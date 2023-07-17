Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Гусакова

Психолог: как развить эмпатию и не допустить выгорания

Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Самое ценное в отношениях — умение слушать и слышать. Однако в современном обществе человек так быстро переключается с одной проблемы на другую, что окружающие не успевают правильно реагировать на его поведение. Становится необходимым умение "читать" других людей, интуитивно понимать, что происходит с человеком. Что же такое эмпатия и почему она так важна — рассказал читателям Pravda.Ru кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллекта Валерий Гут.

Психолог: как развить эмпатию и не допустить выгорания
Фото: Pixabay.com

Эмпатия: что это такое

Психолог Карл Роджерс говорит об эмпатии как о способности в точности воспринимать внутренний мир другого человека, сохраняя его эмоции и правильно понимая их смысл. Это называется "поставить себя на его место" — ощутить радость или боль так, как он это чувствует.

Эмпатия — это форма отражения другого человека, способность понимать и распознавать его эмоции, потребности, чувства. Когда мы умеем сопереживать, то нам проще корректировать своё поведение и принимать верные решения во взаимоотношениях. С помощью эмпатии мы можем помогать другим справляться с проблемами.

Будущий король Георг IV в фильме "Король говорит" столкнулся с серьёзным препятствием — сильным заиканием. Десятки логопедов разводили руками. Но нашелся тот, кто понял, что на самом деле чувствует Георг, в чём причина его заикания. Логопед Лайонел Лог не просто избавил короля от недуга, но и стал ему другом на всю жизнь.

Умение сопереживать и чувствовать эмоции выделяет нас на фоне современных коммуникаций с помощью искусственного интеллекта или роботов. В карьере и личных отношениях эмпатия играет важную роль:

  • нам проще заводить друзей,
  • общаться с коллегами по работе.

И если сопереживание заблокировано каким-то детским травматическим опытом, то можно развить его самостоятельно.

Самое простое, что можно сделать для повышения уровня эмпатии, — больше общаться. Только во взаимодействии с другими людьми мы учимся чувствовать. Когда человек долгое время находится в одиночестве, он становится более эгоистичным и выражение чувств кажется ему излишним. В будущем это состояние усиливают факторы, при которых человек остаётся одиноким. И напротив, когда мы проводим больше времени в обществе других людей, мы начинаем лучше понимать их и проявляем себя более открыто — общение становится ещё интереснее.

Есть и другие способы, с помощью которых можно развить эмпатию:

  • Научиться понимать свои чувства и эмоции, осознавать и принимать позитивные и негативные состояния, отслеживать и проговаривать их. Чтобы понимать других, надо узнать себя.
  • Внимательно слушать собеседника. При разговоре мы часто отвлекаемся на телефон или на свои мысли. Нужно учиться сосредотачиваться на том, что говорит другой человек, — только так можно уловить суть сказанного им.
  • Смотреть фильмы и читать книги. Когда мы сопереживаем герою, чувствуем всё, что испытывает он, мы тренируемся делать всё то же самое в реальной жизни. 

Эмпатичный человек отзывчив и всегда заинтересован в общении, он избегает ситуаций, в которых может обидеть другого, — такие качества считаются высоконравственными. Но существует и грань, за которой стоит разрушение самого себя.

Как не допустить эмоционального выгорания

Когда сочувствие и сострадание становится таким сильным, что хочется всех вокруг спасать, начинается эмоциональное выгорание. Для того, чтобы этого не происходило, необходимо держать фокус на своих чувствах и эмоциях, не подвергать себя излишним переживаниям. Здесь хорошо работает правило безопасности на борту воздушного судна: "Маску надеть сначала на себя, потом на ребенка”. Важно понимание границ своих возможностей, сколько сил есть, чтобы отдать и не уйти в дефицит собственных ресурсов.

Чрезмерное сочувствие возникает зачастую тогда, когда сам человек не спешит решать свои проблемы и прячется за занятостью и вовлечённостью в жизни других. Так происходит подмена понятий.

Уровень эмпатии нужно уметь регулировать и даже в определенных обстоятельствах снижать. Например, хирургу, который держит в руке скальпель, вряд ли удастся помочь пациенту, если он будет испытывать сочувствие и сопереживание к нему.

Подлинное сострадание не разрушает человека, которому мы сопереживаем, а позволяет проявить определённую веру в него, открывает его собственный ресурс для преодоления сложных ситуаций.

Эмпатия — не просто понимание эмоций, но и управление ими. Она заключается в умении распознавать других людей и чувствовать их, не теряя контакта с самим собой.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Новости
Врач-кардиолог Баргута назвала симптомы высокого холестерина в крови
Lada Niva Travel лишилась доступного уровня отделки и подорожала
Цветение груши: когда, как и для чего
Лучшее место для установки высоких грядок
"Царьград": Леонков не сомневается, что за терактом на Крымском мосту стоит Британия
В Армении началось производство национального автомобиля
Врач и телеведущий Мясников рассказал о главной пользе тёмного шоколада
Певец Григорий Лепс подтвердил, что развёлся с женой из-за своей измены
США потребовали от России немедленно пересмотреть решение о "зерновой сделке"
В Москве начинается снос парковочных счетчиков
Популярное
Врач назвал первый тревожный признак густой крови

Российский врач-онколог и хирург Иван Карасёв объяснил, как понять, что кровь в организме становится густой, и какие шаги предпринять.

Врач Карасёв из РФ назвал первый признак, что кровь становится густой
Shot показал последствия взрыва на Крымском мосту утром 17 июля
Shot показал последствия взрыва на Крымском мосту
Акция закончилась: Россия приняла неожиданное решение
Два человека погибли в результате падения пролёта Крымского моста
Немецкая БМП "Мардер": чем нам грозит её появление Андрей Николаев Гроза продавцов без лицензии: ИИ успешно пресекает случаи незаконной торговли в Подмосковье Анастасия Жукова Когда ждать Залужного в Крыму? Две версии неадекватного поведения генерала Любовь Степушова
Появилось первое видео после взрыва на Крымском мосту
Ответный удар за теракт на Крымском мосту должен быть нанесён по инфраструктуре США и Британии
Останутся ни с чем: банки забирают золото из западных хранилищ
Останутся ни с чем: банки забирают золото из западных хранилищ
Последние материалы
"Царьград": Леонков не сомневается, что за терактом на Крымском мосту стоит Британия
В Армении началось производство национального автомобиля
Врач и телеведущий Мясников рассказал о главной пользе тёмного шоколада
Певец Григорий Лепс подтвердил, что развёлся с женой из-за своей измены
США потребовали от России немедленно пересмотреть решение о "зерновой сделке"
В Москве начинается снос парковочных счетчиков
Гроза продавцов без лицензии: ИИ успешно пресекает случаи незаконной торговли в Подмосковье
Неожиданные виды растений, находящиеся на грани исчезновения
Балицкий рассказал о срыве попытки прорыва ВСУ в районе Времевского выступа
Сын Ивана Краско Фёдор подтвердил, что 92-летнего актёра переводят из реанимации в обычную палату
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников