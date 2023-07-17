Самое ценное в отношениях — умение слушать и слышать. Однако в современном обществе человек так быстро переключается с одной проблемы на другую, что окружающие не успевают правильно реагировать на его поведение. Становится необходимым умение "читать" других людей, интуитивно понимать, что происходит с человеком. Что же такое эмпатия и почему она так важна — рассказал читателям Pravda.Ru кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллекта Валерий Гут.
Психолог Карл Роджерс говорит об эмпатии как о способности в точности воспринимать внутренний мир другого человека, сохраняя его эмоции и правильно понимая их смысл. Это называется "поставить себя на его место" — ощутить радость или боль так, как он это чувствует.
Эмпатия — это форма отражения другого человека, способность понимать и распознавать его эмоции, потребности, чувства. Когда мы умеем сопереживать, то нам проще корректировать своё поведение и принимать верные решения во взаимоотношениях. С помощью эмпатии мы можем помогать другим справляться с проблемами.
Будущий король Георг IV в фильме "Король говорит" столкнулся с серьёзным препятствием — сильным заиканием. Десятки логопедов разводили руками. Но нашелся тот, кто понял, что на самом деле чувствует Георг, в чём причина его заикания. Логопед Лайонел Лог не просто избавил короля от недуга, но и стал ему другом на всю жизнь.
Умение сопереживать и чувствовать эмоции выделяет нас на фоне современных коммуникаций с помощью искусственного интеллекта или роботов. В карьере и личных отношениях эмпатия играет важную роль:
И если сопереживание заблокировано каким-то детским травматическим опытом, то можно развить его самостоятельно.
Самое простое, что можно сделать для повышения уровня эмпатии, — больше общаться. Только во взаимодействии с другими людьми мы учимся чувствовать. Когда человек долгое время находится в одиночестве, он становится более эгоистичным и выражение чувств кажется ему излишним. В будущем это состояние усиливают факторы, при которых человек остаётся одиноким. И напротив, когда мы проводим больше времени в обществе других людей, мы начинаем лучше понимать их и проявляем себя более открыто — общение становится ещё интереснее.
Есть и другие способы, с помощью которых можно развить эмпатию:
Эмпатичный человек отзывчив и всегда заинтересован в общении, он избегает ситуаций, в которых может обидеть другого, — такие качества считаются высоконравственными. Но существует и грань, за которой стоит разрушение самого себя.
Когда сочувствие и сострадание становится таким сильным, что хочется всех вокруг спасать, начинается эмоциональное выгорание. Для того, чтобы этого не происходило, необходимо держать фокус на своих чувствах и эмоциях, не подвергать себя излишним переживаниям. Здесь хорошо работает правило безопасности на борту воздушного судна: "Маску надеть сначала на себя, потом на ребенка”. Важно понимание границ своих возможностей, сколько сил есть, чтобы отдать и не уйти в дефицит собственных ресурсов.
Чрезмерное сочувствие возникает зачастую тогда, когда сам человек не спешит решать свои проблемы и прячется за занятостью и вовлечённостью в жизни других. Так происходит подмена понятий.
Уровень эмпатии нужно уметь регулировать и даже в определенных обстоятельствах снижать. Например, хирургу, который держит в руке скальпель, вряд ли удастся помочь пациенту, если он будет испытывать сочувствие и сопереживание к нему.
Подлинное сострадание не разрушает человека, которому мы сопереживаем, а позволяет проявить определённую веру в него, открывает его собственный ресурс для преодоления сложных ситуаций.
Эмпатия — не просто понимание эмоций, но и управление ими. Она заключается в умении распознавать других людей и чувствовать их, не теряя контакта с самим собой.
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