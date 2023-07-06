При таком множестве диет, которые утверждают, что они достигают потрясающих результатов, часто бывает сложно определить, какой из них стоит придерживаться, а какие лучше избегать. Чтобы помочь людям разобраться в этом вопросе, издание "Ешь это, а не то!" опросило ряд экспертов по питанию.
Благодаря проведённому анализу стало известно, какие диеты могут быть бесполезными и вредными.
Кето-диета. Эта диета является одной из самых популярных на рынке сегодня, но она также является одной из худших, когда речь заходит о здоровье и питании. Она запрещает многие продукты, богатые питательными веществами. Основной акцент делается на жирах и белках, при этом резко сокращается объём углеводов. Однако имеются доказательства, что такой подход может быть опасен при длительном применении.
Диета Аткинса. Соблюдение этой диеты может иметь серьёзные последствия для здоровья и благополучия человека. Это может привести к недостатку питательных веществ из-за отсутствия необходимых витаминов и минералов. Более того, нет никаких доказательств эффективности такого плана питания.
Диета Оптавия. Это очень низкокалорийная диета (менее 1200 калорий в день), которая может быть опасной при длительном соблюдении. Те, кто пытаются придерживаться такого питания, могут столкнуться с рядом проблем со здоровьем, включая судороги в ногах, усталость, выпадение волос, запоры, неприятный запах изо рта, желчные камни и даже проблемы с менструацией.
Диета SlimFast. Этот метод основан на использовании коктейлей и батончиков, разработанных компанией SlimFast. Во-первых, это дорого, во-вторых, такая диета способствует беспорядочному пищевому поведению, что может привести к цикличности веса — постоянному колебанию между увеличением и уменьшением веса.
Сыроедческая диета. Приверженцы сыроедения утверждают, что сырые продукты более питательны, чем приготовленные, однако научные данные опровергают это утверждение. Диета, основанная исключительно на сырых продуктах, может иметь серьёзные последствия для здоровья и питания, поскольку важные витамины и минералы могут быть утрачены в процессе приготовления.
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