Боль в шее — это нередкая жалоба, которую можно услышать от людей разного возраста. Если вы провели ночь на неудобной прогулке, долго ехали за рулем, возник спазм мышц, можно почувствовать дискомфорт в шейном отделе позвоночника. В зависимости от локализации причины боли могут быть разные. Врач-ортопед Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Рашид Саидов дал рекомендации, что делать, чтобы предотвратить боль, и как ее лечить.
Боль в шее или цервикалгия — это симптом, который могут спровоцировать травмы, а также инфекционные, сосудистые, неврологические заболевания. Боль в шее подразделяется на три вида: острая, подострая и хроническая (от 3 месяцев до нескольких лет), но в хроническую стадию переходят всего 10% случаев.
К причинам возникновения болей в шее можно отнести:
Существуют и другие причины болей, например:
В зависимости от выраженности и продолжительности болевых ощущений важно выбрать корректную терапию. Если вы непродолжительное время чувствуете головную боль, дискомфорт при повороте головы, боль в плечах или слабость в руках (можно объяснить появление таких симптомов миозитом, перенапряжением, ношением тяжести или продолжительным сидением в неудобной позе), то снять симптомы и дискомфортные ощущения поможет массаж шейного отдела позвоночника, прохождение курса ударно-волновой терапии, использование возможностей кинезиотейпирования и др.
Если же вы понимаете, что болезненные ощущения сопровождают вас в течение нескольких дней, нарастают неприятные ощущения в шейном отделе позвоночника, температура резко повышается и вас начинает лихорадить, за короткий срок вы теряете в весе, чувствуется онемение, покалывание в руках или ногах, вам необходимо обратиться к врачу. Если у вас появилась тошнота и рвота — безотлагательно вызывайте скорую неотложную помощь.
Если вы получили травму или боль в шее имеет хронический характер, то только врач может поставить корректный диагноз и выбрать тактику лечения по результатам обследования. Для определения причин цервикалгии проводится:
Если вы чувствуете, что боль в шее нарастает и не проходит несколько дней, если дискомфорт мешает вам вести привычный образ жизни, незамедлительно обратитесь к специалисту, который определит причину боли и даст рекомендации по лечению и профилактике.
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