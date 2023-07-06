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Марина Лебедева

5 неподходящих диет, которые лишь навредят организму

2:32
Здоровье

При таком множестве диет, которые утверждают, что они достигают потрясающих результатов, часто бывает сложно определить, какой из них стоит придерживаться, а какие лучше избегать. Чтобы помочь людям разобраться в этом вопросе, издание "Ешь это, а не то!" опросило ряд экспертов по питанию.

5 неподходящих диет, которые лишь навредят организму
Фото: cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing. com/pmn/E3BJ5U5R4NH4TDELUU4MF2HJDM.jpg

Благодаря проведённому анализу стало известно, какие диеты могут быть бесполезными и вредными.

  • Кето-диета. Эта диета является одной из самых популярных на рынке сегодня, но она также является одной из худших, когда речь заходит о здоровье и питании. Она запрещает многие продукты, богатые питательными веществами. Основной акцент делается на жирах и белках, при этом резко сокращается объём углеводов. Однако имеются доказательства, что такой подход может быть опасен при длительном применении.
  • Диета Аткинса. Соблюдение этой диеты может иметь серьёзные последствия для здоровья и благополучия человека. Это может привести к недостатку питательных веществ из-за отсутствия необходимых витаминов и минералов. Более того, нет никаких доказательств эффективности такого плана питания.
  • Диета Оптавия. Это очень низкокалорийная диета (менее 1200 калорий в день), которая может быть опасной при длительном соблюдении. Те, кто пытаются придерживаться такого питания, могут столкнуться с рядом проблем со здоровьем, включая судороги в ногах, усталость, выпадение волос, запоры, неприятный запах изо рта, желчные камни и даже проблемы с менструацией.
  • Диета SlimFast. Этот метод основан на использовании коктейлей и батончиков, разработанных компанией SlimFast. Во-первых, это дорого, во-вторых, такая диета способствует беспорядочному пищевому поведению, что может привести к цикличности веса — постоянному колебанию между увеличением и уменьшением веса.
  • Сыроедческая диета. Приверженцы сыроедения утверждают, что сырые продукты более питательны, чем приготовленные, однако научные данные опровергают это утверждение. Диета, основанная исключительно на сырых продуктах, может иметь серьёзные последствия для здоровья и питания, поскольку важные витамины и минералы могут быть утрачены в процессе приготовления.

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Популярные диеты, которые наносят организму вред | Лайфхакер
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы диета здоровье
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