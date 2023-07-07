Тошнота: защитная реакция организма или симптом заболевания?

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Тошнота и рвота — важнейшие защитные механизмы, которые предохраняют организм от попадания в него токсичных веществ и сигнализируют о различных заболеваниях. О том, как возникает чувство тошноты и на что оно может указывать, рассказала врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт Лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух.

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Тошнота: защитная реакция организма или...

Тошнота — неприятное ощущение в глотке и подложечной области (располагается по центру корпуса между реберными дугами, ниже грудины). Обычно она предшествует рвоте, но может быть и отдельным симптомом.

За возникновение тошноты и рвоты отвечают две области головного мозга. Одна из них расположена в продолговатом мозге (она называется рвотным центром), вторая находится на дне четвёртого желудочка мозга. Они получают сигналы от органов пищеварения, почек, вестибулярного аппарата, других отделов мозга, а также реагируют на изменение химического состава крови (например, попадание в неё токсинов). Эти центры запускают работу мышц, ответственных за тошноту и рвоту.

Человек ощущает тошноту, когда перистальтика желудка снижается или отсутствует, а начальный отдел кишечника — двенадцатиперстная кишка — напрягается, при этом часть её содержимого выбрасывается в желудок. Тошнота сопровождается:

слабостью,

головокружением,

потливостью и обильным слюноотделением.

При рвоте сильно сокращаются мышцы передней брюшной стенки и диафрагмы, содержимое желудка резко выбрасывается в пищевод и ротовую полость.

Тошнотой и рвотой часто сопровождаются многие заболевания ЖКТ — кишечные инфекции, язвенная болезнь, гастриты, желчнокаменная болезнь, пищевая аллергия. Также они могут возникать при аномалиях ЖКТ, инородном теле или кровотечении в пищеводе, желудке или кишечнике, острых поражениях органов брюшной полости (аппендицит, панкреатит, перитонит).

Также мутить человека может при поражении центральной нервной системы и головного мозга. Тошнота возникает при:

черепно-мозговой травме,

сотрясении мозга,

повышении внутричерепного давления.

Её также испытывают при онкологических заболеваниях и во время их лечения — так организм реагирует на лекарственные препараты и лучевую терапию.

Этот симптом не всегда сигнализирует о реальной опасности, грозящей организму. У некоторых людей она возникает во время поездок в транспорте и авиаперелетов. Это связано со сбоем работы вестибулярного аппарата. В данном случае тошнота — симптом неприятный, но не свидетельствующий о каких-то серьезных нарушениях.

С этим неприятным ощущением нередко сталкиваются женщины на ранних сроках беременности. Токсикоз чаще всего проявляется на 8-12-й неделе.

Также тошноту вызывают психологические реакции, например, из-за повышенной тревожности (перед экзаменом, важным разговором). Она может быть последствием конфликтной ситуации или подавления эмоций. Многие люди испытывают тошноту, когда видят что-то неприятное или страшное или чувствуют запахи гниения, сигаретного дыма, фекалий.

Если тошнота не проходит долгое время или сочетается с другими симптомами — головными болями, резью в животе, повышенной температурой, — необходимо незамедлительно обратиться к врачу, который сможет диагностировать заболевание, вызывающее это неприятное ощущение. Лечение тошноты и рвоты зависит от причины, которая их вызвала. Например, при беременности может помочь напиток с имбирём.

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