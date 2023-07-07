"Я ничего не успеваю": как избавиться от синдрома белого кролика

3:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика Психотерапия

Мир очень ускорился. Даже дети говорят, что они не успевают оглянуться, а время уже пробежало! То есть даже у них время теперь летит. Основных причин такого феномена две, считает психолог, гештальт-терапевт Елена Масолова.

Фото: Splash/ All Over

Синдром белого кролика: что это такое

С одной стороны, жизнь стала настолько многозадачной, что успеть всё реализовать нереально, ведь мы уже почти утонули в огромном количестве информации, которая окружает нас со всех сторон.

С другой стороны, всё больше человек нацеливается не на процесс, а на результат, проскакивает много чувств, которые возникают в процессе. Но чувства никуда не исчезают, а лишь вытесняются в бессознательное. И эмоциональное напряжение растёт, и ощущение, что время летит, усиливается. Мы начинаем жить от точки принятия решения до точки получения результата. Представляете, какое количество времени мы упускаем!

По сути, это стороны одной медали, когда в гонке успеть всё человек начинает испытывать тревогу и страх, в том числе и страх не успеть. И в итоге, конечно, не успевает. Потому что уже с трудом осознаёт реальность, а скорее, реальное время, которое у него есть на то, что он задумал воплотить. Вообще, он уже и не способен объективно оценить время, необходимое ему для выполнения той или иной задачи, что приводит к постоянному нарастанию тревоги.

А тревога начинает возрастать тем больше, чем дальше мы оказываемся от реальности. И здесь возникает риск начать бегать по кругу, ничего не успевая. Не успели — тревога возросла, тревога возросла — ничего не успели. Вам начинает казаться, что с вами что-то не так, ведь другие успевают. И появляется неуверенность и раздражительность. И чем быстрее бежим, тем больше не успеваем.

Это состояние получило название синдром белого кролика. Не обошлось в названии без известного кролика из "Алисы в стране чудес". Именно именем этого чудного персонажа и назвали это состояние.

Секрет выхода из вечной спешки и страха не успеть нелогичен, но прост!

Первое, что нужно сделать — остановиться. Остановиться и прислушаться к себе — к своим ощущениям тела и чувствам. Если не получается остановиться, попробуйте хотя бы замедлиться. На несколько минут сосредоточьтесь на своем дыхании: вдох — выдох, затем оглянитесь по сторонам и заметьте, что вы видите, слышите прямо сейчас. Какие запахи попадают в зону вашего восприятия? Делайте это несложное упражнение хотя бы три раза в день. И вы начнете лучше оценивать реальность и то, что вы можете реально успеть сделать, ведь в сутках всего 24 часа.

Следующим шагом начните прописывать ежедневные задачи, если вы этого ещё не делали, и начните на них отводить реальное время, которое возможно потратить на их реализацию — прямо прописывайте напротив каждой задачи.

Далее оцените по приоритетности то, что вы запланировали сделать сегодня. Вычеркните то, что можно и не делать, и делегируйте те задачи, на которые у вас уходит много времени.

Синдром белого кролика вполне можно преодолеть, если добавить в свою жизнь хоть немного осознанности и начать нарабатывать пресловутый навык быть здесь и сейчас хотя бы 3 раза в день.

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