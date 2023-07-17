Гинеколог Уланкина рассказала, в чём главное отличие ЭКО от ИКСИ

2:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье Акушерство и гинекология Репродуктология

Несмотря на активное внедрение технологий, помогающих женщине обрести материнское счастье, далеко не все знают о них либо имеют частичное представление о том, что есть некая процедура под названием ЭКО. Для оценки всех возможностей таких технологий женщинам, мечтающим забеременеть, стоит иметь базовые представления о том, в чём отличия ИКСИ от стандартного ЭКО.

Фото: яндекс.картинки

Чем отличается ЭКО от ИКСИ

ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение) и ИКСИ (интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида) — это методы искусственного оплодотворения, которые используют для лечения бесплодия. Главное отличие этих процедур — в способе оплодотворения яйцеклетки, объясняет читателям Pravda.Ru кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог Лаборатории "Гемотест" Ольга Уланкина.

"При классическом ЭКО женские и мужские половые клетки — яйцеклетки и сперматозоиды — помещаются в специальную питательную среду. Затем один из сперматозоидов растворяет защитную оболочку яйцеклетки и проникает внутрь. В результате слияния гамет образуется эмбрион, который спустя 5 дней подсаживают в матку. После переноса беременность протекает обычным образом", — объясняет врач Ольга Уланкина.

Однако в некоторых случаях сперматозоиду не удаётся оплодотворить яйцеклетку или получившиеся эмбрионы имеют низкое качество. В этом случае врачи могут рекомендовать ИКСИ.

"При ИКСИ используется всего один, самый активный сперматозоид, который выбирает врач-эмбриолог. Перед тем как сделать выбор, специалист очищает сперматозоиды от семенной жидкости и помещает в особый раствор, в котором их движение замедляется. Благодаря этому половые клетки становится легче изучить под микроскопом, оценить их строение и подвижность", — говорит Ольга Уланкина.

Затем яйцеклетку фиксируют микроприсоской, а у сперматозоида отсекают хвостик. После этого головку сперматозоида, несущую генетический материал, захватывают микроиглой и вводят внутрь яйцеклетки.

Далее, как и в случае с ЭКО, полученный эмбрион развивается и подсаживается — имплантируется — в матку.

"Таким образом, ЭКО — это основная репродуктивная технология, которая позволяет получить эмбрион в лабораторных условиях. ИКСИ — это дополнительный протокол, который выполняется в рамках ЭКО", — резюмирует врач Ольга Уланкина.

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