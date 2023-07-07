Боль в кистях — неприятное ощущение, которое часто приводит к ограничению подвижности рук и невозможности выполнить самые простые действия, например, взять со стола кружку кофе или застегнуть пуговицу. Отчего появляется такая боль, рассказала читателям Pravda.Ru врач Лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская.
Одна из самых частых причин боли в кистях — механическое повреждение. Из-за постоянно повторяющихся движений — при работе за компьютером, вращательных движениях кистями, выполнении садовых работ или долгом использовании смартфона — мелкие суставы кистей, а также окружающие ткани (мышцы, связки, сухожилия) испытывают повышенную нагрузку и могут воспаляться. Со временем могут разрушаться и хрящи суставов. Возникает артроз. Локальный отёк в области кистей приводит к сдавливанию нервов, которые проходят через запястье в довольно узких анатомических каналах. В результате боль усиливается, появляется онемение и слабость в кистях.
"Раньше диагноз "туннельный синдром" ставили в основном работникам физического труда и спортсменам. Но сейчас, в эпоху глобальной компьютеризации, в зоне риска оказались геймеры, сотрудники офиса и вообще все те, кто проводит за компьютером более 4 часов в день", — говорит Екатерина Демьяновская.
Боль в кистях, которая сопровождается местным отёком, может указывать на тендинит (воспаление сухожилий) или тендовагинит (воспаление оболочек сухожилия). Чаще всего эти заболевания развиваются у бейсболистов, баскетболистов, игроков в гольф, художников и музыкантов. У них сухожилия кистей испытывают большую нагрузку. Со временем развивается так называемая кумулятивная травма — когда многочисленные небольшие повреждения в конце концов приводят к появлению выраженной симптоматики.
У женщин, которые постоянно носят младенца на руках, может возникнуть тендовагинит де Кервена. Его характерный признак — боль в области большого пальца по боковой и тыльной стороне кисти. Сначала она беспокоит, только если сгибать палец или отводить его в сторону. Со временем боль становится всё сильнее — она появляется даже при малейшем движении рукой.
"Ноющая боль в кистях рук — частый спутник артрита или остеоартрита, острого или хронического воспаления суставов. При артрите появляются боль, покраснение, отёк тканей вокруг суставов, утренняя скованность из-за нарастания отёка в ночное время. Артритическое поражение мелких суставов кистей требует исключения ревматоидного артрита и других аутоиммунных заболеваний. При артрозе (повреждении хрящевой ткани в суставе) симптомы, как правило, развиваются постепенно, суставы становятся тугоподвижными, появляется хруст при движениях, который может сопровождаться болью", — объясняет эксперт.
Ещё одна причина, по которой могут болеть кисти рук, — полиневропатия. Это поражение конечных отделов периферических нервов рук, которое зачастую проявляется болью, чувством покалывания, жжения, похолодания в пальцах рук. В группе риска развития полиневропатии — люди, живущие с диабетом, проходящие химиотерапию, контактирующие с вредными веществами (особенно с тяжёлыми металлами), злоупотребляющие алкоголем, получающие недостаточно витаминов группы В из-за нерационального питания или нарушений всасывающей функции желудочно-кишечного тракта.
Также боль в кистях рук может быть вызвана травмами — ушибом или растяжением связок и сухожилий, вывихом суставов, переломом костей. Характерный признак травмы — острая нестерпимая боль, которая появилась после удара или падения на раскрытую ладонь, выраженный отёк, обширное покраснение кожи с синюшным оттенком в проекции поражённого участка.
Поиском причин, которые вызвали боль в кистях рук, обычно занимаются травматологи-ортопеды и ревматологи. Чтобы правильно поставить диагноз, они не только опрашивают и осматривают пациента, но и назначают ему дополнительные обследования:
Если есть признаки неврологической патологии, то есть поражения нервов верхних конечностей, пациента направляют к неврологу. Этот специалист может назначить дополнительное лабораторное обследование:
А также такие исследования, как:
Если возникнет подозрение, что причиной полиневропатии является нарушение углеводного обмена, далее пациента могут направить к эндокринологу. Если выявится высокий уровень маркеров воспаления, то, скорее всего, потребуется консультация ревматолога для исключения системного заболевания соединительной ткани с поражением суставов кистей.
Затем врачи подбирают наиболее эффективную тактику лечения. При вывихах и переломах накладывают гипс, при воспалительных заболеваниях назначают нестероидные противовоспалительные препараты, для восстановления нервного волокна рекомендуют тиоктовую кислоту, препараты холина, витамины группы В. В некоторых случаях, если пациента беспокоит сильная боль в сочетании с неврологическим дефицитом, т. е. есть признаки сдавливания нерва, проводят лечебные блокады с глюкокортикоидами.
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