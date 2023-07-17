Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Гусакова

Гинеколог Уланкина рассказала, в чём главное отличие ЭКО от ИКСИ

2:38
Здоровье » Акушерство и гинекология » Репродуктология

Несмотря на активное внедрение технологий, помогающих женщине обрести материнское счастье, далеко не все знают о них либо имеют частичное представление о том, что есть некая процедура под названием ЭКО. Для оценки всех возможностей таких технологий женщинам, мечтающим забеременеть, стоит иметь базовые представления о том, в чём отличия ИКСИ от стандартного ЭКО.

Гинеколог Уланкина рассказала, в чём главное отличие ЭКО от ИКСИ
Фото: яндекс.картинки

Чем отличается ЭКО от ИКСИ

ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение) и ИКСИ (интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида) — это методы искусственного оплодотворения, которые используют для лечения бесплодия. Главное отличие этих процедур — в способе оплодотворения яйцеклетки, объясняет читателям Pravda.Ru кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог Лаборатории "Гемотест" Ольга Уланкина.

"При классическом ЭКО женские и мужские половые клетки — яйцеклетки и сперматозоиды — помещаются в специальную питательную среду. Затем один из сперматозоидов растворяет защитную оболочку яйцеклетки и проникает внутрь. В результате слияния гамет образуется эмбрион, который спустя 5 дней подсаживают в матку. После переноса беременность протекает обычным образом", — объясняет врач Ольга Уланкина.

Однако в некоторых случаях сперматозоиду не удаётся оплодотворить яйцеклетку или получившиеся эмбрионы имеют низкое качество. В этом случае врачи могут рекомендовать ИКСИ.

"При ИКСИ используется всего один, самый активный сперматозоид, который выбирает врач-эмбриолог. Перед тем как сделать выбор, специалист очищает сперматозоиды от семенной жидкости и помещает в особый раствор, в котором их движение замедляется. Благодаря этому половые клетки становится легче изучить под микроскопом, оценить их строение и подвижность", — говорит Ольга Уланкина.

Затем яйцеклетку фиксируют микроприсоской, а у сперматозоида отсекают хвостик. После этого головку сперматозоида, несущую генетический материал, захватывают микроиглой и вводят внутрь яйцеклетки.

Далее, как и в случае с ЭКО, полученный эмбрион развивается и подсаживается — имплантируется — в матку.

"Таким образом, ЭКО — это основная репродуктивная технология, которая позволяет получить эмбрион в лабораторных условиях. ИКСИ — это дополнительный протокол, который выполняется в рамках ЭКО", — резюмирует врач Ольга Уланкина.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Темы беременность
Новости
Жители Волгограда жгли имущество должников по заказам из Telegram
Офицеры России: в Крыму нацисты ударили подло в спину
ЧП в детском саду Серова: девочка выпила растворитель
Макаревич*, Брежнева и Верка Сердючка выступят на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале
Роспотребнадзор: в Башкирии зафиксирован рост заболеваемости корью
Марков объяснил, почему Эрдоган больше не заинтересован в продлении зерновой сделки
Советник врио главы ДНР Гагин: для удара по Крымскому мосту использовался зерновой коридор
МК: Клинцевич объяснил, почему подводные дроны ВСУ смогли достать до Крымского моста
Искавшая работу омичка потеряла 440 тысяч рублей
Lada Granta с ABS: Самый доступный автомобиль на российском рынке
Популярное
Врач назвал первый тревожный признак густой крови

Российский врач-онколог и хирург Иван Карасёв объяснил, как понять, что кровь в организме становится густой, и какие шаги предпринять.

Врач Карасёв из РФ назвал первый признак, что кровь становится густой
Shot показал последствия взрыва на Крымском мосту утром 17 июля
Shot показал последствия взрыва на Крымском мосту
Акция закончилась: Россия приняла неожиданное решение
Два человека погибли в результате падения пролёта Крымского моста
Когда ждать Залужного в Крыму? Две версии неадекватного поведения генерала Любовь Степушова Как русские воевали за Болгарию в турецких войнах Сергей Лебедев Новая миссия на МКС объединит специалистов четырёх космических агентств Анастасия Жукова
Появилось первое видео после взрыва на Крымском мосту
Останутся ни с чем: банки забирают золото из западных хранилищ
Кто в огне, кто под поездом: трагедии детей "Ералаша"
Кто в огне, кто под поездом: трагедии детей "Ералаша"
Последние материалы
Жители Волгограда жгли имущество должников по заказам из Telegram
Офицеры России: в Крыму нацисты ударили подло в спину
ЧП в детском саду Серова: девочка выпила растворитель
Макаревич*, Брежнева и Верка Сердючка выступят на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале
Роспотребнадзор: в Башкирии зафиксирован рост заболеваемости корью
Марков объяснил, почему Эрдоган больше не заинтересован в продлении зерновой сделки
Гинеколог Уланкина рассказала, в чём главное отличие ЭКО от ИКСИ
Советник врио главы ДНР Гагин: для удара по Крымскому мосту использовался зерновой коридор
МК: Клинцевич объяснил, почему подводные дроны ВСУ смогли достать до Крымского моста
Искавшая работу омичка потеряла 440 тысяч рублей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников