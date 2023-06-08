В традиционной и доказательной медицине понятия очистки печени не существует. Печень — это же не грязная кастрюля, чтоб её очищать. И никакие отвары, соки и масла не очистят печень, как рассказывает "народная медицина". Печень нашего организма выполняет очень много функций, в том числе барьерную, нейтрализует продукты обмена веществ и токсины. Поэтому печень эволюционно создана, чтобы очищать организм.
В результате неправильного питания, приёма лекарственных препаратов, алкоголя и многого другого происходит повреждение клеток печени и их разрушение. Но печень обладает уникальной способностью к самовосстановлению. Если у вас нет хронических заболеваний печени, восстановить свою печень можно! Достаточно соблюдать правильное питание, отказаться от алкоголя, и со временем ваша печень самостоятельно "очистится". О том, как печени в этом помочь, рассказала читателям Pravda.Ru врач-диетолог, специалист превентивного центра Etion Юлия Швайкина.
Продукты, от которых стоит отказаться в пользу здоровой печени:
Какие продукты следует добавить в рацион с целью улучшения метаболизма и восстановления печени:
В интернете можно встретить огромное количество различных рецептов по очищению печени. Но ни одно из волшебных средств не влияет на клетку печени. Почему же соседка, которая пила отвар трав каждое утро, стала лучше себя чувствовать? Из-за малоподвижного образа жизни, неправильного питания, стресса у большинства людей наблюдается нарушение оттока желчи. Начинают беспокоить боли в области печени, тяжесть после еды, вздутие, ощущение горечи во рту и другие. Под "чисткой печени" обычно понимают улучшение оттока желчи. Большинство отваров для очистки печени обладают желчегонным свойством, поэтому люди чувствуют себя лучше.
Если вы ощущаете симптомы застоя желчи у себя, то можно в домашних условиях себе помочь:
Какие желчегонные растительные средства можно принимать дома:
Принимать желчегонные средства можно только после консультации с врачом!
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