Топ-5 неочевидных симптомов йододефицита

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Самые распространённые симптомы йододефицита известны всем — это заболевания щитовидной железы, ломкость ногтей, сухая кожа и волосы, ухудшение памяти и быстрая утомляемость. Собрали топ-5 неочевидных признака нехватки йода, которые важно вовремя распознать, чтобы не навредить здоровью.

Фото: Fotodom. ru

Топ-5 неочевидных симптомов йододефицита

Чувствительность к холоду

Причина — в воздействии гормонов щитовидной железы на стенки сосудов.

Для получения тепла наше тело расщепляет так называемый "бурый" жир. Этот процесс активируют гормоны, вырабатываемые щитовидкой. Они отдают команду расширяться или сужаться стенкам сосудов.

Когда йода не хватает, в этом процессе начинаются сбои. Гормонов вырабатывается меньше, сосуды хуже реагируют на гормональное воздействие. Тепла может выделяться меньше, при этом вы чувствуете лёгкий озноб.

Запоры

Гормоны щитовидки участвуют в том числе в регулировании перистальтики кишечника и выделении пищеварительных соков. Чем больше дефицит йода, тем сильнее он отражается на работе ЖКТ. Прохождение пищи через кишечник замедляется, как и выведение непереваренных остатков. В результате — запоры и интоксикация.

Не уходящий вес

Недостаток йода угнетает выработку гормонов Т3 и Т4, которые управляют обменом веществ. В частности, липидным (жировым) обменом. Особенно стоит насторожиться, если вес не уходит даже при занятиях спортом и переходе на диету.

Нарушения в работе репродуктивной системы у женщин

Научно доказана прямая связь нехватки йода в организме с нарушениями цикла у женщин.

Более того, в ряде случаев йододефицит может выступать причиной бесплодия. Результаты научного исследования показали: в целом у всех обследуемых женщин с нарушенной репродуктивной системой была выявлена гипофункция (недостаточность выработки гормонов Т3 и Т4) щитовидной железы.

Брадикардия (замедление пульса)

Гормоны Т3 и Т4, которые синтезирует щитовидка, регулируют наш метаболизм. Из-за нехватки йода их становится меньше — следовательно, тормозится наш обмен веществ. А в такой "спячке" организму, его тканям требуется меньше кислорода для выработки энергии.

Наше тело адаптируется к таким условиям, замедляя процессы сердцебиения: снижается ритм, количество прокачиваемой крови в единицу времени становится ниже. В чём же здесь проблема? Ведь чем меньше нагрузка, тем меньше износ!

А проблема заключается в том, что вы физически становитесь неспособны переносить повышенные нагрузки. Ваша физическая форма перестает соответствовать вашему нормальному физическому состоянию и возрасту. Это и бывает частой причиной хронической усталости, разбитости, даже если у вас нет высоких нагрузок — например, при офисной работе.

Как восполнить дефицит йода?

Далеко не всегда данные из интернета о количестве йода в тех или иных овощах и фруктах соответствуют действительности.

"Например, распространённое заблуждение — высокое содержание йода в клюкве. Информацию об этом можно найти на множестве сайтов. Но на самом деле это не так. Почему? В российской общедоступной базе нутриентов в клюкве всего 0,06-0,17 мкг йода на 100 г. В базе USDA количество йода не указано — это означает либо его малое содержание, либо слишком большой разброс показателей. Исследования состава клюквы не подтверждают высокое содержание йода. Наконец, самое весомое доказательство — медицинское: при лечении диффузного токсического зоба врачи назначают безйодовую диету. При этом клюкву на таком режиме питания употреблять можно", — рассказал читателям Pravda.Ru Анатолий Хитров, президент компании Vertera, руководитель департамента биохимии и биотехнологий "НПО БИТ".

Идеальный источник органического йода — морская водоросль ламинария ("морская капуста"). В 1 кг морской капусты содержится до 370000 мкг этого жизненно важного минерала. Минимально необходимая ежедневная норма йода для взрослого — 150 мкг в сутки.

"Большинство общедоступной информации о содержании йода в овощах и фруктах неверно. Оно зависит от того, насколько богата йодом почва их произрастания. Водоросли же окружены морской водой и накапливают йод из неё всей своей поверхностью", — отмечает Анатолий Хитров.

Для ликвидации йододефицита врачи часто рекомендуют употреблять больше рыбы. Но часто забывают упомянуть, что речь именно о рыбе морской. Причём играет роль ареал её обитания.

"Например, в минтае (морская рыба) содержание йода может доходить до 200 мкг на 100 г свежей рыбы. А у горбуши — всего около 50 мкг. Почему? Дело в том, что горбуша — это тихоокеанский лосось, который заходит и в пресные воды. А в них содержание йода совсем невысоко, — отмечает Анатолий Хитров. — Максимальное количество йода — вовсе не в мясе морской рыбы, а в её коже: она соприкасается с морской водой. Но важно учитывать, что до половины количества йода в ней разрушается при готовке при высоких температурах".

Продукты из морской капусты должны обязательно присутствовать в рационе: согласно данным Минздрава, 80% населения РФ страдает от дефицита йода в той или иной форме. Ламинария богата магнием и железом, в ней много фосфора. Кроме того, в ламинарии есть витамины В1, В2, В12, D, А, Е, С, калий, полезные полисахариды. Это незаменимый продукт для всех, кто занимается фитнесом или испытывает повышенные нагрузки организма.

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