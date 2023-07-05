Снимаем отёки: что следует исключить из рациона

3:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Следует отметить, что любые отёки — лица, рук, ног — сигнализируют о том, что в организме нарушен водно-солевой баланс. Значит, есть проблемы с клеточным натрий-калиевым насосом, на работу которого влияют такие микроэлементы, как калий, натрий, кальций, магний и хлор.

Фото: polza-vred.su

Для того, чтобы наш клеточный насос работал исправно, нужно действовать в двух направлениях: исключить ту еду, которая вызывает отёки, и добавить то, что стабилизирует мембраны и дренажные функции клеток, а также способствует здоровью кишечника — то есть комплексно снимает отёки. Более подробно об этом рассказала читателям Pravda.Ru провизор, health-коуч, тренер по биохакингу Галина Хусаинова.

Снимаем отёки: что следует исключить из рациона

Соль. Избыток натрия всегда приводит к отёкам. Следовательно, нужно уменьшить её количество в пище: отказаться от солений, недосаливать еду.

Газированные напитки и компоты. Необходимо пить мягкую чистую воду, соблюдать питьевой режим.

Кисломолочные продукты, в том числе молодые сыры (все белые и мягкие).

Сахара, промышленные сладости, выпечка.

Консервации, полуфабрикаты и колбасы.

Снимаем отёки: что следует добавить в рацион

Курага, бобовые (фасоль, маш, нут), морская капуста, редис, свежие огурцы и огуречный сок, зелень. Эти продукты — источник калия, нехватка которого вызывает отёки.

Клетчатка. С одной стороны, клетчатка выступает как сорбент, с другой — способствует развитию бифидобактерий, которые влияют на проницаемость кишечника. Клетчаткой особо богаты семена (семя льна, чиа, тыквенное, подсолнечное семя), псиллиум (шелуха подорожника), отруби. Эти продукты отлично снимают отёки.

Кунжут, фасоль, зелёный лук, гречневая и овсяная крупы, рыба. Они содержат кальций, и их можно употреблять как альтернативу молочным продуктам.

Водоросли. К примеру, морская капуста — она богата магнием и не только снимает отёки, но и уменьшает судорожный синдром, улучшает проводимость клеточных мембран. Также можно употреблять такие водоросли, как вакамэ, салат чука и микроводоросли — спирулина, хлорелла (продаются в порошке, можно добавлять в полезные смузи).

Вся радуга лета на вашей тарелке. Это растительные продукты, богатые красящими пигментами, биофлавоноидами, которые укрепляют стенки сосудов. Это ягоды (жимолость, клубника, земляника, крыжовник, смородина), перцы всех возможных цветов, травы и даже цветы. Подойдут цветы тыквы, кабачка, лепестки календулы, гвоздичных растений, барбариса, красного клевера, липы — всё это доступно в летний период.

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