Многие в своей жизни сталкивались с тахикардией, когда количество сердечных сокращений превышает 100 ударов в минуту. Такое состояние опасно тем, что при слишком частых сокращениях сердца желудочки не успевают полностью наполниться кровью, и это ведёт к нарушениям в кровообращении в организме.
Во время приступа тахикардии ткани и внутренние органы не успевают насытиться кислородом, а миокард начинает работать непрерывно, в результате чего быстрее изнашивается. Тахикардия не является самостоятельным заболеванием, она служит лишь симптомом более серьёзных патологий, например, аритмии или кардиосклероза. Ее симптомами являются перебои в работе сердца, головокружения, внезапная слабость и нарушения дыхания. О том, как можно стабилизировать состояние, рассказала читателям Pravda.Ru врач-кардиолог ФНКЦ ФМБА России Анна Мастеркова.
В момент приступа важно как можно быстрее стабилизировать состояние. Чтобы восстановить нормальную работу сердца при тахикардии, нужно:
Это поможет снизить нагрузку на сердечно-сосудистую систему и обеспечит приток свежего воздуха. Запрокидывать голову назад ни в коем случае нельзя — это может вызвать нарушения в кровообращении.
Под шею нужно положить подушку и выполнить упражнения дыхательной гимнастики из нескольких медленных глубоких вдохов и последующей задержки дыхания на 5 секунд. Также можно выпить стакан холодной воды, рекомендуется обтереть лоб и височные области прохладным полотенцем или салфеткой.
Горячие напитки и обливания холодной водой во время приступа тахикардии запрещены.
При появлении признаков паники разрешается принять успокоительное. Молодым людям в качестве восстановления работы сердца при тахикардии допускается сделать массаж затылочной части головы. Людям более старшего возраста такой способ противопоказан — у пожилых пациентов повышается риск развития инфаркта или инсульта. Медикаменты можно принимать в случае, если приступ случается не в первый раз, и антиаритмические препараты были ранее прописаны врачом.
Если мер по оказанию первой помощи для восстановления сердечного ритма недостаточно и тахикардия не проходит на протяжении 15 минут, нужно незамедлительно вызывать врача. Также причинами для обращения за медицинской помощью должны послужить интенсивная боль в груди, сильная головная боль и онемение конечностей. Повторяющиеся приступы тахикардии могут привести к серьезным последствиям в виде инсульта, инфаркта или тромбофлебита.
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