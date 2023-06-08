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Ирина Гусакова

15 способов отличить натуральный кофе от подделки

3:05
Здоровье » Здоровье и профилактика

На рынке кофе большое количество подделок. Многие потребители без подозрений покупают этот продукт, не подозревая о том, что перед ними на самом деле. О том, как отличить натуральный кофе от подделки, рассказал читателям Pravda.Ru эксперт в маркировке продукции, создатель некопируемых QR-кодов, гендиректор компании Pro Control Станислав Сидоров.

15 способов отличить натуральный кофе от подделки
Фото: inosmi.ru

Как отличить настоящий кофе от подделки

  1. Цена: Натуральный кофе стоит дороже, поскольку его производство требует больше времени и труда.
  2. Аромат: Искусственный кофе обычно имеет синтетический, химический запах. У натурального кофе аромат глубокий и насыщенный.
  3. Внешний вид: Кофейные зерна должны быть ровными и однородными. Подделки обычно имеют неравномерный размер и форму.
  4. Упаковка: Подделки часто упаковываются в простые или некачественные упаковки. Проверьте наличие информации о производителе и месте производства.
  5. Состав: Натуральный кофе не содержит добавок. Подделки могут содержать всякие добавки: от крахмала до красителей.
  6. Вкус: Искусственный кофе часто имеет химический вкус или привкус, тогда как натуральный кофе обладает богатым, сложным вкусом.
  7. Пена: При заваривании натуральный кофе образует стойкую пену. У подделок пена быстро исчезает.
  8. Цвет: Натуральный кофе обычно имеет тёмно-коричневый цвет. Искусственный кофе может быть слишком светлым или слишком тёмным.
  9. Осадок: У натурального кофе после заваривания остаётся минимальный осадок.
  10. Подтверждение качества: Некоторые производители, например, используют QR-коды, чтобы дать потребителям возможность проверить подлинность продукта.
  11. Растворимость: Натуральный кофе не растворяется в воде, а подделки обычно растворимы.
  12. Заваривание: Натуральный кофе нужно заваривать, в то время как искусственные аналоги часто готовы к употреблению сразу после добавления воды.
  13. Реакция на молоко: При добавлении молока натуральный кофе становится тёмно-коричневым, искусственный может изменить цвет неестественным образом.
  14. Срок годности: У натурального кофе срок годности обычно короче, поскольку он не содержит консервантов.
  15. Эффект: Натуральный кофе даёт мягкое бодрящее действие, в то время как искусственный напиток может вызывать перепады настроения, нервозность и бессонницу.

Употребление поддельного кофе может вызывать ряд нежелательных эффектов, включая аллергические реакции, проблемы с пищеварением и даже некоторые хронические заболевания. Это происходит из-за того, что подделки часто содержат дешёвые заменители, такие как кукуруза, ячмень, рис, а иногда и более вредные вещества, например, различные красители и вредные химические соединения.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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