугода", — рассказывает хирург.

Несмотря на то что СРК — малоизученная болезнь, от нее есть симптоматическое лечение. Оно позволяет значительно улучшить качество жизни пациента.

Лечение в основном направлено на нормализацию стула, восстановление баланса микрофлоры кишечника, облегчение боли. Сократить частоту приступов СРК помогает:

  • контроль диеты,
  • физическая активность,
  • психотерапия.

Кроме того, врачи нередко рекомендуют пациентам вести пищевой дневник, в который следует подробно записывать все съеденные за день продукты и реакцию на них. Так можно вычислить предрасполагающие факторы и избегать их в будущем. Нередко заболевшим требуется помощь психолога или психотерапевта, потому что переживания только усугубляют симптомы СРК. В ходе этих консультаций человек учится правильно проживать эмоции, и в результате симптомы болезни беспокоят его все реже.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате. Специализируется на лечении гепатитов, панкреатитов, гастритов, язвенной болезни желудка и 12 кишки, холециститов, колитов, дискинезия желчевыводящих путей, синдром раздраженного кишечника, неспецифический язвенный колит. В качестве диетолога занимается только коррекцией веса при избыточной массе тела.
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Имеет большой клинический опыт лечения дисбактериоза, язвенной болезни и гастрита. Также занимается диагностикой и лечением панкреатита, холецистита, колита, диареи, гепатита, запора и т.д. Является старшим врачом-консультантом.
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