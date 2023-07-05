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Ирина Гусакова

Снимаем отёки: что следует исключить из рациона

3:07
Здоровье » Здоровье и профилактика

Следует отметить, что любые отёки — лица, рук, ног — сигнализируют о том, что в организме нарушен водно-солевой баланс. Значит, есть проблемы с клеточным натрий-калиевым насосом, на работу которого влияют такие микроэлементы, как калий, натрий, кальций, магний и хлор.

Снимаем отёки: что следует исключить из рациона
Фото: polza-vred.su

Для того, чтобы наш клеточный насос работал исправно, нужно действовать в двух направлениях: исключить ту еду, которая вызывает отёки, и добавить то, что стабилизирует мембраны и дренажные функции клеток, а также способствует здоровью кишечника — то есть комплексно снимает отёки. Более подробно об этом рассказала читателям Pravda.Ru провизор, health-коуч, тренер по биохакингу Галина Хусаинова.

Снимаем отёки: что следует исключить из рациона

  • Соль. Избыток натрия всегда приводит к отёкам. Следовательно, нужно уменьшить её количество в пище: отказаться от солений, недосаливать еду.
  • Газированные напитки и компоты. Необходимо пить мягкую чистую воду, соблюдать питьевой режим.
  • Кисломолочные продукты, в том числе молодые сыры (все белые и мягкие).
  • Сахара, промышленные сладости, выпечка.
  • Консервации, полуфабрикаты и колбасы.

Снимаем отёки: что следует добавить в рацион

  • Курага, бобовые (фасоль, маш, нут), морская капуста, редис, свежие огурцы и огуречный сок, зелень. Эти продукты — источник калия, нехватка которого вызывает отёки.
  • Клетчатка. С одной стороны, клетчатка выступает как сорбент, с другой — способствует развитию бифидобактерий, которые влияют на проницаемость кишечника. Клетчаткой особо богаты семена (семя льна, чиа, тыквенное, подсолнечное семя), псиллиум (шелуха подорожника), отруби. Эти продукты отлично снимают отёки.
  • Кунжут, фасоль, зелёный лук, гречневая и овсяная крупы, рыба. Они содержат кальций, и их можно употреблять как альтернативу молочным продуктам.
  • Водоросли. К примеру, морская капуста — она богата магнием и не только снимает отёки, но и уменьшает судорожный синдром, улучшает проводимость клеточных мембран. Также можно употреблять такие водоросли, как вакамэ, салат чука и микроводоросли — спирулина, хлорелла (продаются в порошке, можно добавлять в полезные смузи).
  • Вся радуга лета на вашей тарелке. Это растительные продукты, богатые красящими пигментами, биофлавоноидами, которые укрепляют стенки сосудов. Это ягоды (жимолость, клубника, земляника, крыжовник, смородина), перцы всех возможных цветов, травы и даже цветы. Подойдут цветы тыквы, кабачка, лепестки календулы, гвоздичных растений, барбариса, красного клевера, липы — всё это доступно в летний период.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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