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Ирина Гусакова

Боль в шее: причины и лечение

5:04
Здоровье » Здоровье и профилактика

Боль в шее — это нередкая жалоба, которую можно услышать от людей разного возраста. Если вы провели ночь на неудобной прогулке, долго ехали за рулем, возник спазм мышц, можно почувствовать дискомфорт в шейном отделе позвоночника. В зависимости от локализации причины боли могут быть разные. Врач-ортопед Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Рашид Саидов дал рекомендации, что делать, чтобы предотвратить боль, и как ее лечить.

Боль в шее: причины и лечение
Фото: https://static.tildacdn.com/

Боль в шее: причины и лечение

Боль в шее или цервикалгия — это симптом, который могут спровоцировать травмы, а также инфекционные, сосудистые, неврологические заболевания. Боль в шее подразделяется на три вида: острая, подострая и хроническая (от 3 месяцев до нескольких лет), но в хроническую стадию переходят всего 10% случаев.

К причинам возникновения болей в шее можно отнести:

  • Травмы шейного отдела (хлыстовая травма, растяжение, повреждение межпозвонковых дисков).
  • Шейный спондилез (дегенеративные изменения позвонков в шейном отделе позвоночника).
  • Перенапряжение мышц или воспаление мышц шеи (миозит).
  • Неправильная осанка (основные факторы развития которой является сидячий образ жизни, избыточный вес, неправильная поза во время сна, офисная мебель и техника, которая влияет на корректное положение позвоночника во время работы).
  • Плоскостопие.

Существуют и другие причины болей, например:

  • грыжи межпозвонкового диска,
  • ревматоидный артрит,
  • повреждения спинного мозга или проблемы с кровеносными сосудами.

В зависимости от выраженности и продолжительности болевых ощущений важно выбрать корректную терапию. Если вы непродолжительное время чувствуете головную боль, дискомфорт при повороте головы, боль в плечах или слабость в руках (можно объяснить появление таких симптомов миозитом, перенапряжением, ношением тяжести или продолжительным сидением в неудобной позе), то снять симптомы и дискомфортные ощущения поможет массаж шейного отдела позвоночника, прохождение курса ударно-волновой терапии, использование возможностей кинезиотейпирования и др.

Если же вы понимаете, что болезненные ощущения сопровождают вас в течение нескольких дней, нарастают неприятные ощущения в шейном отделе позвоночника, температура резко повышается и вас начинает лихорадить, за короткий срок вы теряете в весе, чувствуется онемение, покалывание в руках или ногах, вам необходимо обратиться к врачу. Если у вас появилась тошнота и рвота — безотлагательно вызывайте скорую неотложную помощь.

Если вы получили травму или боль в шее имеет хронический характер, то только врач может поставить корректный диагноз и выбрать тактику лечения по результатам обследования. Для определения причин цервикалгии проводится:

  • рентгенография,
  • МРТ или КТ,
  • УЗИ мягких тканей и пр.

Методы профилактики 

  • Важно уделять внимание физической нагрузке. Делайте зарядку по утрам, выполняйте упражнения для укрепления мышц шейно-грудного отдела позвоночника.
  • На работе важно создать удобное пространство. Вы проводите много времени за офисным столом? Уделите внимание креслу, на котором сидите. Если вы чувствуете нагрузку на поясницу, выбирайте специальную поддерживающую подушку, чтобы снять напряжение со всего позвоночника. Также подберите высоту монитора, чтобы не напрягать шею.
  • Во время сидячей работы делайте перерыв: вставайте, чтобы размять шею, плечи, руки и ноги. Такая разминка позволит обеспечить прилив крови к голове: работать станет проще.
  • Обращайте внимание на то, какую сумку или рюкзак вы носите. Важно, чтобы не было перекоса на одно плечо. Разная нагрузка не плечи может быть причиной болей в шее.
  • Чтобы обеспечить равномерную нагрузку на позвоночник, в том числе и на шейный отдел, выбирайте ортопедические стельки, которые помогут в формировании правильной осанки.
  • Чтобы после сна вы не просыпались разбитым и не чувствовали боль в шее, выбирайте ортопедическую подушку с поддержкой шейного отдела позвоночника в физиологически правильном положении.
  • Не находитесь продолжительное время на сквозняках и следите за тем, чтобы мышцы шеи не переохлаждались: это поможет в профилактике миозита.

Если вы чувствуете, что боль в шее нарастает и не проходит несколько дней, если дискомфорт мешает вам вести привычный образ жизни, незамедлительно обратитесь к специалисту, который определит причину боли и даст рекомендации по лечению и профилактике.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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