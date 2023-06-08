Диетолог перечислила продукты, которые вредят печени

4:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

В традиционной и доказательной медицине понятия очистки печени не существует. Печень — это же не грязная кастрюля, чтоб её очищать. И никакие отвары, соки и масла не очистят печень, как рассказывает "народная медицина". Печень нашего организма выполняет очень много функций, в том числе барьерную, нейтрализует продукты обмена веществ и токсины. Поэтому печень эволюционно создана, чтобы очищать организм.

Фото: https://pixy.org/

В результате неправильного питания, приёма лекарственных препаратов, алкоголя и многого другого происходит повреждение клеток печени и их разрушение. Но печень обладает уникальной способностью к самовосстановлению. Если у вас нет хронических заболеваний печени, восстановить свою печень можно! Достаточно соблюдать правильное питание, отказаться от алкоголя, и со временем ваша печень самостоятельно "очистится". О том, как печени в этом помочь, рассказала читателям Pravda.Ru врач-диетолог, специалист превентивного центра Etion Юлия Швайкина.

Как очистить печень в домашних условиях

Продукты, от которых стоит отказаться в пользу здоровой печени:

жирное мясо;

сало;

копчёности;

жареная пища;

маргарин;

майонез;

фастфуд;

свежие мучные изделия;

кондитерские сладости;

сладкая газированная вода.

Какие продукты следует добавить в рацион с целью улучшения метаболизма и восстановления печени:

Авокадо, он содержит полезные растительные жиры, которые являются строительным материалом для оболочки печёночной клетки.

Нерафинированные растительные масла (оливковое, льняное) — в них содержится много полезных витаминов и микроэлементов. Особенно Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, которые помогают бороться с хроническими воспалительными заболеваниями желчного пузыря и печени.

Орехи — полезны для печени за счёт содержания витамина Е, цинка, магния, марганца, которые улучшают метаболизм в печени.

Овощи — это источник клетчатки, необходимой для нормальной моторики всего желудочно-кишечного тракта.

Овсянка долгого приготовления, она содержит бета-глюкан, который связывает плохой холестерин (ЛПНП) в кишечники и выводит его естественным путём.

В интернете можно встретить огромное количество различных рецептов по очищению печени. Но ни одно из волшебных средств не влияет на клетку печени. Почему же соседка, которая пила отвар трав каждое утро, стала лучше себя чувствовать? Из-за малоподвижного образа жизни, неправильного питания, стресса у большинства людей наблюдается нарушение оттока желчи. Начинают беспокоить боли в области печени, тяжесть после еды, вздутие, ощущение горечи во рту и другие. Под "чисткой печени" обычно понимают улучшение оттока желчи. Большинство отваров для очистки печени обладают желчегонным свойством, поэтому люди чувствуют себя лучше.

Если вы ощущаете симптомы застоя желчи у себя, то можно в домашних условиях себе помочь:

Начинаем день с тёплого стакана воды, а также выпиваем достаточное количество жидкости (30 мл/кг идеальной массы тела). Жидкость улучшает концентрацию желчи, делает её менее густой, что способствует лучшему её оттоку.

Частый приём пищи (каждые 3-4 часа). Желчь вырабатывается рефлекторно во время трапезы. Редкие приёмы пищи способствуют развитию застоя желчи.

Добавляем в рацион фрукты и овощи. Они содержат калий, магний, кальций, которые ощелачивают желчь.

Дыхательная гимнастика животом. Улучшает моторику желчного пузыря и желчевыводящих путей. Движение диафрагмы способствует естественному массажу печени и желчного пузыря.

Какие желчегонные растительные средства можно принимать дома:

кориандр,

мята,

пижма,

куркума,

тысячелистник,

шиповник,

одуванчик,

ромашка.

Принимать желчегонные средства можно только после консультации с врачом!

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