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Ирина Гусакова

Боль в кистях рук: диагностика и лечение

6:19
Здоровье » Здоровье и профилактика

Боль в кистях — неприятное ощущение, которое часто приводит к ограничению подвижности рук и невозможности выполнить самые простые действия, например, взять со стола кружку кофе или застегнуть пуговицу. Отчего появляется такая боль, рассказала читателям Pravda.Ru врач Лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская.

Боль в кистях рук: диагностика и лечение
Фото: https://media.apunterd.com/

Боль в кистях рук: диагностика и лечение

Одна из самых частых причин боли в кистях — механическое повреждение. Из-за постоянно повторяющихся движений — при работе за компьютером, вращательных движениях кистями, выполнении садовых работ или долгом использовании смартфона — мелкие суставы кистей, а также окружающие ткани (мышцы, связки, сухожилия) испытывают повышенную нагрузку и могут воспаляться. Со временем могут разрушаться и хрящи суставов. Возникает артроз. Локальный отёк в области кистей приводит к сдавливанию нервов, которые проходят через запястье в довольно узких анатомических каналах. В результате боль усиливается, появляется онемение и слабость в кистях.

"Раньше диагноз "туннельный синдром" ставили в основном работникам физического труда и спортсменам. Но сейчас, в эпоху глобальной компьютеризации, в зоне риска оказались геймеры, сотрудники офиса и вообще все те, кто проводит за компьютером более 4 часов в день", — говорит Екатерина Демьяновская.

Боль в кистях, которая сопровождается местным отёком, может указывать на тендинит (воспаление сухожилий) или тендовагинит (воспаление оболочек сухожилия). Чаще всего эти заболевания развиваются у бейсболистов, баскетболистов, игроков в гольф, художников и музыкантов. У них сухожилия кистей испытывают большую нагрузку. Со временем развивается так называемая кумулятивная травма — когда многочисленные небольшие повреждения в конце концов приводят к появлению выраженной симптоматики.

У женщин, которые постоянно носят младенца на руках, может возникнуть тендовагинит де Кервена. Его характерный признак — боль в области большого пальца по боковой и тыльной стороне кисти. Сначала она беспокоит, только если сгибать палец или отводить его в сторону. Со временем боль становится всё сильнее — она появляется даже при малейшем движении рукой.

"Ноющая боль в кистях рук — частый спутник артрита или остеоартрита, острого или хронического воспаления суставов. При артрите появляются боль, покраснение, отёк тканей вокруг суставов, утренняя скованность из-за нарастания отёка в ночное время. Артритическое поражение мелких суставов кистей требует исключения ревматоидного артрита и других аутоиммунных заболеваний. При артрозе (повреждении хрящевой ткани в суставе) симптомы, как правило, развиваются постепенно, суставы становятся тугоподвижными, появляется хруст при движениях, который может сопровождаться болью", — объясняет эксперт.

Ещё одна причина, по которой могут болеть кисти рук, — полиневропатия. Это поражение конечных отделов периферических нервов рук, которое зачастую проявляется болью, чувством покалывания, жжения, похолодания в пальцах рук. В группе риска развития полиневропатии — люди, живущие с диабетом, проходящие химиотерапию, контактирующие с вредными веществами (особенно с тяжёлыми металлами), злоупотребляющие алкоголем, получающие недостаточно витаминов группы В из-за нерационального питания или нарушений всасывающей функции желудочно-кишечного тракта.

Также боль в кистях рук может быть вызвана травмами — ушибом или растяжением связок и сухожилий, вывихом суставов, переломом костей. Характерный признак травмы — острая нестерпимая боль, которая появилась после удара или падения на раскрытую ладонь, выраженный отёк, обширное покраснение кожи с синюшным оттенком в проекции поражённого участка.

Поиском причин, которые вызвали боль в кистях рук, обычно занимаются травматологи-ортопеды и ревматологи. Чтобы правильно поставить диагноз, они не только опрашивают и осматривают пациента, но и назначают ему дополнительные обследования:

  • рентгенографию,
  • КТ (компьютерную томографию) кисти,
  • МРТ,
  • анализы крови на маркеры воспаления, например C-реактивный белок.

Если есть признаки неврологической патологии, то есть поражения нервов верхних конечностей, пациента направляют к неврологу. Этот специалист может назначить дополнительное лабораторное обследование:

  • глюкозу,
  • креатинфосфокиназу как маркер разрушения мышечной ткани,
  • содержание витаминов группы В,
  • общий анализ крови и т. п.

А также такие исследования, как:

  • электронейромиография (ЭНМГ) (позволяет оценить проведение нервного импульса),
  • УЗИ запястного канала и срединного нерва на уровне предплечья,
  • рентгенография локтевого сустава с захватом нижней трети плеча при подозрении на невропатию срединного нерва и другие обследования.

Если возникнет подозрение, что причиной полиневропатии является нарушение углеводного обмена, далее пациента могут направить к эндокринологу. Если выявится высокий уровень маркеров воспаления, то, скорее всего, потребуется консультация ревматолога для исключения системного заболевания соединительной ткани с поражением суставов кистей.

Затем врачи подбирают наиболее эффективную тактику лечения. При вывихах и переломах накладывают гипс, при воспалительных заболеваниях назначают нестероидные противовоспалительные препараты, для восстановления нервного волокна рекомендуют тиоктовую кислоту, препараты холина, витамины группы В. В некоторых случаях, если пациента беспокоит сильная боль в сочетании с неврологическим дефицитом, т. е. есть признаки сдавливания нерва, проводят лечебные блокады с глюкокортикоидами.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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