Психолог рассказала, как разобраться в стрессе с помощью сновидений

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Если человеку снятся тревожные сны, которые приносят беспокойство, или человек не может спать из-за страшных снов, то определённо у такой личности очень высокий уровень стресса. Но есть и парадоксальные знаки. Какие — рассказала читателям Pravda.Ru клинический психолог, психотерапевт Анна Фëдорова.

Фото: pixabay.com

Как определить уровень стресса по сновидениям

Сны показывают потребность нашего бессознательного, которая не закрывается в реальной жизни. Поэтому если во сне вы испытываете необычайную лёгкость, спокойствие, вам снятся очень приятные сны, но в жизни вы таких чувств не испытываете, как во сне, это тоже повод задуматься над уровнем своего стресса. Он может быть повышен из-за того, что в реальной жизни не хватает:

отдыха,

положительных эмоций,

спокойствия.

Тогда бессознательное показывает во сне то, чего не хватает человеку. И человек может искать утешения, спокойствия именно во сне.

Герой книги Макса Фрая из серии "Лабиринты Эхо" во снах попадал в город, который ему нравился. Причем о реальной жизни персонажа мало что говорилось, но по всем признакам она была как раз не очень подходящей для него. Поэтому он выбрал мир сновидений, а не реальность.

Даже такая литературная фантазия показывает реальные случаи, когда люди впадают в нездоровую зависимость от сна, в то время как в реальной жизни они не чувствуют себя хорошо.

Если рассматривать сны, в которых нервные компоненты, например, преследования, или страх, ужас, агрессия, — это означает, что в реальной жизни человек накапливает чувства, то, что хочет выразить. Но не выражает по каким-либо причинам: запрет на выражение злости, установка "я ничего не боюсь", и т. д. Чувства — это естественный процесс, но очень часто людям кажется, что выражать злость или страх — неправильно. Но это работает не так.

Внутренний конфликт рождается тогда, когда злость и страх, которые появляются на разные жизненные ситуации, подавляются и вытесняются. Человек не хочет с ними соприкасаться, он может бояться своих чувств, возможно, боялись этого родители и воспитали так, что человек считает свои чувства слабостью. Именно в таких ситуациях сны могут быть агрессивными, страшными. Ведь таким образом энергия негативных эмоций выливается в сновидения, и бессознательное показывает, что на самом деле человек не такой спокойный, как ему кажется в реальности. Внутри кипит буря чувств, и если её не выражать, не работать с психологом, то она может начать разрушать тело изнутри. Именно таким образом сны могут "предсказывать" болезни, но это не из-за того, что они мистические, а из-за того, что они показывают невыраженные эмоции, которых очень много накоплено.

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