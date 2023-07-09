На что стоит обратить внимание при выборе кофе: лайфхаки от эксперта

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Все мы относимся к кофе по-разному. Кто-то пьёт его в исключительных случаях, кто-то не может начать день без чашечки ароматного напитка. Но как выбрать качественный продукт? Сергей Митрофанов, бренд-менеджер компании по обжарке кофе The Welder Catherine, рассказал читателям Pravda.Ru, на что стоит обращать внимание при выборе кофе.

Фото: inosmi.ru

Как правильно выбрать хороший кофе

Сорт кофе. Существует два основных сорта, которые используют в коммерческих целях: арабика и робуста. Выбор между арабикой и робустой зависит от личных предпочтений вкуса и аромата. Если вы хотите получить более интересную чашку кофе, то лучше выбирать арабику — из-за особенностей произрастания и самой генетики кофейного дерева она обладает более богатым букетом и приятным вкусом, нежели робуста.

Существует два основных сорта, которые используют в коммерческих целях: арабика и робуста. Выбор между арабикой и робустой зависит от личных предпочтений вкуса и аромата. Если вы хотите получить более интересную чашку кофе, то лучше выбирать арабику — из-за особенностей произрастания и самой генетики кофейного дерева она обладает более богатым букетом и приятным вкусом, нежели робуста. Дата обжарки. Для такого продукта, как кофе, всегда важна свежесть. Это касается свежести урожая: обычному потребителю, не погружённому в индустрию кофе, это сложно отследить, но некоторые обжарщики указывают и дату собранного урожая. Если она есть — обратите внимание. И, конечно, кофе должен быть свежеобжаренным — таким кофе обычно является с момента обжарки и до двух-трех месяцев после. Лучше выбирать кофе не старше трёх месяцев, чтобы получить хороший вкус напитка. Дату обжарки обычно указывают либо на краю пачки при запайке, либо на специальной наклейке на лицевой стороне. Важно, что в отличие от урожая, эта информация на пачке обязательно должна быть. Если вы знаете, что конкретный обжарщик фасует обжаренный кофе с азотом, который позволяет хранить продукт дольше, то срок свежести продукта увеличивается до шести месяцев — в таком случае можно смело брать кофе, обжаренный и полгода назад, и быть уверенным, что вы получите из него вкусную чашку.

Для такого продукта, как кофе, всегда важна свежесть. Это касается свежести урожая: обычному потребителю, не погружённому в индустрию кофе, это сложно отследить, но некоторые обжарщики указывают и дату собранного урожая. Если она есть — обратите внимание. И, конечно, кофе должен быть свежеобжаренным — таким кофе обычно является с момента обжарки и до двух-трех месяцев после. Лучше выбирать кофе не старше трёх месяцев, чтобы получить хороший вкус напитка. Дату обжарки обычно указывают либо на краю пачки при запайке, либо на специальной наклейке на лицевой стороне. Важно, что в отличие от урожая, эта информация на пачке обязательно должна быть. Если вы знаете, что конкретный обжарщик фасует обжаренный кофе с азотом, который позволяет хранить продукт дольше, то срок свежести продукта увеличивается до шести месяцев — в таком случае можно смело брать кофе, обжаренный и полгода назад, и быть уверенным, что вы получите из него вкусную чашку. Общая информация на этикетке. Она должна быть достаточно подробной, ответственные производители любят рассказывать про свой продукт. Если на этикетке указан сорт, страна и высота произрастания кофе, стоит дата обжарки и год урожая, составлено описание вкуса, это говорит о том, что обжарщик позаботился, чтобы покупатель получил всю необходимую информацию — вероятнее всего, такому производителю можно доверять. Если обжарщик больше внимания уделил дизайну, а информации для выбора вам недостаточно, лучше пройти мимо.

Она должна быть достаточно подробной, ответственные производители любят рассказывать про свой продукт. Если на этикетке указан сорт, страна и высота произрастания кофе, стоит дата обжарки и год урожая, составлено описание вкуса, это говорит о том, что обжарщик позаботился, чтобы покупатель получил всю необходимую информацию — вероятнее всего, такому производителю можно доверять. Если обжарщик больше внимания уделил дизайну, а информации для выбора вам недостаточно, лучше пройти мимо. Местная обжарка. Сейчас в России достаточно много кофейных компаний, которые внимательны к качеству, ассортименту и доступности хорошего кофе: они есть в Москве, в Санкт-Петербурге и практически в каждом городе есть свой локальный обжарщик. Рекомендуем находить их интернет-магазины или покупать кофе в кофейнях, где представлены эти обжарщики. Так вы получите кофе свежей обжарки и поддержите местного производителя.

Сейчас в России достаточно много кофейных компаний, которые внимательны к качеству, ассортименту и доступности хорошего кофе: они есть в Москве, в Санкт-Петербурге и практически в каждом городе есть свой локальный обжарщик. Рекомендуем находить их интернет-магазины или покупать кофе в кофейнях, где представлены эти обжарщики. Так вы получите кофе свежей обжарки и поддержите местного производителя. Кофе в зернах. Лучше всего покупать кофе в зернах, а не молотый, поскольку последний очень быстро теряет свои вкусоароматические свойства. Смалывать кофе непосредственно перед приготовлением — одна из самых базовых рекомендаций для вкусной чашки кофе, поэтому можно приобрести домашнюю кофемолку. А если рядом с вашим домом есть кофейня, то можно попросить бариста смолоть небольшую порцию кофе, когда вам это будет нужно. В случае с молотым кофе есть одно исключение — это кофе в дрип-пакетах. В данном формате вкус молотого кофе удаётся сохранить только с помощью сложных технологий при фасовке: из упаковки с помощью азота практически полностью вытесняется кислород, поэтому молотый кофе долго не окисляется и сохраняет вкус несколько месяцев.

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