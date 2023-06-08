На рынке кофе большое количество подделок. Многие потребители без подозрений покупают этот продукт, не подозревая о том, что перед ними на самом деле. О том, как отличить натуральный кофе от подделки, рассказал читателям Pravda.Ru эксперт в маркировке продукции, создатель некопируемых QR-кодов, гендиректор компании Pro Control Станислав Сидоров.
Фото: inosmi.ru
Как отличить настоящий кофе от подделки
Цена: Натуральный кофе стоит дороже, поскольку его производство требует больше времени и труда.
Аромат: Искусственный кофе обычно имеет синтетический, химический запах. У натурального кофе аромат глубокий и насыщенный.
Внешний вид: Кофейные зерна должны быть ровными и однородными. Подделки обычно имеют неравномерный размер и форму.
Упаковка: Подделки часто упаковываются в простые или некачественные упаковки. Проверьте наличие информации о производителе и месте производства.
Состав: Натуральный кофе не содержит добавок. Подделки могут содержать всякие добавки: от крахмала до красителей.
Вкус: Искусственный кофе часто имеет химический вкус или привкус, тогда как натуральный кофе обладает богатым, сложным вкусом.
Пена: При заваривании натуральный кофе образует стойкую пену. У подделок пена быстро исчезает.
Цвет: Натуральный кофе обычно имеет тёмно-коричневый цвет. Искусственный кофе может быть слишком светлым или слишком тёмным.
Осадок: У натурального кофе после заваривания остаётся минимальный осадок.
Подтверждение качества: Некоторые производители, например, используют QR-коды, чтобы дать потребителям возможность проверить подлинность продукта.
Растворимость: Натуральный кофе не растворяется в воде, а подделки обычно растворимы.
Заваривание: Натуральный кофе нужно заваривать, в то время как искусственные аналоги часто готовы к употреблению сразу после добавления воды.
Реакция на молоко: При добавлении молока натуральный кофе становится тёмно-коричневым, искусственный может изменить цвет неестественным образом.
Срок годности: У натурального кофе срок годности обычно короче, поскольку он не содержит консервантов.
Эффект: Натуральный кофе даёт мягкое бодрящее действие, в то время как искусственный напиток может вызывать перепады настроения, нервозность и бессонницу.
Употребление поддельного кофе может вызывать ряд нежелательных эффектов, включая аллергические реакции, проблемы с пищеварением и даже некоторые хронические заболевания. Это происходит из-за того, что подделки часто содержат дешёвые заменители, такие как кукуруза, ячмень, рис, а иногда и более вредные вещества, например, различные красители и вредные химические соединения.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ