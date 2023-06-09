Эксперт рассказала, можно ли пить воду из-под крана

4:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Вода является неотъемлемой составляющей нашего организма и играет решающую роль в его нормальном функционировании. Каждая клетка, ткань и орган в нашем теле зависят от неё. В связи с этим многих интересует вопрос, является ли вода из-под крана вредной для здоровья? На этот вопрос дала ответ читателям Pravda.Ru заместитель генерального директора КППС Ольга Кириллова.

Фото: health.24tv.ua

Вода: польза и вред

Вода выполняет ряд важных функций в нашем организме:

1. Гидратация. Вода является основным компонентом крови, лимфы и других телесных жидкостей. Она помогает поддерживать оптимальный уровень влажности в клетках и тканях, обеспечивая правильное функционирование всех систем организма.

2. Транспорт питательных веществ. Вода служит средой для транспортировки питательных веществ, электролитов и кислорода по всему организму. Она помогает доставлять необходимые питательные вещества к клеткам и удалять отходы обмена веществ.

3. Регулирование температуры. Потоотделение, осуществляемое с помощью воды, позволяет организму поддерживать нормальную температуру. Вода испаряется с поверхности кожи, снижая температуру тела при нагревании.

4. Смазка суставов и защита органов. Вода служит смазкой для суставов, а также защищает и амортизирует внутренние органы.

Вредна ли вода из-под крана? Вопрос о безопасности питьевой воды из-под крана волнует многих людей. Однако в большинстве развитых стран вода из-под крана обычно отвечает строгим стандартам качества, установленным органами здравоохранения. Несмотря на это, использование жидкости из-под крана может быть небезопасным в определённых ситуациях или в регионах, где качество воды не соответствует нормам.

Одна из основных проблем, связанных с водопроводной водой, - это содержание в ней химических веществ и загрязнений. Некоторые из них могут попасть в воду в результате промышленных выбросов, использования пестицидов или загрязнения окружающей среды. Например, хлор используется для обеззараживания воды, но его избыток может иметь негативное влияние на здоровье, особенно для людей с повышенной чувствительностью к нему.

Также вода из-под крана может содержать металлы, такие как:

свинец,

ртуть,

мышьяк,

которые могут попасть в водопроводную систему из старых труб или загрязнённых источников. Повышенное содержание этих металлов может быть вредным для здоровья, особенно для детей и беременных женщин.

Справедливости ради, большинство водопроводных систем всё же оснащено системами фильтрации и обработки, которые помогают устранить многие загрязнители и обеззараживают воду. Регулярные проверки и контроль качества воды также проводятся со стороны органов здравоохранения для обеспечения безопасности питьевой воды.

Кроме того, можно принять следующие меры для обеспечения безопасности питьевой воды:

Установить фильтр на кране или использовать системы очистки воды, которые удаляют химические загрязнители и примеси. Регулярно проверять качество воды с использованием специализированных тестов или обратиться к профессионалам для проведения анализа воды. Избегать использования воды из-под крана для приготовления пищи, особенно в случае, если есть подозрение на её низкое качество. В этом случае лучше использовать бутилированную воду или воду из других источников, которые соответствуют стандартам качества питьевой воды. Быть внимательным к возможным предупреждающим знакам относительно качества воды. Если вода имеет неприятный запах, вкус или выглядит мутной, лучше её не использовать и обратиться к компетентным организациям для проверки.

Для любого человека здоровье является приоритетом. Использование безопасной и качественной питьевой воды играет важную роль в этом процессе, поэтому не стоит пить воду из-под крана, не убедившись в том, что она не способна нанести вред организму.

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