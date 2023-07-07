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Ирина Гусакова

Эксперт рассказала про эффективную защиту от укусов насекомых

3:34
Здоровье » Здоровье и профилактика

Укусы насекомых могут омрачить любое мероприятие на свежем воздухе. Однако существует ряд эфирных масел, которые помогают защититься от насекомых и снять дискомфорт, связанный с укусами. Кроме того, некоторые эфирные масла могут использоваться для отпугивания насекомых. Более подробно об этом рассказала читателям Pravda.Ru ароматерапевт Надежда Бессмертная.

Эксперт рассказала про эффективную защиту от укусов насекомых
Фото: pixabay.com

Эффективные способы отпугивания комаров

  • Масло чайного дерева

Масло чайного дерева является отличным средством для снятия зуда и воспаления, вызванных укусами насекомых. Его антибактериальные и противовоспалительные свойства помогут снять дискомфорт и ускорить процесс заживления. Для использования добавьте несколько капель масла чайного дерева в базовое масло (например, кокосовое или оливковое) и нанесите на место укуса.

  • Масло лаванды

Лаванда известна своим успокаивающим действием и приятным ароматом. Она помогает снять зуд и воспаление при укусах насекомых. Масло лаванды также обладает антисептическими свойствами, которые помогают предотвратить инфекцию. Нанесите несколько капель масла лаванды на место укуса.

  • Масло мяты перечной

Масло мяты обладает свежим ароматом и охлаждающим эффектом. Оно помогает снять зуд и охладить место укуса насекомого. Мята также имеет отпугивающие свойства и может помочь отпугнуть некоторых насекомых.

  • Масла цитронеллы и лемонграсса

Аромат цитрусовых масел отпугивает насекомых. Насекомые не любят запах цитрусовых, поэтому использование масел цитрусовых плодов может помочь создать барьер от насекомых.

  • Масло герани

Масло герани обладает приятным сладковатым ароматом и имеет противовоспалительные свойства, способствует заживлению и снимает зуд. Кроме того, масло герани известно своей способностью отпугивать комаров и клещей.

  • Масло кедра

Масло кедра обладает тёплым и древесным ароматом, который насекомые не любят. Оно может использоваться как средство для отпугивания насекомых. Кроме того, масло кедра имеет противовоспалительные свойства и может помочь снять зуд и раздражение при укусах насекомых.

  • Масло тмина

Масло тмина имеет характерный пряный аромат и может использоваться для отпугивания насекомых, включая комаров. Оно обладает противовоспалительными и антимикробными свойствами, которые могут помочь снять воспаление и предотвратить инфекцию при укусах насекомых.

Создайте спрей, добавив по 1 капле масел из списка в воду в бутылке и тщательно взболтайте. Либо добавьте доступные вам масла в базовое масло в концентрации 10% (20 капель эфирного масла на 10 мл базового). Эту смесь можно использовать для нанесения на кожу и места укусов.

Важно помнить, что эфирные масла следует использовать осторожно и соблюдать рекомендации по разведению и применению. Перед использованием нового масла проведите тест на аллергическую реакцию, нанеся небольшое количество разведённого масла на запястье и подождав несколько часов. Если появляются покраснение, зуд или раздражение, не используйте данное масло.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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