Психолог: как развить эмпатию и не допустить выгорания

Самое ценное в отношениях — умение слушать и слышать. Однако в современном обществе человек так быстро переключается с одной проблемы на другую, что окружающие не успевают правильно реагировать на его поведение. Становится необходимым умение "читать" других людей, интуитивно понимать, что происходит с человеком. Что же такое эмпатия и почему она так важна — рассказал читателям Pravda.Ru кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллекта Валерий Гут.

Фото: Pixabay.com

Эмпатия: что это такое

Психолог Карл Роджерс говорит об эмпатии как о способности в точности воспринимать внутренний мир другого человека, сохраняя его эмоции и правильно понимая их смысл. Это называется "поставить себя на его место" — ощутить радость или боль так, как он это чувствует.

Эмпатия — это форма отражения другого человека, способность понимать и распознавать его эмоции, потребности, чувства. Когда мы умеем сопереживать, то нам проще корректировать своё поведение и принимать верные решения во взаимоотношениях. С помощью эмпатии мы можем помогать другим справляться с проблемами.

Будущий король Георг IV в фильме "Король говорит" столкнулся с серьёзным препятствием — сильным заиканием. Десятки логопедов разводили руками. Но нашелся тот, кто понял, что на самом деле чувствует Георг, в чём причина его заикания. Логопед Лайонел Лог не просто избавил короля от недуга, но и стал ему другом на всю жизнь.

Умение сопереживать и чувствовать эмоции выделяет нас на фоне современных коммуникаций с помощью искусственного интеллекта или роботов. В карьере и личных отношениях эмпатия играет важную роль:

нам проще заводить друзей,

общаться с коллегами по работе.

И если сопереживание заблокировано каким-то детским травматическим опытом, то можно развить его самостоятельно.

Самое простое, что можно сделать для повышения уровня эмпатии, — больше общаться. Только во взаимодействии с другими людьми мы учимся чувствовать. Когда человек долгое время находится в одиночестве, он становится более эгоистичным и выражение чувств кажется ему излишним. В будущем это состояние усиливают факторы, при которых человек остаётся одиноким. И напротив, когда мы проводим больше времени в обществе других людей, мы начинаем лучше понимать их и проявляем себя более открыто — общение становится ещё интереснее.

Есть и другие способы, с помощью которых можно развить эмпатию:

Научиться понимать свои чувства и эмоции, осознавать и принимать позитивные и негативные состояния, отслеживать и проговаривать их. Чтобы понимать других, надо узнать себя.

Внимательно слушать собеседника. При разговоре мы часто отвлекаемся на телефон или на свои мысли. Нужно учиться сосредотачиваться на том, что говорит другой человек, — только так можно уловить суть сказанного им.

Смотреть фильмы и читать книги. Когда мы сопереживаем герою, чувствуем всё, что испытывает он, мы тренируемся делать всё то же самое в реальной жизни.

Эмпатичный человек отзывчив и всегда заинтересован в общении, он избегает ситуаций, в которых может обидеть другого, — такие качества считаются высоконравственными. Но существует и грань, за которой стоит разрушение самого себя.

Как не допустить эмоционального выгорания

Когда сочувствие и сострадание становится таким сильным, что хочется всех вокруг спасать, начинается эмоциональное выгорание. Для того, чтобы этого не происходило, необходимо держать фокус на своих чувствах и эмоциях, не подвергать себя излишним переживаниям. Здесь хорошо работает правило безопасности на борту воздушного судна: "Маску надеть сначала на себя, потом на ребенка”. Важно понимание границ своих возможностей, сколько сил есть, чтобы отдать и не уйти в дефицит собственных ресурсов.

Чрезмерное сочувствие возникает зачастую тогда, когда сам человек не спешит решать свои проблемы и прячется за занятостью и вовлечённостью в жизни других. Так происходит подмена понятий.

Уровень эмпатии нужно уметь регулировать и даже в определенных обстоятельствах снижать. Например, хирургу, который держит в руке скальпель, вряд ли удастся помочь пациенту, если он будет испытывать сочувствие и сопереживание к нему.

Подлинное сострадание не разрушает человека, которому мы сопереживаем, а позволяет проявить определённую веру в него, открывает его собственный ресурс для преодоления сложных ситуаций.

Эмпатия — не просто понимание эмоций, но и управление ими. Она заключается в умении распознавать других людей и чувствовать их, не теряя контакта с самим собой.

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