Синдром раздраженного кишечника — хроническое заболевание, при котором у человека появляется боль в животе, связанная с дефекацией, а также с изменением частоты и характера стула. По разным данным, от него страдают от 10 до 13% людей в мире. Как определить болезнь и её лечить — рассказала читателям Pravda.Ru врач-хирург Лаборатории "Гемотест" Нина Зубова.
Синдром раздраженного кишечника, или СРК, — распространенное, но малоизученное заболевание. У людей с таким диагнозом по разным причинам нарушается работа толстой кишки, в результате возникают проблемы с пищеварением. Предполагается, что в развитии болезни задействованы сразу несколько факторов:
"Из-за стресса организм начинает слишком бурно реагировать на обычные пищеварительные процессы, нарушения моторики кишечника приводят к тому, что пища проходит по нему медленнее или, наоборот, быстрее, изменение состава бактерий также не способствует нормальному пищеварению, а аутоиммунные процессы могут привести к тому, что клетки иммунной системы атакуют здоровый кишечник. Однако это лишь догадки, точной причины СРК не знает никто", — объясняет хирург.
Определить, что у человека СРК, бывает непросто. Дело в том, что симптомы заболевания неспецифичны и встречаются при многих других заболеваниях.
"Чаще всего СРК проявляется болью и спазмами в животе, вздутием, метеоризмом, диареей или запором. Как правило, симптомы уменьшаются после дефекации, но потом возникают снова. У человека может сохраняться ощущение полного кишечника, он как будто не может до конца опорожниться. Если человек отмечает такие симптомы регулярно, ему следует обязательно проконсультироваться с врачом-гастроэнтерологом и пройти обследование. Возможно, причина именно в СРК", — говорит Нина Зубова.
Специальных анализов и методов обследования, которые могли бы выявить синдром раздраженного кишечника, не существует. Как правило, диагноз ставится, когда исключены другие более грозные заболевания. Лабораторные и инструментальные исследования помогают отличить CРК от других патологий.
"Сходными симптомами могут проявляться другие заболевания желудочно-кишечного тракта: от гастрита до пищевой непереносимости. Понять, что человек болен СРК, помогают анализы крови, кала (на копрологию, дисбактериоз), УЗИ органов брюшной полости, колоноскопия. Если по результатам этих исследований отклонений нет, но симптомы сохраняются, врач может поставить диагноз "СРК". При этом должны соблюдаться два критерия: боль в животе появляется минимум раз в неделю в течение последних трех месяцев, а диарея или запор наблюдаются в течение полугода", — рассказывает хирург.
Несмотря на то что СРК — малоизученная болезнь, от нее есть симптоматическое лечение. Оно позволяет значительно улучшить качество жизни пациента.
Лечение в основном направлено на нормализацию стула, восстановление баланса микрофлоры кишечника, облегчение боли. Сократить частоту приступов СРК помогает:
Кроме того, врачи нередко рекомендуют пациентам вести пищевой дневник, в который следует подробно записывать все съеденные за день продукты и реакцию на них. Так можно вычислить предрасполагающие факторы и избегать их в будущем. Нередко заболевшим требуется помощь психолога или психотерапевта, потому что переживания только усугубляют симптомы СРК. В ходе этих консультаций человек учится правильно проживать эмоции, и в результате симптомы болезни беспокоят его все реже.
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