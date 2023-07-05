Шесть признаков, что вам пора разобраться со своей злостью

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Даже если вы считаете себя неконфликтным человеком и не можете вспомнить, когда последний раз повышали на кого-то голос, это не значит, что у вас нет проблем со злостью. О тревожных флажках, которые подсказывают, что с агрессией стоит разобраться, рассказала читателям Pravda.Ru Вита Хлебнова, психолог, член Ассоциации ориентированных на решение психотерапевтов и практиков, куратор образовательных курсов для психологов "Психодемии".

Фото: Fotodom.ru/ DP

Шесть признаков, что вам пора разобраться со злостью

Злость, как и её более острая фаза, гнев — естественная реакция, наша базовая эмоция. Она возникает каждый раз, когда что-то идёт вразрез с нашими потребностями или когда наши границы пресекаются. Кроме того, злость мотивирует нас к действию — например, помогает отстоять эти границы. Говоря другими словами: ничего плохого в самой злости нет.

Проблема рождается, если обращаться со своими чувствами никто не научил или, что ещё порой хуже, эти чувства вообще запретили. Бесконтрольное использование, как и избегание эмоций, рано или поздно создаёт проблемы. И прежде чем мы перейдём к красным флагам этих проблем, важно разобраться с терминами.

Сначала стоит научиться различать злость и агрессию. Если злость — это эмоция, то агрессия — это активность, поведение. То есть злость мы чувствуем внутри, проявлять её - не то же самое, что испытывать. Агрессия, как действие, может служить выживанию и адаптации, тогда она вполне себе оправдана, такую агрессию назовут конструктивной. Но иногда её единственная цель — разрушение, тогда такая агрессия будет деструктивной.

Виды агрессии

Агрессия может быть прямой: представьте, например, как муж оскорбляет жену, и она в ответ начинает на него кричать. Скорее всего, внутри неё бурлит злость, и эта злость находит выход вот таким образом. Но не всегда всё так просто. Представьте, что эта же жена решает промолчать или, что ещё хуже, игнорировать мужа несколько дней, затаив обиду. Злость никуда не делась, но проявляется через пассивную агрессию. В это время переместимся в соседнюю комнату, где их дочь слышит ругань родителей и кидает в сердцах телефон в стену или, что ещё хуже, вредит сама себе. Дочь тоже злится, но использует косвенную агрессию, не найдя варианта предъявить свои эмоции напрямую отцу или матери. На следующий день дочь идёт в школу, но опаздывает на урок, за что её при встрече тут же отчитывает преподаватель. Ему важно сохранить рамки обучения, и он уже применяет агрессию инструментальную, ссылаясь на правила и инструкции.

Кажется, что в определённых ситуациях все виды агрессии могут быть нормальными, ведь, как и злость, это часть нашей жизни, без которой не обойтись. Так, например, нормально отстаивать себя и свои интересы как напрямую, так и пассивно — отказом или выходом из отношений. Научно-популярная литература иногда советует обратиться к косвенной агрессии и выразить свою злость криком в подушку и т. д.

Как понять, что есть проблема?

Самоповреждение

Внутренний гнев может оказать чрезвычайно пагубное влияние на ваше общее самочувствие. Если вы замечаете, что наказываете себя в прямом смысле или переносном, например, запрещая счастье или основные потребности, такие как еда и сон, это может быть признаком того, что у вас есть нерешённые проблемы со злостью, которую вы направляете на себя.

У вас проблемы в отношениях

В зависимости от того, как вы проявляете свою злость, есть вероятность, что люди будут чувствовать себя некомфортно рядом с вами и даже избегать проводить с вами время. Например, вы можете обнаружить, что вас не приглашают на рабочие вечеринки или что ваши друзья не очень хотят вас видеть. Люди могут дистанцироваться от вас, как правило, из страха перед вашей реакцией или дискомфортом. Если вы выражаете злость пассивно, они могут устать от этого и просто избегать вас.

Срываетесь по мелочам

Все время от времени совершают ошибки, но, если вы обнаружите, что у вас практически нет терпимости к таким людям, это может быть признаком того, что у вас проблемы со злостью. Небольшие триггеры могут быть везде: от агрессивного поведения на дороге до того, что кто-то на работе пропустил вашу электронную почту, поэтому, если вы чувствительны к этим проблемам, вы, вероятно, обнаружите, что большую часть времени злитесь. Это может нанести ущерб вашему психическому и физическому здоровью и может заставить людей вокруг вас чувствовать, что они ходят по тонкому льду.

Лайфхак: Иногда помогает использовать три уровня осознанности, чтобы свериться с наличием проблемы, ведь именно третий уровень помогает не сливаться и не отыгрывать ярость на других. Если вы находитесь на предыдущих уровнях, то важно поэтапно пройти этот путь с первого к третьему. Чтобы свериться, стоит вспомнить о своей злости и мыслях, которые она вызывает, на что это похоже? 1. Ты меня злишь

2. Я злюсь

3. Я замечаю в себе злость

Физическое недомогание

Гнев — это не только эмоциональная реакция, но и физическая. Когда вы злитесь, ваше кровяное давление и частота сердечных сокращений повышаются, вы можете почувствовать покалывание в теле и испытывать мышечное напряжение. Если эти симптомы часто возникают из-за неконтролируемого гнева, у вас может быть повышенный риск сердечного приступа или инсульта.

Сопутствующие переживания

Гнев может привести к ряду других эмоциональных реакций, включая стресс, тревогу и чувство вины или стыда. Кроме того, вы можете начать избегать ситуации, где вы потенциально "сорвётесь", что может привести к изоляции, которая в свою очередь способствует депрессии.

Это занимает много времени

Это нормально — чувствовать разочарование или раздражение, но не в большинстве случаев. Если вы заметили, что чувствуете злость или раздражение гораздо чаще, чем спокойствие и расслабленность, это показатель того, что у вас есть проблемы с контролем злости или агрессии, которые необходимо решить.

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