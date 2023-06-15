Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Гусакова

Врач рассказал, какие препараты избавят от ночных спазмов в ногах

3:27
Здоровье » Здоровье и профилактика

Только ляжешь, расслабишься и попытаешься уснуть, как внезапно появляется резкая боль в ногах. Длится всего несколько секунд, а неприятные ощущения сохраняются надолго. Ночные спазмы — распространённая проблема. О том, как от этого избавиться, рассказал нейрофизиолог, реабилитолог Юрий Корюкалов.

Врач рассказал, какие препараты избавят от ночных спазмов в ногах
Фото: https://www.abc.net.au

Судороги в ногах: причины

Ночные спазмы могут спровоцировать:

  • большие нагрузки на ноги днём,
  • тесная обувь,
  • сидячая работа,
  • избыточный вес,
  • беременность,
  • перепады погоды.

Неправильное питание, курение, чрезмерное употребление кофе и переизбыток кортизола (слишком много стресса на работе — частая проблема) также приводят к тому, что наше тело даёт сигнал — пора менять образ жизни.

Но иногда неприятные ощущения в мышцах могут быть лишь признаком более серьёзных проблем.

Например, если у человека есть проблемы с сердцем, почками или венами, то тяжесть и отёки в ногах будут их следствием. Кроме того, судороги могут возникать при заболеваниях позвоночника или суставов, когда защемляются нервные корешки. Неврологические патологии, к примеру, воспаление седалищного нерва или поражение нервной системы из-за дефицита витамина В12, также могут привести к ночным спазмам, с которыми невозможно уснуть.

Ещё одна причина — деформация стоп. Это может быть плоскостопие или вальгусная деформация стопы. Боль проявляется не только в проблемных участках — она переходит в лодыжки, коленные суставы и даже тазобедренные.

Спровоцировать болевые ощущения могут аутоиммунные заболевания:

  • ревматизм,
  • ревматоидный артрит,
  • хронические болезни: диабет, нейропатия.

Они провоцируют нарушение психофизиологических функций организма.

Как избавиться от спазмов

Сначала нужно найти причину — лучше не заниматься самолечением, а обратиться к профильным врачам и обследоваться. Особенно если в конечностях снижена или отсутствует чувствительность, изменился цвет кожи, перестали помогать обезболивающие или неприятные болевые ощущения появились и в других частях тела.

На первоначальной стадии помогают препараты с магнием, витаминами В1 и В6, корень валерианы или пустырник. При более серьёзных случаях врач может выписать противосудорожные и транквилизаторы — отпускаются эти препараты строго по рецепту.

Одна из самых распространённых причин боли в ногах — варикозное расширение вен. Чтобы облегчить состояние, необходимо лечь, положить ноги выше уровня сердца и побыть в этом положении хотя бы 10-15 минут. Если нагрузка на конечности в течение рабочего дня высокая, поддержать вены может компрессионный трикотаж.

Спазмы могут появиться после тренировок или травмы, когда мышцы растянуты. В этом случае помогают противовоспалительные гели.

Не стоит забывать про массаж. Это эффективный способ избавления от напряжения, помогающий улучшить циркуляцию крови. Можно дополнить его народными средствами, например, компрессами из прополиса, обёртываниями, ванночками с мелиссой, липовым цветом и сосновой хвоей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
Куратор Коровкин Михаил
Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине). Владеет методами физиотерапии и мануальной терапии в лечении болей в позвоночнике, плечелопаточных периартритов, радикулитов, люмбаго и др.
Куратор Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.

Специалисты

4.7
8 отзывов
 Батагова
Виолета Викторовна
Невролог
Стаж 30 лет
Врач высшей категории
Приём от 2700 руб.
Клиника МЕДСИ на Пречистенке
Зубовский б-р, д. 22/39
Клиника МЕДСИ на Рублевском шоссе
Рублёвское шоссе, д. 10
4.1
464 отзыва
 Коровкин
Михаил Александрович
Невролог
Стаж 41 год
Врач первой категории
Приём от 2500 руб.
Медцентр ОН КЛИНИК на Цветном бульваре
Цветной б-р, д. 30, корп. 2
4.1
73 отзыва
 Андрианова
Ирина Михайловна
Невролог
Стаж 36 лет
Врач высшей категории
Приём от 2500 руб.
Медцентр ОН КЛИНИК на Цветном бульваре
Цветной б-р, д. 30, корп. 2

Клиники

9.9
20 отзывов
 Левицкий Глеб Николаевич медицинская клиника
Юрловский проезд, д.14 корп. 2
Алтуфьево
Отрадное
Первичный приём от 4500 руб.
9.8
97 отзывов
 Штыков Вадим Валентинович медицинская клиника
Перервенский б-р, д. 8
Братиславская
Первичный приём от 4000 руб.
9.7
1313 отзывов
 Клиника здорового позвоночника Здравствуй в Марьино многопрофильный медицинский центр
ул. Люблинская, д. 108
Братиславская
Люблино
Марьино
Клиника здорового позвоночника. Специализируется на диагностике и лечении заболеваний суставов и позвоночника. В клинике осуществляется консультативны... читать далее »
Первичный приём от 990 руб.

Новости
Диетолог Кононенко назвала привычки, которые приближают инфаркт и диабет
Нейросеть "Жириновский" предсказала будущее Владимира Зеленского и СВО на Украине
Советник Зеленского Подоляк: ВСУ не перешли в наступление, а выискивают слабые места в защите
Актёр Дэниел Рэдклифф не планирует сниматься в сериале по "Гарри Поттеру"
Врио главы ЛНР Пасечник призвал отодвинуть линию фронта до Киева
Михаил Подоляк раскрыл планы Киева: максимальное уничтожение россиян
Песков: Россия учтёт нагнетание Австралией русофобской истерики
Фетисов: у Овечкина есть политический потенциал
Свинко и Хохол устроили жёсткую драку в Калининграде из-за своих фамилий
Эдуард Басурин заявил, что Зеленский одобрил вторжение ВСУ на территорию России
Популярное
Онколог раскрыла семь признаков присутствия паразитов в организме

Врач-онколог из Уфы Гульнур Нигманова рассказала о семи признаках, по которым можно узнать, есть ли в организме паразиты.

Онколог Нигманова из Уфы перечислила семь признаков наличия червей в организме
Врач Марк Гадзиян назвал гражданам РФ опасный для жизни утренний симптом
Утренний симптом, предупреждающий об угрозе для жизни, назвал врач Марк Гадзиян
"Будет на подтанцовках у Вайкуле": иноагенты теряют концерты за границей
Курица или яйцо: стало известно, что появилось раньше
Должник и кредитор всегда будут в одной упряжке Сергей Лебедев Россия и Балканы: недоигранный покер, но ещё не проигранный Михаил Плисюк "Парагвайский сценарий" теперь разыгрывается на Украине Виктор Пахомов
Две ошибки ВСУ привели к уничтожению БМП Bradley на фронте — InfoBRICS
ВКС, "ядерка", мобилизация: чем и где Путин создаст "санитарную зону" в Незалежной
Киселёв жёстко прошёлся по патриотическому творчеству Газманова
Киселёв жёстко прошёлся по патриотическому творчеству Газманова
Последние материалы
Научный прорыв: учёные стоят на пороге открытия вакцины от чикунгуньи
Диетолог Кононенко назвала привычки, которые приближают инфаркт и диабет
Нейросеть "Жириновский" предсказала будущее Владимира Зеленского и СВО на Украине
Врач рассказал, какие препараты избавят от ночных спазмов в ногах
Эксперты о статье Караганова: ядерный ад по переписке или ультиматум США
Советник Зеленского Подоляк: ВСУ не перешли в наступление, а выискивают слабые места в защите
Актёр Дэниел Рэдклифф не планирует сниматься в сериале по "Гарри Поттеру"
Врио главы ЛНР Пасечник призвал отодвинуть линию фронта до Киева
"Я что ли умирать собрался? Я побеждать еду!" – боец "Буча". Всегда живой
Михаил Подоляк раскрыл планы Киева: максимальное уничтожение россиян
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников