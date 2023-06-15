Врач рассказал, какие препараты избавят от ночных спазмов в ногах

3:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Только ляжешь, расслабишься и попытаешься уснуть, как внезапно появляется резкая боль в ногах. Длится всего несколько секунд, а неприятные ощущения сохраняются надолго. Ночные спазмы — распространённая проблема. О том, как от этого избавиться, рассказал нейрофизиолог, реабилитолог Юрий Корюкалов.

Фото: https://www.abc.net.au

Судороги в ногах: причины

Ночные спазмы могут спровоцировать:

большие нагрузки на ноги днём,

тесная обувь,

сидячая работа,

избыточный вес,

беременность,

перепады погоды.

Неправильное питание, курение, чрезмерное употребление кофе и переизбыток кортизола (слишком много стресса на работе — частая проблема) также приводят к тому, что наше тело даёт сигнал — пора менять образ жизни.

Но иногда неприятные ощущения в мышцах могут быть лишь признаком более серьёзных проблем.

Например, если у человека есть проблемы с сердцем, почками или венами, то тяжесть и отёки в ногах будут их следствием. Кроме того, судороги могут возникать при заболеваниях позвоночника или суставов, когда защемляются нервные корешки. Неврологические патологии, к примеру, воспаление седалищного нерва или поражение нервной системы из-за дефицита витамина В12, также могут привести к ночным спазмам, с которыми невозможно уснуть.

Ещё одна причина — деформация стоп. Это может быть плоскостопие или вальгусная деформация стопы. Боль проявляется не только в проблемных участках — она переходит в лодыжки, коленные суставы и даже тазобедренные.

Спровоцировать болевые ощущения могут аутоиммунные заболевания:

ревматизм,

ревматоидный артрит,

хронические болезни: диабет, нейропатия.

Они провоцируют нарушение психофизиологических функций организма.

Как избавиться от спазмов

Сначала нужно найти причину — лучше не заниматься самолечением, а обратиться к профильным врачам и обследоваться. Особенно если в конечностях снижена или отсутствует чувствительность, изменился цвет кожи, перестали помогать обезболивающие или неприятные болевые ощущения появились и в других частях тела.

На первоначальной стадии помогают препараты с магнием, витаминами В1 и В6, корень валерианы или пустырник. При более серьёзных случаях врач может выписать противосудорожные и транквилизаторы — отпускаются эти препараты строго по рецепту.

Одна из самых распространённых причин боли в ногах — варикозное расширение вен. Чтобы облегчить состояние, необходимо лечь, положить ноги выше уровня сердца и побыть в этом положении хотя бы 10-15 минут. Если нагрузка на конечности в течение рабочего дня высокая, поддержать вены может компрессионный трикотаж.

Спазмы могут появиться после тренировок или травмы, когда мышцы растянуты. В этом случае помогают противовоспалительные гели.

Не стоит забывать про массаж. Это эффективный способ избавления от напряжения, помогающий улучшить циркуляцию крови. Можно дополнить его народными средствами, например, компрессами из прополиса, обёртываниями, ванночками с мелиссой, липовым цветом и сосновой хвоей.

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Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Куратор Батагова Виолета Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса. Куратор Коровкин Михаил Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине). Владеет методами физиотерапии и мануальной терапии в лечении болей в позвоночнике, плечелопаточных периартритов, радикулитов, люмбаго и др. Куратор Андрианова Ирина Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.

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